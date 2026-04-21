নাটক কৰি ঝালমুৰি বাৰু খালে, এতিয়া মাছ এচকল খাই দেখুৱাব নেকি ? মমতাৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ

নাটক কৰি ঝালমুৰি বাৰু খালে, এতিয়া মাছ এচকল খাই দেখুৱাব নেকি ? মমতাৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ
বংগত আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাটক কৰিছে ৷ বংগৰ মানুহে নাটক কি, সঁচা মনৰ ভাবধাৰা কি বুজি পায় ৷ ক'লে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷
Published : April 21, 2026 at 4:47 PM IST
কলকাতা: ‘‘আপুনি আগতে চাহ বিক্ৰেতা আছিল ৷ এতিয়া আপুনি বংগলৈ আহিছে ঝালমুৰি খাবলৈ ৷ এয়া আপোনাৰ নাটক নহয়নে ? ঝালমুৰি খাবলৈ দোকানলৈ গৈছে, ঠিকে আছে, কিন্তু দোকানীজনে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া ঝালমূৰিৰ সলনি নিজে আগতে দোকানখনত আপোনাৰ মানুহে গৈ থৈ দিয়া ঝালমুৰিহে খালে ৷ এয়া সকলো কেমেৰাৰ বাবেই নহয় জানো ৷ পিছে বংগত আহি কেৱল ঝালমুৰি খালেই নহ’ব, মাছো খাব লাগিব ৷’’
উক্ত বাক্যকেইশাৰী কাৰ আপুনিও নিশ্চয় গম পাইছে ৷ বৰ্তমান সকলো সামজিক মাধ্যমত সঘনে চৰ্চাত থকা প্ৰসংগটো হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এখন সাধাৰণ দোকানৰ পৰা কিনি খালে ঝালমুৰি ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঝালমুৰি খোৱা প্ৰসংগক লৈ বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁক কটাক্ষ কৰে ৷
‘‘বংগৰ মানুহৰ কাষলৈ আহিছে, বংগৰ মানুহৰ খবৰ লৈছে, বংগৰ খাদ্য় খাইছে ৷ আমিও খাওঁ ঢোকলা, লিট্টি, চাটু ৷ আপুনি জানো আমাৰ খাদ্য খায় ? আগতে আপুনি চাহৱালা আছিল, এতিয়া ঝালমুৰি খাই চাইছে, এতিয়া মই কওঁ আপোনাক মাছ অকণমান খাই চাব ?’’ পশ্চিমবংগৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এইদৰে কটাক্ষ কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পকেটত মাত্ৰ ১০ টকা থাকে নেকি ? নিৰ্বাচনৰ আগত কিমান কি যে নাটক, নিৰ্বাচনৰ পিছত এয়া সকলো শেষ হ’ব ৷ ঝালমুৰি খাবলৈ যোৱা তেওঁৰ এই নাটক আমি বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছে নেকি ?’’
‘‘তেওঁ কয়- আমাৰ চৰকাৰ আহিলে বংগত মাছ, মাংস, কণী খোৱা বন্ধ কৰি দিব ৷ এতিয়া মই কওঁ কিয় আমাৰ খাদ্য বন্ধ কৰি দিব ৷ আমি সকলোৰে খাদ্য খাওঁ, আমাৰ খাদ্য আপুনি নাখায় কিয় ?’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এই বাক্যবাণ মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷
উল্লেখ্য যে, ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত বংগত হ’ব নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ৷ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমৰ পাছত এতিয়া বংগত ৰথী-মহাৰথীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীও ৷ বংগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি প্ৰধামন্ত্ৰী মোদীয়ে স্বভাৱ সুলভভাৱে ৰাইজৰ কাষত গৈ জনতাৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷