ছত্তীশগড়ৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা, নিহত ১০ শ্ৰমিক
ৰাজ্যখনৰ শক্তিস্থিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে ১০ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
Published : April 14, 2026 at 8:08 PM IST
শক্তি (ছত্তীশগড়) : ছত্তীশগড়ৰ শক্তি জিলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা । জিলাখনৰ বেদান্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত মঙলবাৰে দুপৰীয়া এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় । বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ বয়লাৰ বিস্ফোৰণত ১০ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন ১৫ জন । তেওঁলোকক অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত স্থানীয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে দুপৰীয়া সিংহিতৰায় গাঁওস্থিত বেদান্ত লিমিটেডৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত বয়লাৰ টিউবত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । শক্তি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰফুল্ল ঠাকুৰে কয়, "১০ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন ১৫ জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।"
এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, আহতসকলক ৰায়গড়ৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । আনহাতে, বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোত কিছু শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে ।
ইফালে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে তাত থকা শ্ৰমিকসকলৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগি পৰে । সকলো শ্ৰমিকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবৰ বাবে লৰাঢপৰা কৰে । বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলো ততালিকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আনহাতে, এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । ইফালে আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকসকলৰ চিকিৎসা চলি আছে । বয়লাৰত বিস্ফোৰণ কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল তাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । উপযুক্ত তদন্তৰ পিছতহে এই বিষয়ে জানিব পৰা যাব ।
सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई बॉयलर ब्लास्ट की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 14, 2026
प्राप्त जानकारी अनुसार इस भीषण हादसे में अब तक 4 मजदूरों की अकस्मात मौत तथा दर्जनों मजदूरों के बुरी तरह घायल होने की खबर है.
ईश्वर दिवंगत जनों को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें.…
ইফালে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটো সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰামকুমাৰ যাদৱে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰত ধৰ্ণাত বহে । বিধায়কজনৰ অভিযোগ, বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটো ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ অমনোযোগী আছিল কৰ্তৃপক্ষ ।
ইফালে শক্তি জিলাৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী লখনলাল দেবাংগনে । তেওঁ এই ঘটনাৰ তদন্তৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে সঠিক কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তথ্য আহৰণ কৰিব বুলিও কয় ।
सक्ती जिले में सिंघीतराई स्थित 'वेदांता पावर प्लांट' में बॉयलर फटने से हुई भीषण दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 14, 2026
इस दुर्घटना में कुछ श्रमिकों के निधन और घायल होने का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से…
আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ সায়ে । তেওঁ এই ঘটনাক অতি দুখজনক আখ্যা দি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । লগতে আহতসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আনহাতে, এই ঘটনাৰ বাবে যিসকল দোষী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জনায় ।