এন চি পি বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত সুনেত্ৰা পাৱাৰ; আজি উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ল’ব শপত

এন চি পি বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত সুনেত্ৰা পাৱাৰ; আজি উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ল’ব শপত
মহাৰাষ্ট্ৰৰ লোকভৱনত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব সুনেত্ৰা পাৱাৰে । বিয়লি ৫ বজাত শপত গ্ৰহণ কৰিব সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৷
By ANI
Published : January 31, 2026 at 4:14 PM IST
মুম্বাই : এন চি পিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা অজিত পাৱাৰৰ ভাৰ্যা সুনেত্ৰা পাৱাৰক এন চি পিৰ বিধায়িনী দলৰ নেত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । বুধবাৰে বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পদ খালী হৈ পৰে । ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ পত্নী তথা আজি মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰফুল্ল পেটেল আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি সুনীল তাটকাৰেকে ধৰি এন চি পিৰ নেতাসকলে মুম্বাইৰ বিধান ভৱনত বৈঠকত মিলিত হৈ এই পদৰ বাবে সুনেত্ৰ পাৱাৰৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে । আজি উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ’লে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।
সুনেত্ৰা পাৱাৰ নিজৰ কামৰ বাবে পৰিচিত ৷ ৰাজ্যসভাৰ সংসদৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ সৰ্বাংগীন আৰু বহনক্ষম অগ্ৰগতিৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা কেইবাটাও পদক্ষেপৰ চালিকা শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ২০১০ চনত তেওঁ পৰিৱেশ সজাগতা বৃদ্ধি আৰু পৰিৱেশ সচেতন সম্প্ৰদায়ক লালন-পালন কৰাৰ বাবে উৎসৰ্গিত বেচৰকাৰী সংস্থা ভাৰতীয় পৰিৱেশ মঞ্চ (EFOI) প্ৰতিষ্ঠা কৰে । জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ, বিপন্ন প্ৰজাতিৰ সুৰক্ষা, জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা, খৰাং প্ৰশমনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিস্তৃত অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছে ।
