চাৰে ছয় কিলো সোণত ৰং বুলাই আনিছিল ডুবাইৰ পৰা, ধৰা পৰিল দিল্লীত : মহিলাসহ ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

চাৰে ছয় কিলো সোণত ৰং বুলাই আনিছিল ডুবাইৰ পৰা, ধৰা পৰিল দিল্লীত : মহিলাসহ ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত ধৰা নপৰিবলৈ সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোৱে পৰিকল্পিতভাৱে সোণখিনিত ক’লা আৰু ৰূপালী ৰঙৰ প্ৰলেপ সানি আনিছিল ৷
Published : September 23, 2026 at 5:17 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লী বিমানবন্দৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অবৈধ সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ চক্ৰ উৎখাত ৷ ৰাজধানী চহৰৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বুধবাৰে শুল্ক বিভাগে অতি কৌশলীভাৱে অনা প্ৰায় ৬.৫ কেজি সোণ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
ডুবাইৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে অহা এখন বিমানত এই সোণখিনি লুকুৱাই অনা হৈছিল ৷ জব্দকৃত সোণখিনিৰ বজাৰমূল্য আনুমানিক প্ৰায় ৯ কোটি টকা ৷
Major Gold Smuggling Gang Busted at IGI Airport— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) September 23, 2026
Acting on a tip-off, Customs officers thoroughly searched Flight EK-514 (Dubai–Delhi, dated 21.09.2026) and recovered gold disguised as chains — sprayed with silver & black colour— concealed beneath two seats in three small bags.… pic.twitter.com/LxquHAt0rU
এই অবৈধ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি মুঠ ৮ জন যাত্ৰীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আটাইকেইজন অভিযুক্তক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছত ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এক অতি বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত শুল্ক বিভাগে এই অভিযান চলাইছিল ৷ ডুবাইৰ পৰা উৰা মৰা ইকে-৫১৪ (ডুবাই-দিল্লী অভিমুখী) বিমানখনত অবৈধভাৱে সোণ সৰবৰাহ কৰাৰ কথা জানিব পাৰি বিভাগে অভিযান চলায় ৷ বিমানখন দিল্লী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে তন্ন-তন্নকৈ তালাচী চলোৱাত উৰহীৰ ওৰ ওলাই পৰে ।
অভিযানৰ সময়ত বিষয়াসকলে বিমানখনৰ ভিতৰত দুখন আসনৰ তলত সোণখিনি লুকুৱাই অনা তিনিটা সৰু পেকেট জব্দ কৰে । নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি অবৈধভাৱে সোণখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ অপৰাধীয়ে ব্যতিক্ৰমী পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
অৱশ্যে তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অভিপ্ৰায় সফল নহ’ল ৷ সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোৱে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত ধৰা নপৰিবলৈ সোণখিনিত ক’লা আৰু ৰূপালী ৰঙৰ প্ৰলেপ সানি আনিছিল, যাতে সোণখিনি দেখিলে সেয়া সোণ বুলি প্ৰথম দৃষ্টিত ধৰা নপৰে ৷ যিকোনো লোকে সোণখিনি দেখিলে প্ৰথমাৱস্থাত সেয়া সাধাৰণ ধাতু নাইবা লোহা বুলিহে ভাবিলেহেঁতেন ৷
অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে চক্ৰটোৱে সোণখিনি সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও বিফল হয় ৷ ডুবাইত অনুষ্ঠিত কোনো প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণৰ অজুহাত দেখুৱাই সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে সঘনাই ডুবাইলৈ আহ-যাহ কৰিছিল ৷
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তালাচী আৰু শুল্ক বিভাগে যাতে এই কথাত কোনো সন্দেহ নকৰে, তাৰ বাবে চক্ৰটোৱে সোণৰ গহনাখিনি অন্যান্য ধাতুৰে নিৰ্মিত শিকলিৰ নিচিনাকৈ প্ৰস্তুত কৰি শৰীৰত পিন্ধি লৈছিল ৷ অৱশ্যে এইবাৰ চক্ৰটোৰ এই প্ৰচেষ্টা বিফল হয় ৷
সঠিক তথ্য-প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অভিযানকাৰী দলটোৱে বিমানখনৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মুঠ আঠজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে চক্ৰটোৰ সদস্যসকলক পাটিয়ালা হাউছ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে অভিযুক্তকেইটাক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
অভিযানকাৰী দলটোৱে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷
লগতে পঢ়ক: চেন্নাইত জৰুৰী অৱতৰণ ভিয়েটনামৰ বিমান; মাজ আকাশতে বন্ধ ইঞ্জিন