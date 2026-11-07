ভাৰত-ভূটান সীমান্তত সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন দক্ষিণাকালী মন্দিৰ
৭৬ বছৰে ভাৰত আৰু ভূটানৰ ৰাইজে একেলগে কালী পূজা কৰে । ভূটানে মন্দিৰ মেৰামতিৰ লগতে গোটেই বছৰ বিদ্যুতৰ যোগান ধৰে ।
Published : November 7, 2026 at 5:59 PM IST
আলিপুৰদুৱাৰ (পশ্চিমবংগ) : ভাৰত-ভূটান সীমান্তত থকা এটা বিশেষ কালী মন্দিৰ । যিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰ জিলাৰ মাদাৰিহাট-বীৰপাৰা ব্লকৰ লংকাপাৰা গাঁৱৰ মকৰাপাৰা চাহ বাগিচাত এই বিশেষ মন্দিৰটো আছে । এই মন্দিৰত দুয়োখন দেশৰ লোকে বিগত ৭৬ বছৰ ধৰি একেলগে কালী পূজা উদযাপন কৰি আহিছে ।
সীমান্তত থকা এই মন্দিৰৰ পশ্চিম দিশত ভূটানৰ গোমটু চহৰ অৱস্থিত । ১৯৫০ চনত মকৰাপাৰাৰ ৰাইজ আৰু ভূটানৰ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত কালী পূজা আৰম্ভ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই ধাৰা অব্যাহত আছে । এই মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কও গভীৰ হৈছে ।
এই মন্দিৰলৈ যাবলৈ ভক্তসকলে ৫১ টা খটখটি বগাই যাব লাগে । দেৱী সতীৰ ৫১ টা শক্তিপীঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এই খটখটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াত দেৱীৰ দক্ষিণাকালী ৰূপক পূজা কৰা হয় । বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকলে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ আশাৰে দেৱীৰ আশিস ল'বলৈ আহে ।
অচিন্ত্য পাল নামৰ লোকজনেও এই মন্দিৰৰ কথা বহু আগতেই শুনিছিল । তেওঁ শহুৰেকেও মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল । তাৰ পিছত অচিন্ত্য পালেও দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু অৱশেষত মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাত তেওঁ ঐতিহাসিক মন্দিৰটো দৰ্শন কৰে ।
পালে কয়, "মই এই মন্দিৰৰ বিষয়ে বহুতৰে পৰা শুনিছিলোঁ । মোৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহিছোঁ ।" আন আন ভক্তসকলেও ভিন্ন কামনাৰে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ লগতে ভূটান আৰু নেপালৰ পৰাও বহু ভক্ত এই মন্দিৰলৈ আহে ।
এই মন্দিৰৰ প্ৰথম পুৰোহিতৰ নাতিয়ে এতিয়া পূজা অৰ্চনাৰ লগতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ কাম কৰে । এই সন্দৰ্ভত পুৰোহিত সন্দীপ চক্ৰৱৰ্তী কয় যে ১৯৫০ চনত তেওঁৰ ককাক মন্দিৰৰ প্ৰথম পুৰোহিত আছিল । বৰ্তমান তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তৃতীয় প্ৰজন্মই মন্দিৰৰ পূজা-অৰ্চনাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে । জলপাইগুৰিৰ চাৰুচৰণ সন্যালৰ সময়ত মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
কালী পূজাৰ দিনা পুৱাৰে পৰা পূজা আৰম্ভ হয় । চণ্ডীপাঠ, দেৱীৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু অন্যান্য নিৰ্ধাৰিত অনুষ্ঠান নিশালৈ চলি থাকে । বৰালি মাছেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ ভোগ আগবঢ়োৱা হয় । পূজাৰ অংশ হিচাৰে ১০৮ গছি চাকি জ্বলোৱা হয় । পৰম্পৰা অনুসৰি নিশালৈ পুৰোহিতে দেৱীৰ চৰণত এযোৰ ডাব নাৰিকল আগবঢ়ায় । ইফালে ৭ বছৰ পূৰ্বে ইয়াত বলি প্ৰথা বন্ধ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ শাস্ত্ৰীয় ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰা হয় ।
পুৰোহিতে কয় যে মাদাৰিহাট, কালচিনী, আলিপুৰদুৱাৰ, কোচবিহাৰ, ৰঙামাটি, ধুমপাৰা, বানাৰহাট আৰু নাগ্ৰাকোটাৰ পৰা ভক্ত আহে । একেদৰে ভূটানৰ পাৰো, থিম্ফু, গেলেফু আৰু অসম সীমান্ত চিৰাঙৰ পৰা ভক্তসকল মন্দিৰলৈ আহে । আনকি নেপালৰ কাঠমাণ্ডু আৰু পোখৰাৰ পৰাও ভক্ত আহে ।
ভূটানে বিদ্যুৎ যোগান ধৰে
মন্দিৰত নিশা পূজাৰ সময়ত মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হয় । ভূটানৰ গোমটুৰ এটা চিমেণ্ট কাৰখানাই গোটেই বছৰটো মন্দিৰলৈ বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা মন্দিৰৰ লাইট আৰু ফেন চলোৱা হয় আৰু কালী পূজা আৰু দীপাৱলীৰ সময়তো মন্দিৰটো আলোকিত হৈ থাকে । ভূটানৰ বাসিন্দাসকলেও কালী পূজাৰ পূৰ্বে মন্দিৰত ৰঙৰ পৰা মেৰামতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰে । এইবাৰ তেওঁলোকে মেৰামতিৰ সামগ্ৰী আৰু আলোকসজ্জাৰ খৰচ বহন কৰিছে ।
মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কিশোৰ পাৰভিনে কয়, "মকৰাপাৰা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিচালনাত প্ৰতি বছৰে কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় । মন্দিৰত ৰং কৰাকে ধৰি প্ৰস্তুতি চলোৱা হয় । কালী পূজাৰ সময়ত মন্দিৰত যথেষ্ট লাইট আৰু ফেন লগোৱা হয় । ভূটানৰ পৰা বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰাৰ বাবে মন্দিৰ পৰিচালনাত বহুখিনি সুবিধা হয় ।"
মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কিশোৰ পাৰভিনে কয় যে মকৰাপাৰা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰিচালনাত প্ৰতিবছৰে এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় । পূজাৰ পূৰ্বে মন্দিৰটো ৰং কৰা, মেৰামতি কৰা আৰু পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । ভূটানৰ পৰা বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰাৰ ফলত মন্দিৰ পৰিচালনাত যথেষ্ট সুবিধা হৈছে ।
ইফালে ফাৰাক্কাৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্দিৰটোলৈ অহা অন্বেষা ভৌমিকেও ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ পৰিৱেশ আৰু লোকসকলৰ মাজৰ সু-সম্পৰ্কৰ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয়,"এই মন্দিৰত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ । মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছো । ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ পৰিৱেশ আৰু দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত থকা আচৰিত ধৰণৰ বান্ধোনে মোক বিশেষভাৱে আপ্লুত কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক :
কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা