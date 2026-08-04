চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল
ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ ফৈজান আনছাৰীয়ে অভিজিৎ দীপকেৰ সহযোগীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
Published : August 4, 2026 at 2:34 PM IST
নতুন দিল্লী: ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ ফৈজান আনছাৰীয়ে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী ডিচিপিত এজাহাৰ দাখিল কৰে । পুনে আৰু ঔৰংগাবাদত দীপকেৰ সহযোগীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুটা গোচৰ ৰুজু হোৱা বুলি দাবী কৰা আনছাৰীয়ে দিল্লী আৰক্ষীক অনতিপলমে দীপকেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে সোণম ৱাংচুকক আটক কৰাক লৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীক প্ৰশংসা কৰি দীপকেই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । আনছাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়,"আজি মই চিজেপি দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী ডিচিপিৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ সহযোগীয়ে মোক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে । পুনে আৰু ঔৰংগাবাদত মোক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত ২টা গোচৰ ৰুজু হৈছে । মই বিচাৰো দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনতিপলমে দিপকেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তদুপৰি সঠিক সময়ত সোণম ৱাংচুকক আটক কৰি ৰখাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীক প্ৰণাম জনাইছোঁ, যাৰ বাবে দিল্লীৰ পৰিৱেশ অৱনতি ঘটাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল । দীপকেই নিজৰ স্বাৰ্থত সকলো কৰি আছে ।"
তেওঁ কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে চুৰাটৰ এজন আৰটিআই কৰ্মী অমিত তিৱাৰীয়ে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ পিতৃ ভগৱানৰাও দীপকেৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰিছিল আৰু প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ দৰমহাৰে কেনেকৈ তেওঁৰ পুত্ৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আমেৰিকাত পুঁজিৰ যোগান ধৰিব পাৰিলে ?
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল ছিবালে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এক কোটি টকাৰ পুঁজিৰ ওপৰত চিজেপিৰ আইনী মৰ্যাদা আৰু কৰ দায়বদ্ধতা সন্দৰ্ভতো ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰোক্ষ কৰ আৰু শুল্ক ব’ৰ্ডৰ কাষ চাপিছে ।
ইফালে সোমবাৰে অভিজিত দীপকেই কেন্দ্ৰক সকীয়াই দিয়ে যে যদিহে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ নকৰে তেন্তে পুনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অভিজিত দীপকেই কয় যে প্ৰাণ হেৰুওৱা NEET-UGৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিয়ালক কেন্দ্ৰই এতিয়াও ১ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই ।
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত ২৫ জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰা যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা চিজেপিৰ নেতৃত্বত ৩৭ দিনীয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীৰ ওপৰত আশ্বাস লাভ কৰে ।