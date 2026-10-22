ETV Bharat / bharat

বিজয়ৱাড়াত পানীৰ বটল চুৰিৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰ এজনক, চাৰিজনক আটক

এটা পানীৰ বটলৰ বাবেই চাৰি ব্যক্তিৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল এজনৰ ! প্ৰাণৰ ভিক্ষা কৰিও ৰেহাই নাপালে ছায়ে ৷

Man Dies After Being Beaten Over Suspicion Of Water Bottle Theft In Vijayawada, Four Arrested
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বিজয়ৱাড়া : ‘‘মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, মোক নামাৰিব; মোক যাবলৈ দিয়ক, মোৰ পত্নী আৰু সন্তান আছে... ৷’’ কিন্তু এই কথাবোৰলৈ যেন কোনো কাণসাৰেই নিদিলে আক্ৰমণকাৰীয়ে ৷ ৰৈ নাথাকিল, মৰি যোৱালৈকে চাৰিজন লোকে এজন ব্যক্তিক লাঠীৰে কোবায়ে থাকিল !

এটা ২০ টকাৰ পানীৰ বটল চুৰি কৰাটোৱে ব্যক্তিজনৰ ভুল আছিল ৷ এই চুৰিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এজন ব্যক্তিক অমানৱীয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷

  • ঘটনাৰ বিৱৰণ

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মৃত ব্যক্তিজন তেলেংগানাৰ নলগোণ্ডাৰ বাসিন্দা ৩৩ বছৰীয়া মাসা ছাই কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । বিগত ছয় বছৰ ধৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত আছিল ।

মৃত ব্যক্তিজনৰ পত্নী, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰ আছিল ৷ তেওঁ এখন ফাষ্ট ফুড চেণ্টাৰত কাম কৰিছিল ৷ মাজে মাজে সময় সুবিধা মিলাই তেওঁ পৰিয়ালৰ কাষলৈ গৈছিল ।

এসপ্তাহ আগতে ফাষ্ট ফুড চেণ্টাৰৰ মালিকসকলক তেওঁ বিশাখাপট্টনমলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল । তিনিদিন আগতে তেওঁ পত্নীক ফোন কৰি বিজয়ৱাড়াত আছে বুলিও কৈছিল ।

অভিযোগ মতে, চলিত মাহৰ ১৮ তাৰিখে মাজনিশা পটামাতা ডনকা পথৰ এখন সুৰা বিপণিৰ সমীপতে থকা এখন পাণ দোকানৰ ফ্ৰীজৰ পৰা ছাই কুমাৰে এটা পানীৰ বটল চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ।

ঠিক তেনে সময়তে গাখীৰ দিবলৈ অহা এখন গাড়ী আহে ৷ তেতিয়া চালকজনে ছাই কুমাৰক দেখি পাণ দোকানত কাম কৰা ৰবি শংকৰক ফোন কৰি পানীৰ বটল চুৰি কৰাৰ কথা কৈ দিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানত ৰবি শংকৰ উপস্থিত হোৱাত চালকজনে ছাই কুমাৰক তেওঁৰ হাতত গতাই দিয়ে ৷

  • খুঁটা বান্ধি আক্ৰমণ

এটা পানী বটল চুৰি কৰাৰ অভিযোগতে ছাই কুমাৰক খুঁটা বান্ধি ৰবি শংকৰে নিৰ্মভাৱে সকলো আক্ৰমণ কৰে ৷ তাৰ পাছত ছাই কুমাৰক দোকানৰ পিছফালে থকা আলিবাটটোত টানি নি তাতো মাৰপিট কৰে । সেই সময়ত ওচৰতে থকা বাৰ এখনত কাম কৰা অয়্যাপ্পা শংকৰেও ছাইক মাৰিবলৈ লয় ৷

আনকি সেই সময়ত পথটোৰে পাৰ হৈ যোৱা পোথানাশ্বেট্টী নবীন আৰু ছাই প্ৰনীথেও কথাৰ আটিগুৰি নজনাকৈ এই যুঁজত নামি যায় ৷ চাৰিওজনে মিলি প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি ছাই কুমাৰক প্ৰহাৰ কৰে ।

শাৰীৰিক বেদনাত ছাটি-ফুটি ছাই কুমাৰে পত্নী আৰু সন্তানৰ কথা কৈ জীৱনৰ ভিক্ষা কৰে ৷ কিন্তু কোনেও ছাইৰ কথালৈ মন নিদি কেৱল প্ৰহাৰ কৰিয়েই থাকে ৷ সোমবাৰে পুৱা অচেতন অৱস্থাত ছাই কুমাৰত পথৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ ছাইক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছত অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ অভিযুক্ত চাৰিওজন উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷

স্থানীয় লোকে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃত অৱস্থাত ছাই কুমাৰক উদ্ধাৰ কৰে । চিচি টিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ছাই কুমাৰক চাৰিজন লোকে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।

পাটামাটা চক্ৰ পৰিদৰ্শক পৱন কিশোৰে কয় যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লোকক জিম্মাত লোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : 'চাইনিজ'-'চিংকি' বুলি দিল্লীত আকৌ ঠাট্টা-ইতিকিং উত্তৰ-পূবৰ যুৱকক

লগতে পঢ়ক : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৎসৱৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, এজনৰ মৃত্যু : শিল, লাঠি, জ্বলন্ত জোঁৰেৰে আক্ৰমণ

TAGGED:

পানীৰ বটল চুৰি
বিজয়ৱাড়াত গণপ্ৰহাৰ
প্ৰাণৰ ভিক্ষা
অমানৱীয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা
MAN KILLED OVER THEFT SUSPICION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.