ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ; এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ

অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত মণিপুৰৰ থৌবাল আৰু ইম্ফল পূব জিলাত এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে ।

Manipur arms recovered
মণিপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ; এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ (X@SpearCorps.IndianArmy)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ । লগতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ এজন সক্ৰিয়া কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ । বৃহস্পতিবাৰে অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰৰ লগতে কেডাৰজনক আটক কৰা হয় । ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেলত এই সন্দৰ্ভত লিখিছে, "স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছৰ অন্তৰ্গত অসম ৰাইফলছে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে চলোৱা এক যুটীয়া অভিযানত মণিপুৰৰ থৌবাল আৰু ইম্ফল পূব জিলাত দুটা বৃহৎ চোৰাং অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে । এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত ১৮টা বিভিন্ন অস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ আৰু অন্য যুদ্ধসদৃশ সঁজুলি আছে ।"

পোষ্টটোত লগতে লিখা হৈছে, "মণিপুৰৰ কাকচিং জিলাত চলোৱা আন এক যুটীয়া অভিযানত ধন সংগ্ৰহৰ কামত জড়িত এক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই অভিযানে অঞ্চলটোত শান্তি আৰু ৰাইজৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দায়বদ্ধতাক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে । মাজতে এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ কিছু শাম কাটিছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ নগা আৰু কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘাতে ৰক্তাক্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি নিষিদ্ধঘোষিত বিভিন্ন সংগঠনে ৰাজ্যখনত নিজৰ খোপনি পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । আনহাতে, বিভিন্ন কূটাঘাতমূলক কাৰ্যও সংঘটিত কৰিছে । তাৰ মাজতে অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এই অভিযানে ৰাজ্যখনত শান্তি-শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই অহাৰ দিশটো পোহৰলৈ আনিছে ।

লগতে পঢ়ক :আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে ! চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ইটানগৰৰ ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ জনতা
লগতে পঢ়ক :মণিপুৰত বৈষম্যমূলক ন্যায়ৰ অভিযোগ কুকি-জো কাউন্সিলৰ, পুনৰ পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দাবী

TAGGED:

মণিপুৰত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ
অসম ৰাইফলছ মণিপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান
মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত
নগা আৰু কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘাত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.