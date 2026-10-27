মণিপুৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দুটাকৈ সফল অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক জব্দ
চুৰাচান্দপুৰ জিলা আৰক্ষী, চিআৰপিএফৰ ১২৯ নং বেটেলিয়ন আৰু আছাম ৰাইফলছৰ ৫ নং জোৱানসকলে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে এই অভিযান সফল কৰি তোলে ৷
Published : October 27, 2026 at 12:57 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সফল অভিযান ৷ কোনো দুৰ্বৃত্তই বিস্ফোৰণ অথবা তেনেধৰণৰ অন্য কোনো অপৰাধমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লুকুৱাই ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰকৰ লগতে একাধিক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলা আৰক্ষী, চিআৰপিএফৰ ১২৯ নং বেটেলিয়ন আৰু আছাম ৰাইফলছৰ ৫ নং জোৱানসকলে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে এই অভিযান সফল কৰি তোলে ৷ সোমবাৰে নিশা চোৰাংচোৱাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷
On the night of 26th October, 2026, an INT based operation was launched by a joint team of Churachandpur District Police, 129 Bn CRPF and 5 Assam Rifles at Kingkin village near M. Songgel, Churachandpur District. During the operation, the joint team intercepted a suspicious white Bolero vehicle and conducted a search, leading to the recovery of 1. One foreign-made AK-series rifle, 2. One foreign-made MA1 rifle, 3. 240 rounds of assorted ammunition 4. Two transparent plastic packets containing brown sugar weighing approximately 1.027 kg. One individual, identified as Letkhothang Khongsai (23) of D. Lhangjol village was arrested during the operation. During preliminary questioning, he disclosed that he is a cadre of the Suspension of Operations (SoO) group KNF (MC). The arms and ammunitions, vehicle and the contraband drug belonging to the arrested person were also seized.— Manipur Police (@manipur_police) October 27, 2026
অভিযানটোৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দলটোৱে এখন বগা ৰঙৰ বলেৰ’ বাহনত তালাচী চলায় ৷ এই বিলাসী বাহনখনৰ পৰাই বিদেশত নিৰ্মিত এটা এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফল, বিদেশত নিৰ্মিত এটা এম এ-১ ৰাইফল আৰু ৩.২৪০ জাঁই বিভিন্ন ধৰণৰ গুলী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ।
একেখন বাহনৰে পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হৈছে ৷ বাহনখনৰ পৰা দুটাকৈ ব্ৰাউন চুগাৰৰ পেকেট জব্দ কৰা হৈছে ৷ জব্দকৃত ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১.০২৭ কিলোগ্ৰাম ৷ অভিযানৰ সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ডি লাংজোল গাঁৱৰ বাসিন্দা ২৩ বছৰীয়া লেটখোথাং খংছাই নামৰ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
Today, 26.10.2026, a joint INT based operation was conducted by teams of MN Sector QAT and Range Imphal QAT, CRPF and CDO/Imphal East at Bongbal Khollen foothills, Imphal East, resulting in a major recovery of arms, ammunition and explosives as follows - 1. 01 (one) A1 rifle with one magazine. 2. 01 (one) .303 LMG 3. 01 (one) 9 mm pistol with one magazine. 4. 01 (one) 12-bore double-barrel gun 5. 01 (one) 12-bore double-barrel gun. 6. 03 (three) 12-bore single-barrel guns. 7. 01 (one) local made made 9 mm pistol with magazine. 8. 03 (three) No. 36 hand grenades without detonators. 9. 01 (one) Chinese hand grenade. 10. 01(one) MG-2 rifle grenade. 11. 01 (one) Pompi shell. 12. 04 wireless radio sets with one charger. 13. Large cache of assorted ammunitions All seized items have been being handed over to Thoubal Dam PS for further action.— Manipur Police (@manipur_police) October 26, 2026
আনহাতে, একেটা দিনতে এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ কুইক এক্সন টীমৰ এমএন ছেক্টৰ আৰু ইম্ফল ৰেঞ্জৰ কৰ্মীসকলৰে গঠিত এটা দলে পূব ইম্ফলৰ কমাণ্ডো ইউনিটৰ সহযোগত বংবাল খোলেনৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু বিস্ফোৰক জব্দ কৰে ৷
অভিযানকাৰী দলটোৱে উক্ত স্থানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ যেনে- একক মেগজিনযুক্ত এ-১ ৰাইফল, এটা .৩০৩ লাইট মেচিনগান(এলএমজি), এটা মেগজিন থকা ৯ এমএম পিষ্টল আৰু দুটা ১২ ব’ৰ ডাবল বেৰেল গান জব্দ কৰে । তদুপৰি তিনিটা ১২ ব’ৰ একক বেৰেলযুক্ত বন্দুক আৰু একক মেগজিনসহ স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত এটা ৯ এমএম পিষ্টলো অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰে ।
জব্দকৃত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সংখ্যাৰ ইমানতে অন্ত পৰা নাই ৷ জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ ৩৬ নম্বৰৰ হেণ্ড গ্ৰেণেড(ডিটনেটৰবিহীন), এটা চীনা হেণ্ড গ্ৰেণেড, এটা এম জি-২ ৰাইফল গ্ৰেণেড আৰু এটা ‘পম-পম’ শ্বেল আছে ।
এইবোৰৰ উপৰিও চাৰিটা বেতাঁৰ ৰেডিঅ’ ছেট(চাৰ্জাৰৰ সৈতে) আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুলীও উক্ত স্থানত পোৱা যায় ৷ অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰা সকলো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক জাতীয় সামগ্ৰীবোৰ থৌবাল বান্ধ আৰক্ষী থানাক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ মণিপুৰত সৰু-বৰকে ধৰি কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ৷ সোমবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এই বৃহৎ তথা সফল অভিযানেও বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে আৰু ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষাজনিত দিশটোক পুনৰ এবাৰ জুকিয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: থেনিৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ১৭ জন কয়দীৰ একেলগে পলায়ন, ৪ জনক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ