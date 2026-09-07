মালয়েছিয়া এয়াৰলাইনছ বিমানৰ গতিপথ চেন্নাইলৈ সলনি; সম্পূৰ্ণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা
১৮৬ জন যাত্ৰী থকা মালয়েছিয়া এয়াৰলাইনছৰ এম এইচ ১৫৬ বিমানখনে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।
By PTI
Published : September 7, 2026 at 8:10 PM IST
চেন্নাই : মালয়েছিয়া এয়াৰলাইনছৰ এখন বিমানৰ গতিপথ সলনি । সোমবাৰে বিমানখনৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ লগতে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় । কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
কুৱালালামপুৰৰ পৰা জেদ্দালৈ যোৱা মালয়েছিয়া এয়াৰলাইনছৰ এখন বিমানৰ ইঞ্জিনত কাৰিকৰী সমস্যাই দেখা দিয়ে । যাৰ বাবে বিমানখনৰ গতিপথ চেন্নাইলৈ সলনি কৰিবলগা হয় । লগতে সম্পূৰ্ণ জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় ।
১৮৬ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা মালয়েছিয়া এয়াৰলাইনছৰ এম এইচ ১৫৬ বিমানখনে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে । লগতে চেন্নাই বিমানবন্দৰত উপযুক্ত জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ ব্যৱস্থা সক্ৰিয় কৰা বুলিও বিমানবন্দৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ।
জানিব পৰা মতে, বিমানখনৰ ২ নং ইঞ্জিনত এটা এটা কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিমানখনৰ অধিক পৰ্যবেক্ষণ চলি আছে আৰু কাৰিকৰী বিষয়টো বিমান সংস্থাটোৰ লগতে সংশ্লিষ্ট কাৰিকৰী দলসমূহে চোৱাচিতা কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে নিশা পঞ্জাবৰ শ্ৰীগুৰু ৰামদাসজী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰতো এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিমানবন্দৰৰ এলেকাত প্ৰায় ৪ খন সন্দেহজনক ড্ৰোন সদৃশ উৰণীয়া বস্তু প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় ।
নিশা ১০ মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰাণৱে’ৰ সমীপত সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ’লে তাৎক্ষণিকভাৱে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ।
আনহাতে, নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা ৭ খন বিমানৰ গতিপথ দিল্লী আৰু চণ্ডীগড়লৈ সলনি কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে যাত্ৰীসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । অৱশ্যে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অহৰহ দৃষ্টি ৰাখিছে ।