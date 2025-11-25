মেজৰ বব খাটিং : টাৱাঙৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ আঁৰৰ ব্যক্তি
চৰ্দাৰ পেটেলৰ চিন্তা, দৌলতৰামৰ নিৰ্দেশনা আৰু বব খাটিঙৰ কৰ্মই টাৱাঙৰ নতুন ভৱিষ্যতৰ সূচনা কৰে ।
Published : November 25, 2025 at 2:50 PM IST
টাৱাং : চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, জয়ৰামদাস দৌলতৰাম আৰু মেজৰ বব খাটিং- এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ মাজত আছে এক যোগসূত্ৰ । চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল যিসময়ত ভাৰতৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল আছিল জয়ৰামদাস দৌলতৰাম । বল্লভভাই পেটেল আছিল ভূ-ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অতি বিচক্ষণ । যাৰ বাবে তেওঁ টাৱাঙক ভাৰতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হিচাপে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল ।
সেয়ে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে অসমৰ তদানীন্তন ৰাজ্যপাল জয়ৰামদাস দৌলতৰামক টাৱাং অধিগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে আৰু জয়ৰামদাসে সেই কাম দায়িত্ব বব খাটিঙৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে । বব খাটিঙক সহকাৰী ৰাজনৈতিক বিষয়া (এ পি অ') হিচাপে টাৱাঙলৈ প্ৰেৰণ কৰে । এনেদৰেই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু বব খাটিঙৰ মাজত এক পৰোক্ষ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে আৰু বব খাটিং নামৰ সাহসী বীৰপুত্ৰগৰাকী আৱিষ্কাৰ হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা লৌহমানৱ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত আৰু অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ সাহসী দ্বাৰপাল মেজৰ ৰেলেঙনাও বব খাটিঙৰ কৰ্ম নিপুণতাই সলনি কৰে টাৱাঙৰ ভবিষ্যৎ । লগতে ইতিহাসত অনন্য ৰূপত লিপিবদ্ধ হয় ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ এক নতুন অধ্যায় । সেই ইতিহাসৰ বৰ্ণনাৰে এই প্ৰতিবেদন ।
চৰ্দাৰ পেটেলৰ সিদ্ধান্ত
তদানীন্তন ভাৰতৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে জয়ৰামদাস দৌলতৰামক দায়িত্ব দিয়াৰ সময়তে নেফা তথা আজিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ অসমৰ প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অন্তৰ্গত আছিল । তাৰ পূৰ্বে বহু বছৰ ধৰি টাৱাং অঞ্চল তিব্বতৰ ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনতে চলি আহিছিল, যাৰ ওপৰত চীনে ইতিমধ্যে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।
এই সংকটময় সময়তে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বুজি উঠিছিল যে সেই সময়ৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অৱস্থাত টাৱাঙত ভাৰতীয় প্রশাসনিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । সেই উদ্দেশ্যে ৰাজ্যপাল দৌলতৰামে সহকাৰী ৰাজনৈতিক বিষয়া হিচাপে সদ্য IFAS–ত যোগদান কৰা মেজৰ ৰেলেঙনাও বব খাটিঙক টাৱাঙলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
ঐতিহাসিক অভিযান
বব খাটিং সংগ্ৰাহালয়ৰ সহকাৰী সমন্বয়ক চাংগে ৱাংছুৱে জনায়, "১৯৫০ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত চীনে তিব্বত অধিকাৰ কৰাৰ পিছত সীমান্ত অঞ্চলত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায় । ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা মেজৰ বব খাটিঙলৈ এক গুৰুত্বপূর্ণ নিৰ্দেশ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা আহিছিল যে 'টাৱাং দখল কৰক' । কিন্তু স্থানীয় জনগণৰ ধৰ্ম, সংস্কৃতি আৰু অধিকাৰক সন্মান কৰি এই কাম কৰিব লাগিব । কোনো প্ৰকাৰৰ জোৰজবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰিব, সকলো ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিব লাগিব ।”
মেজৰ বব খাটিঙেই সেই দায়িত্ব অসাধাৰণ কৌশল, দূৰদৃষ্টি আৰু সদ্ব্যৱহাৰেৰে সম্পন্ন কৰিছিল । তেওঁ স্থানীয় লোক, ধর্মীয় মঠ-দেৱালয় আৰু দুজন জঙপেনৰ সৈতে সুসম্পর্ক গঢ়ি তোলাৰ লগতে জনগণক নিশ্চিত কৰে যে ভাৰতীয় প্রশাসনে তেওঁলোকৰ হিত আৰু অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিব ।
১৪ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯৫১ : টাৱাঙত প্ৰথম ত্ৰিৰংগ উত্তোলন
এতিহাসিক যাত্ৰাটোৰ আৰম্ভণি হয় ভৈয়ামৰ পৰা । হাড় কঁপোৱা শীত, চেলা পাছ, বমডিলা অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰতিকূলতা, দুৰ্গম পৰ্বত-বনাঞ্চল ভেদ কৰি ২০০ জন অসম ৰাইফলছৰ জোৱান আৰু ৬০০ জন পৰ্টাৰৰ সৈতে মেজৰ বব খাটিঙে এগৰাকী বীৰৰ দৰে বাহিনীটো আগুৱাই লৈ যায় । ১৯৫১ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাৱাঙত ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰি মেজৰ বব খাটিঙে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় প্রশাসনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । এটি নির্বিঘ্ন, শান্তিপূৰ্ণ আৰু কূটনৈতিক সফল অভিযান - যাৰ পিছত ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ নৱতম অধ্যায় আৰম্ভ হয় ।
মেজৰ বব খাটিং : শিক্ষকৰ পৰা সেনা, সেনাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰদূত
মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ এইগৰাকী ব্যক্তি আছিল এগৰাকী শিক্ষক, উৎকৃষ্ট সেনা বিষয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অভিজ্ঞ যোদ্ধা । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বাৰ্মাত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰে । কিন্তু তেওঁৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৱদান হৈছে টাৱাঙক কোনো সংঘাত নঘটাকৈ ভাৰতৰ অন্তৰ্গত কৰাটো, যিটো ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰেৰে জিলিকি আছে ।
বব খাটিং সংগ্ৰহালয় : বব খাটিঙৰ স্মৃতি, টাৱাঙৰ গৌৰৱ
বৰ্তমান টাৱাঙত থকা মেজৰ বব খাটিং সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে এসময়ৰ অমূল্য ইতিহাস । বব খাটিঙে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, তিব্বতীয় সেনাৰ টুপী, অসম ৰাইফলছৰ বয়নেট, বব খাটিঙে পৰিধান কৰা পোছাক আদি পৰিয়ালৰ লোকে এই সংগ্ৰাহালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । আৰু আছে ১৯৩৯ চনত সেনাত যোগদানৰ সময়ত পত্নীয়ে নিজ হাতে গুঁথি দিয়া ছুৱেটাৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ।
সংগ্ৰহালয়টোৰ সহকাৰী সমন্বয়ক চাংগে ৱাংছুৱে কয়, “আজিও বহু লোক মেজৰ বব খাটিঙৰ বিষয়ে নাজানে । টাৱাং ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে এই সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিলে বহু নজনা কাহিনী জানিব পাৰিব ।”
চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ দূৰদৃষ্টি, জয়ৰামদাস দৌলতৰামৰ নেতৃত্ব আৰু মেজৰ ৰেলেঙনাও বব খাটিঙৰ সাহসৰ মিলনত সৃষ্টি কৰিছিল এক শান্তিৰ পথ- যিটো পথ টাৱাঙৰ, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় ঐতিহ্যক আজিও সুৰক্ষিত আৰু দীপ্তিমান কৰি ৰখিছে । টাৱাঙত উৰুওৱা সেই ত্ৰিৰংগৰ ইতিহাসেৰে আজিও মেজৰ বব খাটিঙৰ নাম দেশৰ সীমান্তত শক্তি, সংহতি আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হৈ উজলি আছে ।