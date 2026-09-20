ETV Bharat / bharat

৩০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা শীৰ্ষ মাওবাদী নিহত

থাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেচন কমিটীৰ মূৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ।

NAXAL BRIJESH GANJHU KILLED
মূৰৰ ওপৰত ৩০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা শীৰ্ষ মাওবাদী নিহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰাণসী (উত্তৰ প্ৰদেশ ): উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ ৰামনগৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত এজন শীৰ্ষ নক্সাল ধৰাশায়ী হয় । সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দলে চলোৱা এই অভিযানত ঝাৰখণ্ডৰ নিষিদ্ধ নক্সাল সংগঠন থাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেচন কমিটী (টিপিচি)ৰ শীৰ্ষ নেতা ব্রীজেশ গাঞ্জু ওৰফে গোপাল সিং ভোকতা নিহত হয় ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে থাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেচন কমিটীৰ মুৰব্বী ব্রীজেশৰ মূৰৰ ওপৰত ৩০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল । বিশেষ তদন্তকাৰী দলে এই অভিযানৰ সময়ত গুলী চালনা কৰাত মাওবাদী নেতাজনে প্ৰত্য়ুত্তৰ দিয়ে যদিও পিচত মৃত্যু কোলাত ঢলি পৰে । থাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেচন কমিটী চিপিআই (মাওবাদী)ৰ এটা শাখা বুলি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।

এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ৰামনগৰ আৰক্ষী থানা এলেকাত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দলে অভিযান চলাই প্ৰথমে এই নেতাজনক আটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁ নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । দুয়োপক্ষৰ গুলীয়াগুলিত মাওবাদী নেতাজন নিহত হয় ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এটিএছৰ ডিএছপি বিপিন ৰাইয়ে কয় যে পুৱা পাঁচ বজাত ব্রীজেশে বাৰাণসীৰ ৰামনগৰ থানাৰ অন্তৰ্গত লংকা ময়দানৰ টেংগৰা টাৰ্ণৰ পৰা ৰামনগৰ হৈ মোগলচৰৈলৈ গৈ আছিল । মাওবাদী নেতাজনে এজন সংগীৰ সৈতে মটৰচাইকেলত যোৱাৰ সময়তে এটিএছৰ দলটোৱে প্ৰথমে তেওঁক ৰখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

এটিএছৰ ডিএছপি বিপিন ৰাইয়ে কয়, "লগে লগে মাওবাদী নেতাজনে মটৰচাইকেলৰ পৰা জপিয়াই আৰক্ষীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছত দুয়ো পক্ষৰ গুলীয়াগুলি হোৱাত ব্ৰীজেশ ধাৰাশায়ী হয় । পিচত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াত চিকিৎসকে মাওবাদী নেতাজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:সন্ত্ৰাসৰ পৰা শান্তিলৈ : ছত্তীশগড়ৰ স্বাধীনতা দিৱসত অনন্য দৃশ্য

নক্সাল ৰাখীঃ আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাই সেনাজোৱানক পিন্ধালে ৰাখী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
উত্তৰ প্ৰদেশ
বাৰাণসী
VARANASI ATS ENCOUNTER
NAXAL BRIJESH GANJHU KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.