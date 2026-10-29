মণিপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ; এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ
অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত মণিপুৰৰ থৌবাল আৰু ইম্ফল পূব জিলাত এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
Published : October 29, 2026 at 7:51 PM IST
গুৱাহাটী : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ । লগতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ এজন সক্ৰিয়া কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ । বৃহস্পতিবাৰে অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰৰ লগতে কেডাৰজনক আটক কৰা হয় । ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ভাৰতীয় সেনাৰ স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেলত এই সন্দৰ্ভত লিখিছে, "স্পীয়েৰ ক'ৰ্পছৰ অন্তৰ্গত অসম ৰাইফলছে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে চলোৱা এক যুটীয়া অভিযানত মণিপুৰৰ থৌবাল আৰু ইম্ফল পূব জিলাত দুটা বৃহৎ চোৰাং অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে । এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত ১৮টা বিভিন্ন অস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ আৰু অন্য যুদ্ধসদৃশ সঁজুলি আছে ।"
পোষ্টটোত লগতে লিখা হৈছে, "মণিপুৰৰ কাকচিং জিলাত চলোৱা আন এক যুটীয়া অভিযানত ধন সংগ্ৰহৰ কামত জড়িত এক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই অভিযানে অঞ্চলটোত শান্তি আৰু ৰাইজৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু দায়বদ্ধতাক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে ।"
𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐦𝐬 𝐂𝐚𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐢𝐧 #𝐌𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐫 #AssamRifles under #SpearCorps, in coordination with #ManipurPolice, recovered two major concealed arms caches in Thoubal and Imphal East Districts of #Manipur, comprising 18 weapons, ammunition and other war-like stores. In another joint operation in Kakching District, #Manipur, an active cadre of a proscribed group involved in raising funds was apprehended. These operations reaffirm the commitment of the security forces to peace and public safety in the region. #SpearCorps के अंतर्गत #AssamRifles ने #ManipurPolice के साथ मिलकर #Manipur के Thoubal और Imphal East जिलों में दो बड़े छिपे हथियार भंडार बरामद किए, जिनमें 18 हथियार, गोला-बारूद और अन्य युद्ध जैसी सामग्री सम्मिलित है। #Manipur के Kakching जिले में एक अन्य संयुक्त अभियान में धन जुटाने में लिप्त प्रतिबंधित संगठन के एक सक्रिय Cadre को गिरफ्तार किया गया। ये अभियान क्षेत्र में शांति और जन सुरक्षा के प्रति सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट करते हैं। #JointOperations #SecurityOperations #NationFirst @adgpi @easterncomd @official_dgar @HQ_IDS_India @prodefkohima @prodefgau @ProDefKolkata @PIB_India— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) October 29, 2026
উল্লেখ্য যে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে । মাজতে এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ কিছু শাম কাটিছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ নগা আৰু কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘাতে ৰক্তাক্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি নিষিদ্ধঘোষিত বিভিন্ন সংগঠনে ৰাজ্যখনত নিজৰ খোপনি পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । আনহাতে, বিভিন্ন কূটাঘাতমূলক কাৰ্যও সংঘটিত কৰিছে । তাৰ মাজতে অসম ৰাইফলছ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এই অভিযানে ৰাজ্যখনত শান্তি-শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই অহাৰ দিশটো পোহৰলৈ আনিছে ।