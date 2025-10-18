মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সকীয়াই লিখিলে চিঠি, শেষত লিখিলে হেপি দীপাৱলী- আচলতে ঘটনাটো কি ?
মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক পুনৰ বিবেচনা কৰি পৰামৰ্শ অবিহনে কৰা নিযুক্তি বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
কলকাতা : দাৰ্জিলিং পাহাৰ, তৰাই আৰু দুৱাৰছত গোৰ্খা গোটৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে আলোচক হিচাপে নিযুক্তি পোৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বিষয়া পংকজ কুমাৰ সিঙক অপসাৰণৰ দাবী জনাই শনিবাৰে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । ১৮ অক্টোবৰৰ পত্ৰত বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক “একপক্ষীয়” আৰু “সহযোগী ফেডাৰেলিজমৰ মনোভাৱৰ সৈতে অসংগতিপূৰ্ণ” বুলি অভিহিত কৰে ।
মমতাই দুই পৃষ্ঠাৰ চিঠিখনত কয়, "পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈয়ে এই নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আনহাতে বিবেচনাধীন বিষয়সমূহ পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গোৰ্খালেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেচন (জিটিএ)ৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোৰ শাসন ব্যৱস্থা, শান্তি আৰু প্ৰশাসনিক স্থিতিশীলতাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত । এনে একপক্ষীয় পদক্ষেপ আমাৰ সংবিধানৰ অন্যতম মৌলিক নীতি সমবায় ফেডাৰেলিজমৰ মনোভাৱৰ বিপৰীত ।"
মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সোঁৱৰাই দি কয় যে ২০১১ চনৰ জুলাই মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু গোৰ্খা জনমুক্তি মৰ্চাৰ মাজত তদানীন্তন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিৰ পিছতে জিটিএ গঠন কৰা হৈছিল । এই চুক্তিৰ লক্ষ্য আছিল পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে শান্তি আৰু জাতিগত সম্প্ৰীতি বজাই ৰখা ।
Here goes my letter to the Hon'ble Prime Minister of India, communicating my surprise and shock at the unilateral appointment by the Government of India of an interlocutor for the issues relating to Gorkhas in Darjeeling Hills, Tarai and Dooars regions of West Bengal. pic.twitter.com/nNN1OtqAeY— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 18, 2025
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আমাৰ ৰাজ্যৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বিৰাজ কৰিছে । ২০১১ চনত ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ সংহত আৰু স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এইটো সম্ভৱ হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয় যে যিকোনো একপক্ষীয় পদক্ষেপে অঞ্চলটোৰ কষ্টোপাৰ্জিত শান্তি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে "পূৰ্ব আৰু উপযুক্ত আলোচনা" অবিহনে কৰা নিযুক্তিৰ ওপৰত ‘পুনৰ বিবেচনা আৰু বাতিল’ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক মোদীক আহ্বান জনায় ।
মমতা বেনাৰ্জীয়ে সকীয়াই দিয কয়, “এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত কোনো একপক্ষীয় পদক্ষেপ অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ স্বাৰ্থত নহ’ব ।” প্ৰধানমন্ত্ৰীক "দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা" জনাই হাতে লিখা টোকাৰে পত্ৰখনৰ সামৰণি মাৰি বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ফেডাৰেলিজমৰ প্ৰকৃত মনোভাৱ আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানৰ মনোভাৱেৰে পাহাৰত শান্তি বজাই ৰখাৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে ।