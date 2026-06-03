চিবিএছইৰ প’ৰ্টেলত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা, দুমিনিটৰ ভিতৰতে ১৫ লাখ হিট
ব’ৰ্ডে জনোৱা মতে, বৰ্তমান এই প’ৰ্টেলটোৱে প্ৰায় ১৪ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীক সহায় কৰি আছে, মঙলবাৰে নিশা ১০ বজালৈকে ২৮ হাজাৰৰো অধিক জমা সফলতাৰে কৰা হৈছে ।
Published : June 3, 2026 at 8:53 AM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে চিবিএছইয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ পুনৰ মূল্যায়ন পৰ্টেলৰ সেৱাসমূহত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ ‘দুষ্ট চক্ৰই’ই একাধিক চাইবাৰ আক্ৰমণ চলাইছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল সেৱা অস্বীকাৰ কৰা আক্ৰমণ যাৰ ফলত দুমিনিটৰ ভিতৰতে প্লেটফৰ্মত ১৫ লাখ হিট হৈছিল আৰু অনুমতি অবিহনে ফাইলসমূহত প্ৰৱেশ কৰাৰ এক লাখৰো অধিক চেষ্টা কৰা হৈছিল ।
ব’ৰ্ডে জনোৱা মতে, বৰ্তমান এই প’ৰ্টেলটোৱে প্ৰায় ১৪ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীক সহায় কৰি আছে, মঙলবাৰে নিশা ১০ বজালৈকে ২৮ হাজাৰৰো অধিক জমা সফলতাৰে কৰা হৈছে । এক্সত ব’ৰ্ডে কয়, ‘‘আজি হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চিবিএছই পুনৰ মূল্যায়ন প’ৰ্টেলত প্ৰৱেশ কৰে যদিও ক্ষতিকাৰক চক্ৰই চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিকতা চলাই সেৱাত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰে ।’’
পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে, “শেহতীয়া আক্ৰমণটো আছিল সেৱা অস্বীকাৰ (DoS) আক্ৰমণৰ চেষ্টা, যাৰ ফলত দুমিনিটৰ ভিতৰত পৰ্টেলত ১৫ লাখ হিট হৈছিল আৰু এক লাখতকৈ অধিক অকৰ্তৃত্বশীল ফাইল প্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল ।”
Update from our Cybersecurity Teams:— CBSE HQ (@cbseindia29) June 2, 2026
The CBSE revaluation portal is currently supporting over 8,000 concurrent users. As of 3:00 PM today, more than 16,000 students have successfully completed their submissions.
While thousands of students accessed the CBSE re-evaluation portal…
চিবিএছইয়ে মঙলবাৰে নিশা ১১:০০ বজাত এটা আপডেট প্ৰদান কৰি কয়, ‘‘পৰ্টেলটোৱে বৰ্তমান প্ৰায় ১৪,০০০ ব্যৱহাৰকাৰীক একেলগে সমৰ্থন কৰি আছে, আজি নিশা ১০:০০ বজালৈকে ২৮,০০০ ৰো অধিক জমা সফলতাৰে হৈছে ।’’ ব’ৰ্ডে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মতামতৰ ভিত্তিত ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰাৰ বাবে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাকে ধৰি বিভিন্ন আপডেট কৰা হৈছে ।
ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে, ‘‘আমাৰ দলসমূহে এটা সুৰক্ষিত, নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযোগী মঞ্চ নিশ্চিত কৰিবলৈ অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।"
চিবিএছইৰ পুনৰ মূল্যায়ন প’ৰ্টেলত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ৬৩ মুনছ টেকন’লজিছ লিমিটেডৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা সহযোগী কোম্পানী ৬৩এছএটিএছ চাইবাৰটেকৰ যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক তথা যুটীয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শ্ৰীনিবাস এলে এই কাণ্ডক “সমন্বিত, দুটা দিশৰ কাৰ্যকলাপ” বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে সেৱা অস্বীকাৰ কৰা আক্ৰমণটো পৰ্দা আঁৰাৰ চেষ্টা যেন লাগে, আনহাতে ফাইলৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ব্যৱস্থাটোৰ পৰা “কিবা এটা উলিয়াবলৈ” চেষ্টা কৰা হৈছে ।
‘‘লাখ ফাইল প্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টাৰ সমান্তৰালভাৱে দুমিনিটত ১৫ লাখ আবেদন কোনো গ্লিচ বা বিৰক্ত হেকাৰ নহয় । ই এক সমন্বিত, দুটা ধাৰাযুক্ত অপাৰেচন । ড'ছ হৈছে স্মোকস্ক্ৰীণ । ফাইল এক্সেছ প্ৰ'বিং হৈছে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে যিটোৰ বাবে আহিছিল । সকলোৱে ব্যস্ত থকাৰ সময়ত কিবা এটা উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰালৈকে আপুনি প’ৰ্টেলত সেই ধৰণৰ ভলিউম নিক্ষেপ নকৰে ৷ কিন্তু চিবিএছইয়ে তথাপিও হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাৰ কৰি দিলে ।" তেওঁ কয় ৷
CBSE verification & Re-evaluation Portal update— CBSE HQ (@cbseindia29) June 2, 2026
The portal is currently supporting nearly 14000 concurrent users, with over 28000 successful submissions as of 10 pm today.
Based on student feedback, further improvements—including extended session time limits—have been…
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে চিবিএছইয়ে উত্তৰ বহীৰ স্কেন কৰা কপিত পৰ্যবেক্ষণ কৰা সমস্যাসমূহৰ পৰীক্ষণ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নত অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তৰৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰে । ব’ৰ্ডৰ মতে, এই সুবিধা কেৱল সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেহে উপলব্ধ যিসকলে তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন কৰা উত্তৰ পুথিৰ স্কেন কৰা কপি লাভ কৰিছে ।
চিবিএছইয়ে কয় যে, "উত্তৰ বহীৰ স্কেন কৰা কপিত পৰ্যবেক্ষণ কৰা সমস্যাসমূহৰ পৰীক্ষণ আৰু উত্তৰৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন কৰাৰ বাবে পৰ্টেলটো ২০২৬ চনৰ ২ জুনত সক্ৰিয় কৰা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্তৰ বহীৰ স্কেন কৰা কপিত পৰ্যবেক্ষণ কৰা বিষয়(সমূহ) পৰীক্ষণৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব, যদি কিবা বিসংগতি আছে আৰু মূল্যায়নত সন্তুষ্ট নহ'লে উত্তৰ(সমূহ)ৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব ।"
২ জুনৰ পৰা ৬ জুনলৈকে (মাজনিশা) পৰ্টেলটো খোলা থাকিব, আৰু সময়সীমাৰ পিছত জমা দিয়া কোনো অফলাইন আবেদন বা অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আধাৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি চিবিএছই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰি অনলাইনযোগে আবেদন জমা দিব লাগিব । ব’ৰ্ডে কয় যে মাচুল পৰিশোধকে ধৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ডিজিটেল পদ্ধতিৰে চলোৱা হ’ব ।
উত্তৰ বহীৰ স্কেন কৰা কপিত সমস্যাসমূহৰ পৰীক্ষণৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৃষ্ঠা নোহোৱা, পৰিপূৰক পত্ৰ নোহোৱা, মানচিত্ৰ বা গ্ৰাফ নোহোৱা, পৃষ্ঠা অস্পষ্ট, ভুল উত্তৰ বহী বা বেলেগ প্ৰশ্নকাকতৰ গোটৰ বিপৰীতে মূল্যায়নৰ দৰে উদ্বেগসমূহৰ ৰিপ’ৰ্ট দিব পাৰে ।
ব’ৰ্ডে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে চূড়ান্ত দাখিলৰ পূৰ্বে বিষয়সমূহৰ সকলো অনুৰোধ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰক ৷ যোগান ধৰা উত্তৰ বহীৰ স্কেন কৰা কপিত পৰ্যবেক্ষণ কৰা সমস্যাৰ পৰীক্ষণৰ মাচুল প্ৰতি উত্তৰ বহীত ১০০ টকা, আনহাতে উত্তৰৰ পুনৰ মূল্যায়ন প্ৰতি প্ৰশ্নৰ বাবে ২৫ টকা লোৱা হ’ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
ইউপিআই, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড আৰু নেট বেংকিঙৰ দৰে মোডৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগেহে মাচুল পৰিশোধ কৰিব পাৰিব বুলিও কোৱা হৈছে । ব’ৰ্ডে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিষয়সমূহৰ পৰীক্ষণ/পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে মাত্ৰ এটাকৈ আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে আৰু সেয়েহে এটা বিষয় বা একাধিক বিষয়ৰ বাবে আবেদন কৰিব নে নকৰে সেইটো আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
চিবিএছইয়ে কয় যে এবাৰ ‘ফ্ৰীজ এণ্ড প্ৰচিড টু পেমেণ্ট’ বুটামটো ক্লিক কৰিলে সবিশেষ লক হৈ যাব আৰু সম্পাদনা কৰিব নোৱাৰিব । সেয়েহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকলো সবিশেষ সঠিক হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ব’ৰ্ডে কয় যে অনলাইন পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে আবেদনসমূহ সফলতাৰে জমা দিয়া বুলি গণ্য কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ইছ্যুসমূহৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে মাত্ৰ এটাকৈ আবেদনৰ অনুমতি দিয়া হ’ব বুলিও কোৱা হৈছে ।
ব’ৰ্ডে আৰু কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা বা ততোধিক বিষয়ৰ এটা বা ততোধিক প্ৰশ্নৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবেও অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে, প্ৰশ্ন নম্বৰ, পৃষ্ঠা নম্বৰকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় বিৱৰণ প্ৰদান কৰি ।
চিবিএছইয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হোৱাৰ পাছত অনুৰোধৰ ফলাফলৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি প্রার্থীসকলক নির্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত আৱেদন দাখিল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ এটা ভিজুৱেল গাইড আৰু এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ’ও উপলব্ধ কৰা হৈছে বুলি লগতে কোৱা হৈছে ।
চিবিএছইয়ে লগতে কয় যে সমস্যাৰ পৰীক্ষণ আৰু উত্তৰৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত আধাৰ ভিত্তিক পৰীক্ষণ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । আধাৰ নথকা শিক্ষাৰ্থীয়ে পিতৃ-মাতৃ, আত্মীয় বা অভিভাৱকৰ আধাৰ সবিশেষ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত আধাৰৰ নাম, জন্ম তাৰিখ আৰু লিংগ সেই ব্যক্তিৰ হ’ব লাগিব যাৰ আধাৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
পলম হোৱাৰ পিছত পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হয়, ইয়াৰ পূৰ্বে চিবিএছইয়ে জনাইছিল যে ২৯ মে’ৰ ভিতৰত উত্তৰবহীৰ পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চিবিএছইয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (অ’এছএম) ব্যৱস্থাক লৈ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে এই বিকাশ ঘটিছে ।
পৰীক্ষণ আৰু পুনৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কাৰিকৰী ত্ৰুটি, পেমেণ্ট বিফলতা আৰু প্ৰৱেশ সম্পৰ্কীয় সমস্যাক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ব’ৰ্ডখন ।
লগতে পঢ়ক: 'মিছন চেনেহজ'ৰী– ব্ৰেণ্ডিং মুগা’ আৰম্ভ: নিটি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষসহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ