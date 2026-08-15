লালকিল্লাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এইবাৰো অনুপস্থিত ৰাহুল-খাৰ্গে
বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো লালকিল্লাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ দুই শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত নাথাকিল ।
Published : August 15, 2026 at 6:46 PM IST
নতুন দিল্লী : নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী এইবাৰো নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নাথাকিল । লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন দলৰ নেতাসকল উপস্থিত আছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থাকে ।
বিগত বছৰো দুয়োগৰাকী নেতা লালকিল্লাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নাছিল । উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ আসনৰ বিষয়টোৱে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল । লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি হৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছতো সাধাৰণ প্ৰট'কলৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীক দ্বিতীয় শেষৰ শাৰীত বহিবলৈ দিয়া হৈছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক অসন্মান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি বিৰোধীয়ে এই আসনৰ ব্যৱস্থাক লৈ তীব্ৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছিল । এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে অৱশ্যে কয় যে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা অলিম্পিয়ানসকলৰ বাবে আসনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ আসনৰ স্থান সলনি কৰা হৈছিল । নিৰ্দিষ্ট প্ৰট'কলৰ অধীনত বিৰোধী দলপতিক সাধাৰণতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সন্মুখৰ শাৰীত বহিবলৈ দিয়া হয় ।
ইফালে ১৩ আগষ্টত সমাপ্ত হোৱা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পিছত শাসকীয় বিজেপি আৰু বিৰোধী দলৰ মাজত ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পটভূমিত খাৰ্গে আৰু গান্ধীৰ শেহতীয়া অনুপস্থিতিয়ে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । অধিৱেশন বাৰে বাৰে স্থগিত হোৱাৰ বাবে উৎপাদনশীলতা কমা বুলি শাসক বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা হোৱা দেখা গৈছে ।
শাসকীয় দলে অভিযোগ কৰা মতে মাত্ৰ এখন বিধেয়কক বাদ দি এখনো সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰত বিৰোধীয়ে আলোচনা কৰা নাছিল । আনকি অধিৱেশনৰ পাছতো শাসক বিৰোধীৰ মতানৈক্য স্পষ্ট আছিল । কিয়নো কংগ্ৰেছৰ সৈতে সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আয়োজন কৰা প্ৰথাগত চাহমেল বৰ্জন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ছোনিয়া গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনত আপত্তি দৰ্শাইছিল ! বিজেপিৰ অভিযোগ, কংগ্ৰেছৰ খণ্ডন