ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বৃহৎ যৌথ অভিযান, বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ

মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ, ৰেপিড একচন ফ’ৰ্চ (RAF), কোব্ৰা ইউনিট আৰু ভাৰতীয় সেনাই ২০ জুনত ব্যাপক অভিযান চলায় ৷

Arms seized in Manipur
মণিপুৰত বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মণিপুৰত সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এক বৃহৎ যৌথ অভিযানত বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ আৰু যুদ্ধসদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ, ৰেপিড একচন ফ’ৰ্চ (RAF), কোব্ৰা ইউনিট আৰু ভাৰতীয় সেনাই ২০ জুনত লেইলন ভাইফেই, লেইলন মুনলুই, মলহৈ, পি. মোল্ডিং, লেইলন খুনৌ আৰু সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত এই যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰে । গোপন সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি উক্ত অঞ্চলসমূহত সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীৰ উপস্থিতি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল ।

Arms seized in Manipur
মণিপুৰত বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat)

অভিযান কালত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াৰ পিছতো বাহিনীয়ে ২১ আৰু ২২ জুনলৈকে অভিযান অব্যাহত ৰাখি ব্যাপক তালাচী অভিযান চলায় ।

এই অভিযানত মুঠ ১৭টা একক আৰু দ্বৈত নলযুক্ত বন্দুক, ২টা AK-47 ৰাইফল, ১টা M4 কাৰ্বাইন, ২টা SLR, ১টা SKS ৰাইফল আৰু ১টা দেশীয়ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা .303 স্নাইপাৰ ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ১১টা SBL ৰাইফল, যথেষ্ট পৰিমাণৰ গোলা-বাৰুদ, যোগাযোগৰ সঁজুলি আৰু অন্যান্য যুদ্ধসদৃশ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় ।

Arms seized in Manipur
মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বৃহৎ যৌথ অভিযান (ETV Bharat)

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মতে, এই উদ্ধাৰ অভিযান ৰাজ্যখনত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শান্তি-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য সফলতা । ইয়াৰ মাজতে, মণিপুৰৰ বিভিন্ন জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী আৰু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত তালাচী অভিযান অধিক তীব্ৰ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সম্ভাব্য উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিছে ।

ৰাজ্যজুৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা জোৰদাৰ কৰাৰ অংশ হিচাপে পাহাৰ আৰু উপত্যকা দুয়োটা অঞ্চল মিলাই মুঠ ১১৪টা নাকা আৰু চেকপইণ্ট স্থাপন কৰা হৈছে । এই চেকপইণ্টসমূহত নিয়মীয়া তালাচী চলাই আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ।

ইফালে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান অব্যাহত ৰাখিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৩৭ৰে ৪৫০খন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ নিৰাপদ চলাচল নিশ্চিত কৰা হৈছে । স্পৰ্শকাতৰ পথছোৱাত নিৰাপত্তা কনভয়ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে দুৰ্বল স্থানসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰাজ্যখনত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰাখিবলৈ উগ্ৰপন্থী গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে এনে সমন্বিত অভিযান আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকিব ।

-বাতৰিটো তেজপুৰৰ সংবাদদাতাৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপি মণিপুৰৰ ক্ষোভ

TAGGED:

মণিপুৰ
উগ্ৰপন্থী
মণিপুৰ আৰক্ষী
ভাৰতীয় সেনা
ARMS SEIZED IN MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.