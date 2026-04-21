হঠাতে নামিল কাল, দ’ গাঁতত পৰিল ৯ কিশোৰ, জীৱন্ত উদ্ধাৰ ৭জন
বাতৰি লিখা পৰলৈকে সন্ধানহীন আনাছ খান (১৬) নামৰ এজন কিশোৰ ৷
Published : April 21, 2026 at 12:03 PM IST
উজ্জয়িনী (মধ্য প্ৰদেশ) : কাল কেতিয়া আৰু ক’ত ৰৈ থাকে, কোনেও নাজানে ৷ হাঁহি-স্ফূৰ্তি কৰি থকাৰ মাজতে কানোবা এজন চকুৰ সন্মুখতে নাইকিয়া হৈ যাব, সেয়া কোনেও কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে ৷ এইবাৰ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ৷
হাঁহি-স্ফূৰ্তি কৰি গা ধুই থকা অৱস্থাতে পানীত ডুব গ’ল কেবাটাও কিশোৰ ৷ অৱশ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত ৭ গৰাকী কিশোৰক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে গা ধুই থকা অৱস্থাতে পানীত ডুব গৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় এজন কিশোৰে ৷ জানিব পৰা মতে, এতিয়াও (বাতৰি লিখা পৰলৈকে) সন্ধানধীন হৈ আছে এজন কিশোৰ ৷
আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত মধ্য প্ৰদেশৰ উজ্জয়িনীত সংঘটিত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে সন্ধিয়া কৰোণ্ডিয়া গাঁৱৰ এটা পুখুৰী সদৃশ গাঁতত গা ধুই থকা অৱস্থাত এজন কিশোৰ ডুব গৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় । নিহত কিশোৰজন কিষাণপুৰাৰ বাসিন্দা শুভম জাটভা (১৭) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । বাতৰি লিখা পৰলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে আনাছ খান (১৬) ৷
এই দুৰ্ঘটনাত আন ৭ গৰাকী কিশোৰক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য পোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত উদ্ধাৰকাৰী দলে এজন নাবালক কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷
- গা ধুই থকা অৱস্থাত দ’ পানীত ডুব যায় ৯ জন কিশোৰ
নানাখেড়াৰ চি এছ পি শ্বেতা গুপ্তাই কয়, "সোমবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত কৰোণ্ডিয়াৰ সমীপৰ এটা গাঁতত ৯ জন বন্ধু গা ধুবলৈ গৈছিল । গা ধুই থকা অৱস্থাতে দুজন কিশোৰ পানীত ডুব যায় । তেনেতে তেওঁলোকৰ বন্ধুকেইজনে দুই কিশোৰক বচাবলৈ আগবাঢ়ি যায় ৷ কিন্তু গাঁতটো দ’ হোৱাৰ বাবে বচাবলৈ যোৱা আন কিশোৰকেইটাও বিপদত পৰে ৷ ফলত পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে গতি কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে ৭ জন কিশোৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে ৷ কিন্তু শুভম জাতোৱা (১৭) নামৰ কিশোৰটোৰ মৃত্যু হয় ৷ বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে আনাছ খান (১৬) নামৰ এটি কিশোৰ ৷’’
- হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ লগতে এটা উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । প্ৰায় ৫ বজাত সন্ধানহীন দুটা কিশোৰক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলায় । কেবাঘণ্টা ধৰি চলা অনুসন্ধান অভিযানৰ অন্তত নিশা ১০:৩০ বজাত উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰকাৰী দলৰ কমাণ্ডেণ্ট সন্তোষ জাটে কয়, ‘‘এই ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দলটোৱে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰে । পিছত অভিযানত আন এটা দল মোতায়েন কৰা হয় । সন্ধিয়াৰ পৰাই উদ্ধাৰ অভিযান অবিৰতভাৱে চলি থাকে । নিশা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত শুভমক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।’’