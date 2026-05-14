ETV Bharat / bharat

পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত বাধ্যতামূলক হ’ব বন্দে মাতৰম: চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা

পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে বন্দে মাতৰম গীতটো এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়তে প্ৰাৰ্থনা গীত হিচাপে গোৱা হ’ব ।

VANDE MATARAM MANDATORY IN SCHOOLS
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা (পশ্চিমবংগ) : পশ্চিমবংগৰ সকলো চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ পৰিবেশন বাধ্যতামূলক হ'ব । বংগ চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।

পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়ৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জাতীয় সংগীত পৰিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব । লগতে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বীসকলক কঠোৰ নিয়ম মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বিধানসভাত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "অহা সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়তে প্ৰাৰ্থনা গীত হিচাপে 'বন্দে মাতৰম' প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব । মই আজি নবন্নালৈ যাম আৰু সকলোকে এই বিষয়ে অৱগত কৰিম ।"

শিক্ষা সঞ্চালকগৰাকীয়ে ১৩ মে'ত চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত স্পষ্টকৈ কয়, "পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পুৱাৰ বিধানসভাৰ সময়ত 'বন্দে মাতৰম' গোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে, যাতে ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰীভাৱে 'বন্দে মাতৰম' গাব পাৰে ।"

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই বৃহস্পতিবাৰে কয় যে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে গীতটো পৰিবেশন কৰা হ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিংকে ধৰি সমগ্ৰ কাৰ্যবিধিৰ নথিপত্ৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ প্ৰমাণ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহে পৰম্পৰাগতভাৱে কেৱল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দ্বাৰা ৰচিত 'জন গণ মন' জাতীয় সংগীত পৰিবেশন কৰিছিল । শেহতীয়া বছৰবোৰত পূৰ্বৰ টিএমচি চৰকাৰে 'বাংলাৰ মাটি বাংলাৰ জল'ক ৰাজ্যিক সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল । এই গীতটো ১৯০৫ চনত বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়তো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰচনা কৰিছিল ।

বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ ৰচনা কৰা জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ এতিয়া এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । ইয়াৰ ফলত সীমিত সময়ৰ ভিতৰত জাতীয় সংগীত আৰু জাতীয় গীত দুয়োটা গোৱাৰ সময়সীমা আৰু ক্ৰম সম্পৰ্কে শিক্ষকৰ এটা শ্ৰেণীৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

হিন্দু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সুব্ৰজিৎ দত্তই পিটিআইক কয়, "যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীৰ পিছত শ্ৰেণীলৈ উভতি আহিব, তেতিয়া তেওঁলোকে শ্ৰেণীৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত 'জন গণ মন'ৰ সৈতে 'বন্দে মাতৰম' পৰিবেশন কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল আৰু এই জাননী জাৰি হোৱাৰ আগতেই ইয়াৰ শাৰীবোৰ আওৰাই ঘৰতে মুখস্থ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । গতিকে স্কুললৈ উভতি আহিলে তেওঁলোকে জাতীয় সংগীতৰ লগতে এই জাতীয় গীতটোও গাব ।"

বাওঁপন্থী শিক্ষকৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক সংগঠনৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে সকলো গীত দৈনিক গোৱা হ’ব নে নহয় আৰু বৰ্তমানৰ সময়সূচীত কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত অধিক স্পষ্টতাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পূৰ্বে বাধ্যতামূলক হ’ব ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ছটা স্তৱক

TAGGED:

‘বন্দে মাতৰম
জন গণ মন
বিদ্যালয়ত পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা
ইটিভি ভাৰত অসম
VANDE MATARAM MANDATORY IN SCHOOLS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.