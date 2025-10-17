ETV Bharat / bharat

সিংভূম জিলাৰ ঘাটশিলা মহকুমাৰ মুছাবনীৰ মেধাৱী যুৱতীয়ে বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত হোৱা জাৰ্মান-ভাৰত সন্মিলনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।

বাৰ্লিনৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত দেশত প্ৰতিনিধিত্ব ঝাৰখণ্ড কন্যা মালতী হেমব্ৰমৰ
October 17, 2025

পূব সিংভূম: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ঝাৰখণ্ডৰ পূব সিংভূম জিলাৰ ঘাটশিলা মহকুমাৰ মুছাবনীৰ এগৰাকী মেধাৱী যুৱতীয়ে । শেহতীয়াকৈ জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত হোৱা জাৰ্মানী-ভাৰত সন্মিলন (G2C-2025)ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মালতী হেমব্ৰমে । ৬ আৰু ৭ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত ভাৰত আৰু জাৰ্মানৰ উভয়ৰে নেতা, উদ্যোগপতি, প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই মঞ্চত মালতীৰ উপস্থিতি ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতী, বিশেষকৈ জনজাতীয় সমাজৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আছিল ।

মালতী হেমব্ৰমে ৰাঁচীত এল এল এম পঢ়ি আছে

মালতী হেমব্ৰমে প্ৰাথমিক শিক্ষা সুৰদা (মুছাবনী)ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত লাভ কৰে । তাৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিলে আৰু ধাৰাবাহিক উৎকৃষ্টতাৰ জৰিয়তে ওড়িশাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে । তাৰ পৰাই তেওঁ বি এ এল এল বি (অনাৰ্ছ) ডিগ্ৰী লাভ কৰে । বৰ্তমান ৰাঁচীৰ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ষ্টাডি এণ্ড ৰিছাৰ্চ ইন ল (এন ইউ এছ আৰ এল)ৰ পৰা এল এল এমত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁৰ এই কৃতিত্ব কেৱল ব্যক্তিগত সফলতাই নহয়, ঝাৰখণ্ড আৰু ভাৰতৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বিশেষকৈ মহালী জনজাতীয় সমাজৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস । গ্ৰাম্য পটভূমিৰ পৰা আহি সীমিত সম্পদৰ মাজতো তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে যে দৃঢ়তা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰা কোনো লক্ষ্য অসম্ভৱ নহয় ।

শীৰ্ষ সন্মিলনত আদিবাসী সমাজৰ আভাস

জাৰ্মানী-ভাৰত সন্মিলন (G2C-2025)ত মালতী হেমব্ৰমৰ অংশগ্ৰহণ ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ দৃষ্টিভংগীক বিশ্বব্যাপী মঞ্চত উপস্থাপন কৰাৰ এক ঐতিহাসিক সুযোগ আছিল । সাংবিধানিক মূল্যবোধ, প্ৰশাসনিক স্বচ্ছতা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত তেওঁৰ মতামত ব্যক্ত কৰে ।

বাৰ্লিন শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মালতীয়ে ভাৰতৰ আইনী আৰু নীতিগত দৃষ্টিভংগী ভাগ-বতৰা কৰাই নহয়, দেশৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহে কেনেদৰে বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰে সেই বিষয়েও আলোকপাত কৰে । বাৰ্লিনত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যে ভাৰতৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহ এতিয়া কেৱল পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক নহয় বৰঞ্চ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াৰ ইংগিত ।

মালতীৰ এই কৃতিত্ব এক নিখুঁত উদাহৰণ । যেতিয়া এখন সমাজে নিজৰ কন্যা সন্তানক শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে, তেতিয়া তেওঁলোক কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ সমাজৰ বাবেও গৌৰৱৰ উৎস হৈ পৰে । যি নিষ্ঠা আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ল, সেয়া আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰিব । তেওঁৰ এই যাত্ৰাই এইটোও প্ৰমাণ কৰে যে ঝাৰখণ্ডৰ দুৰ্গম অঞ্চলবোৰতো অপৰিসীম প্ৰতিভাৰ আশ্ৰয় আছে, যি মাত্ৰ সঠিক দিশ আৰু সুযোগৰ প্ৰয়োজন ।

দেশৰ নাৰী সমাজৰ বাবে এক প্ৰেৰণা

আদিবাসী বুদ্ধিজীৱীসকলে কয়, "আদিবাসী সমাজৰ এই প্ৰতিভাৱান কন্যা মালতী হেমব্ৰমৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছো । শিক্ষা, সেৱা আৰু জাতি গঠনৰ জৰিয়তে নিজৰ নাম উজলাই তোলাৰ আকাংক্ষা কৰা আমাৰ সকলো কন্যাৰ বাবে তেওঁৰ এই পদক্ষেপ এক প্ৰেৰণা ।"

স্থানীয় লোকসকলে কয়, "বাৰ্লিনৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ভাৰত আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে মালতীক লৈ আমি আদিবাসী সমাজৰ সকলো গৌৰৱান্বিত । তেওঁৰ সফলতাই ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক শিকাব যে "পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক, সপোন পূৰণৰ বাবে দৃঢ়তাহে গুৰুত্বপূৰ্ ণ।" দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিৰে যিকোনো লক্ষ্য দূৰ নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিছে মালতী হেমব্ৰমে ।

লগতে পঢ়ক :অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ এই বাট… ইতিহাস ৰচি ২০০ ৰো অধিক মাওবাদী উভতিব মূলসুঁতিলৈ

