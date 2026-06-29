৬৫ বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণকাৰীক আদালতে দিলে মৃত্যুৰ ৰায়

৬৫ বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণকাৰীক আদালতে দিলে মৃত্যুৰ ৰায়
তিনি বছৰীয়া এটি শিশুক ধৰ্ষণ কৰাৰ ধৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে দোষীক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ৷
Published : June 29, 2026 at 7:00 PM IST
পুনে(মহাৰাষ্ট্ৰ): এটি জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড আৰু আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায় ৷ পুনেৰ এখন বিশেষ আদালতে ৬৫ বছৰীয়া ভীমৰাও কাম্বলে নামৰ এটা ধৰ্ষণকাৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দান কৰি নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সোমবাৰে এই ৰায় ঘোষণা কৰে আদালতখনে ।
তথ্য অনুসৰি, এই ৬৫ বছৰীয়া ব্যক্তিজনে এটা তিনি বছৰীয়া শিশুক প্ৰথমে অপহৰণ কৰাৰ পিছত ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰি পিছত নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে । এই ধৰ্ষণ-হত্যাৰ ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে ব্যাপক ক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ ১ মে’ত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড ৷ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ গোচৰৰ শুনানি ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সম্পন্ন হৈছিল ৷ এই জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ পন্থা আৰু কৌশলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আদালতে দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে গুৰুতৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ৷ আদালতে গোচৰটোক ‘বিৰলতকৈও বিৰল’ আখ্যা দি অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ(বিশেষ ন্যায়াধীশ) এছ আৰ সালুনখেই কাম্বলেৰ বিৰুদ্ধে এই শাস্তি ঘোষণা কৰে ।
ন্যায়াধীশে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আদালত কক্ষত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল কান্দোনত ভাঙি পৰে ৷ এইজন ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ দীঘলীয়া ইতিহাস আছে ৷ ধৰ্ষণকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰতে আদালতে অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি ঘোষণা কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, পুনে জিলাৰ নছৰপুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী কণমানিক চকলেট, চিপছ কিনি দিয়াৰ চলেৰে ফুুচুলাই নি ব্যক্তিজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ৬৫ বছৰীয়া ব্যক্তিজনে প্ৰথমে শিশুটিক গৰু-ম’হ ৰখা এটা ঘৰৰ ওচৰলৈ নিয়ে ৷ তাতেই এই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু ধৰ্ষণৰ পিছত শিশুটিয়ে উশাহ ল’ব নোৱাৰাকৈ মুখখন বন্ধ কৰি বুকুত আঘাত হানি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ।
এই গোচৰৰ ৰায়দান কৰা ন্যায়াধীশ এছ আৰ সালুনখেই কয়, ‘‘চৰম নৃশংসতাৰে অপৰাধীয়ে এই অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল ৷ অমানৱীয় ব্যৱহাৰৰ লগতে ভুক্তভোগীক নৃশংস অত্যাচাৰো কৰিছিল ধৰ্ষণকাৰীটোৱে । আনহাতে, ভুক্তভোগী আছিল এটা অবোধ শিশু । কামনা পূৰণৰ বাবে ব্যক্তিজনে ধৰ্ষণকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল ৷ সঁচা অৰ্থত ই ব্যক্তিজনৰ নীচ মানসিকতাক প্ৰকাশ কৰিছিল । ই আছিল এক পৰিকল্পিত আৰু নিৰ্দয়ীভাৱে সংঘটিত কৰা হত্যাকাণ্ড ৷ এই অপৰাধ ইমানেই নিষ্ঠুৰতাৰে সংঘটিত হৈছিল যে ই আমাৰে নহয় সমাজৰো মন-মগজু জোকাৰি গৈছিল ।’’
ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘অভিযুক্তৰ বয়স ৬৫ বছৰ হোৱাৰ বাবে হয়তো শাস্তিৰ মাত্ৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন । কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত সেয়া দোষীৰ শাস্তি ৰেহাইৰ ভিত্তি হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি ৷ বৰং ই এক গুৰুতৰ অপৰাধ হিচাপেহে গণ্য় কৰা হয় ৷’’
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে? ৮ গৰাকী নতুন সাংসদৰ শপতগ্ৰহণ