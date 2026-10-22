বিজয়ৱাড়াত পানীৰ বটল চুৰিৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰ এজনক, চাৰিজনক আটক
এটা পানীৰ বটলৰ বাবেই চাৰি ব্যক্তিৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল এজনৰ ! প্ৰাণৰ ভিক্ষা কৰিও ৰেহাই নাপালে ছায়ে ৷
Published : October 22, 2026 at 4:50 PM IST
বিজয়ৱাড়া : ‘‘মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, মোক নামাৰিব; মোক যাবলৈ দিয়ক, মোৰ পত্নী আৰু সন্তান আছে... ৷’’ কিন্তু এই কথাবোৰলৈ যেন কোনো কাণসাৰেই নিদিলে আক্ৰমণকাৰীয়ে ৷ ৰৈ নাথাকিল, মৰি যোৱালৈকে চাৰিজন লোকে এজন ব্যক্তিক লাঠীৰে কোবায়ে থাকিল !
এটা ২০ টকাৰ পানীৰ বটল চুৰি কৰাটোৱে ব্যক্তিজনৰ ভুল আছিল ৷ এই চুৰিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এজন ব্যক্তিক অমানৱীয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৷
- ঘটনাৰ বিৱৰণ
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মৃত ব্যক্তিজন তেলেংগানাৰ নলগোণ্ডাৰ বাসিন্দা ৩৩ বছৰীয়া মাসা ছাই কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । বিগত ছয় বছৰ ধৰি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত আছিল ।
মৃত ব্যক্তিজনৰ পত্নী, দুগৰাকী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰ আছিল ৷ তেওঁ এখন ফাষ্ট ফুড চেণ্টাৰত কাম কৰিছিল ৷ মাজে মাজে সময় সুবিধা মিলাই তেওঁ পৰিয়ালৰ কাষলৈ গৈছিল ।
এসপ্তাহ আগতে ফাষ্ট ফুড চেণ্টাৰৰ মালিকসকলক তেওঁ বিশাখাপট্টনমলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল । তিনিদিন আগতে তেওঁ পত্নীক ফোন কৰি বিজয়ৱাড়াত আছে বুলিও কৈছিল ।
অভিযোগ মতে, চলিত মাহৰ ১৮ তাৰিখে মাজনিশা পটামাতা ডনকা পথৰ এখন সুৰা বিপণিৰ সমীপতে থকা এখন পাণ দোকানৰ ফ্ৰীজৰ পৰা ছাই কুমাৰে এটা পানীৰ বটল চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ।
ঠিক তেনে সময়তে গাখীৰ দিবলৈ অহা এখন গাড়ী আহে ৷ তেতিয়া চালকজনে ছাই কুমাৰক দেখি পাণ দোকানত কাম কৰা ৰবি শংকৰক ফোন কৰি পানীৰ বটল চুৰি কৰাৰ কথা কৈ দিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থানত ৰবি শংকৰ উপস্থিত হোৱাত চালকজনে ছাই কুমাৰক তেওঁৰ হাতত গতাই দিয়ে ৷
- খুঁটা বান্ধি আক্ৰমণ
এটা পানী বটল চুৰি কৰাৰ অভিযোগতে ছাই কুমাৰক খুঁটা বান্ধি ৰবি শংকৰে নিৰ্মভাৱে সকলো আক্ৰমণ কৰে ৷ তাৰ পাছত ছাই কুমাৰক দোকানৰ পিছফালে থকা আলিবাটটোত টানি নি তাতো মাৰপিট কৰে । সেই সময়ত ওচৰতে থকা বাৰ এখনত কাম কৰা অয়্যাপ্পা শংকৰেও ছাইক মাৰিবলৈ লয় ৷
আনকি সেই সময়ত পথটোৰে পাৰ হৈ যোৱা পোথানাশ্বেট্টী নবীন আৰু ছাই প্ৰনীথেও কথাৰ আটিগুৰি নজনাকৈ এই যুঁজত নামি যায় ৷ চাৰিওজনে মিলি প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি ছাই কুমাৰক প্ৰহাৰ কৰে ।
শাৰীৰিক বেদনাত ছাটি-ফুটি ছাই কুমাৰে পত্নী আৰু সন্তানৰ কথা কৈ জীৱনৰ ভিক্ষা কৰে ৷ কিন্তু কোনেও ছাইৰ কথালৈ মন নিদি কেৱল প্ৰহাৰ কৰিয়েই থাকে ৷ সোমবাৰে পুৱা অচেতন অৱস্থাত ছাই কুমাৰত পথৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ ছাইক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছত অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ অভিযুক্ত চাৰিওজন উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷
স্থানীয় লোকে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃত অৱস্থাত ছাই কুমাৰক উদ্ধাৰ কৰে । চিচি টিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ছাই কুমাৰক চাৰিজন লোকে আক্ৰমণ কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰে ।
পাটামাটা চক্ৰ পৰিদৰ্শক পৱন কিশোৰে কয় যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লোকক জিম্মাত লোৱা হৈছে ।