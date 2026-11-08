দীপাৱলীৰ উৎসাহৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

দীপাৱলীৰ উৎসাহৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড
এটা কাপোৰৰ কাৰখানাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত ২২খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন উপস্থিত ৷
Published : November 8, 2026 at 10:22 PM IST
নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশে দীপাৱলীৰ আনন্দ-উছাহত মতলীয়া হৈ থকাৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীস্থিত নাজাফগড় অঞ্চলৰ এটা কাপোৰৰ কাৰখানাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলত হুৱা-দুৱাৰ সৃষ্টি হয় ৷
নংলি চক্ৰৱাটিৰ শ্মশানক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ এটা পথত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । কাৰখানাটোৰ পৰা ওলোৱা জুইৰ লেলিহান শিখা দেখা মাত্ৰকে তাত উপস্থিত থকা লোকসকলে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে ৷ ততালিকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় ৷
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. Latest visuals from the spot. https://t.co/cD3t5IeFRM— ANI (@ANI) November 8, 2026
দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৪.২১ বজাত কাৰখানাটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ প্ৰথমাৱস্থাত দুখন পানীৰ টেংকাৰ, দুখন ৱাটাৰ ব’জাৰ আৰু এখন কুইক ৰেচপন্স ভেহিকেল(কিউআৰভি) ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । অগ্নিকাণ্ডৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰায় ৪.৪০ বজাত ইয়াক ‘মেক-৪’ শ্ৰেণীৰ কাণ্ড হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অতিৰিক্ত বাহনৰ লগতে জুই নুমুৱাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সা-সামগ্ৰী এই স্থানত যোগান ধৰে ।
#WATCH | Delhi | A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati, at 4:22 pm. A total of 25 Delhi Fire vehicles have been sent to the spot. Cooling operations are ongoing. Latest visuals from the spot. https://t.co/cD3t5IeFRM— ANI (@ANI) November 8, 2026
জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰায় ২২খনকৈ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ অভিযানটো তদাৰক কৰে । বিভিন্ন দলে যৌথভাৱে কাম কৰি জুই নিৰ্বাপন কৰে । সমগ্ৰ কাৰখানাটোলৈ যাতে জুই বিয়পিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে বিশেষভাৱে চকু দিয়ে ৷
এই অগ্নিকাণ্ডটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । তদুপৰি অগ্নিকাণ্ডটোত কিমান পৰিমাণে ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে অথবা সেই সময়ত কাৰখানাৰ ভিতৰত কোনো লোক উপস্থিত আছিল নে নাই, সেই সন্দৰ্ভতো এই মুহূৰ্তত কোনো তথ্য উপলব্ধ নাই ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো কথা পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: দীপাৱলীৰ উপহাৰ, ৪.৫ লাখ লোকলৈ পেঞ্চনৰ সুবিধা তেলেংগনা চৰকাৰৰ