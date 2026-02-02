ETV Bharat / bharat

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে: দিল্লীত মমতা বেনাৰ্জী

দিল্লীত উপস্থিত হৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাটো বন্ধ কৰক ।

দিল্লীত বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 5:58 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী সোমবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় । তেওঁৰ সৈতে ভতিজাক অভিষেক বেনাৰ্জীয়েও দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছে ।

নতুন দিল্লীত সোমবাৰে বিয়লি ৪ বজাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিব । ইফালে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সাক্ষাতৰ পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে দিল্লীৰ পথতো ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় মমতাক ।

আনহাতে, দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "মই আমাৰ লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ চাবলৈ বংগ ভৱনলৈ গৈ আছোঁ । যেতিয়া গৃহ মন্ত্ৰী বংগলৈ আহে, তেতিয়া আমি তেওঁক ৰেড কাৰ্পেটSৰে আদৰণি জনাওঁ । কিন্তু যেতিয়া আমি দিল্লীলৈ আহোঁ তেতিয়া আমাক ব্লেক কাৰ্পেট দিয়ে । অনুগ্ৰহ কৰি বংগৰ লোকসকলৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনক, যিসকলে নিজৰ প্ৰাণ দিবলগা হৈছে ।"

আনহাতে, দিল্লীৰ হেলী ৰোডস্থিত বংগ ভৱনত উপস্থিত হৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তক লক্ষ্য কৰি লৈ কয় যে এছ আই আৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চিন্তাজনক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবে তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰিব ।

ইফালে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজধানী দিল্লীত বংগৰ লোকৰ ওপৰত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে । মমতাই কয়, "যদি এই দেশত কোনেও যুঁজ নিদিয়ে, তেন্তে মই দিম, আমাৰ দলে যুঁজিব ।" আনহাতে, মঙলবাৰে দিনৰ ৩ বজাত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বংগ ভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ।

মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "দিল্লীৰ মানুহে নাজানে বংগত কি হৈ আছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই পৰিয়ালবোৰক বাৰম্বাৰ হাৰাশাস্তি কৰি আছে । আপোনালোকৰ দৰে ভাই-ভনী আমাৰো আছে । এইসকল লোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ আহিছে । আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা নাই । যদিহে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ নামো, তেন্তে আপোনালোকৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ যাব । মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ, আমাৰ লোকসকলক হাৰাশাস্তি নকৰিব ।"

মমতাই দাবী কৰে যে যিসকল পৰিয়ালে এছ আই আৰৰ বাবে সমস্যাত পৰি বংগৰ পৰা আহি দিল্লীত শৰণ লৈছে তেওঁলোকক দিল্লী আৰক্ষীয়ে টোপনিৰ পৰা উঠায়ো হাৰাশাস্তি কৰি আছে আৰু বংগ ভৱনৰ ওচৰে-পাজৰে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে বঙালীসকলৰ বাবে এক সুৰক্ষিত ঠিকনা স্বৰূপ বংগ ভৱন হৈছে ৰাজধানীত যিকোনো আপাতকালীন পৰিস্থিতিত বঙালীসকলৰ বাবে এক নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলী । মমতাই কয় যে তেওঁ প্ৰতীকী ৰূপত ১০০ গৰাকী লোকক লৈ আহিছে । এনে লোকক লৈ আহিছে যিসকলক এছ আই আৰত মৃত হিচাপে দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোক জীৱিত । লগতে এনে পৰিয়ালো আছে, যাৰ কোনো সদস্য এছ আই আৰৰ সময়ত মৃত্যু হৈছে ।

