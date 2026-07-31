ETV Bharat / bharat

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত খহি পৰিল চাৰি মহলীয়া অট্টালিকা: ৯ জনৰ মৃত্যু

উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে যদিও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

maharashtra bhiwandi building collapse
খহি পৰিল অট্টালিকাটো (Video screengrab/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 11:36 AM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে এটা চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ এটা অংশ ভাঙি পৰিল । এই ঘটনাত বাতৰি লিখা পৰলৈকে ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বৰ্তমানেও আন কেইবাজনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিৱাণ্ডীৰ বালাজী নগৰ অঞ্চলৰ কহিনুৰ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

উদ্ধাৰকাৰী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভিৱাণ্ডী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, স্থানীয় আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (NDRF)ৰ জোৱান সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । তেওঁলোকে লগতে কয় যে ড’গ স্কোৱাড, চাৰিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী, দুখন এম্বুলেঞ্চ আৰু বহু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি উক্ত স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে ।

maharashtra bhiwandi building collapse
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভাঙি পৰিল চাৰি মহলীয়া অট্টালিকা (PTI)

এই ঘটনাৰ ফলত প্ৰথম অৱস্থাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু যিমানে সময় পাৰ হৈছে সিমানেই উদ্ধাৰকাৰী দলে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিয়েই আছে ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা মুঠ ৯ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

শুকুৰবাৰে পুৱা সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত ভিৱাণ্ডী-নিজামপুৰ পৌৰ নিগমৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া বিজয় যাদৱে জনোৱা মতে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা এটা মৃতদেহ উলিয়াই অনাৰ লগতে এজন আহত কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰি ওচৰৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও কেবাজনো লোকে আবদ্ধ হৈ আছে ৷ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

ভিৱাণ্ডীৰ মেয়ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো প্ৰশাসনৰ বাবে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ । পৌৰসভাৰ সকলো সংস্থাৰ বিষয়াক ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰি এনে কৰুণ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে দুৰ্বল অট্টালিকাবোৰ খালী কৰিবলৈ বাসিন্দাসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "দুৰ্বল অট্টালিকাসমূহৰ বিদ্যুৎ আৰু পানীৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছতো তাত কিছু লোকে বাস কৰিয়েই আছে । সেই বাসিন্দাসকলক এতিয়া আৰক্ষীৰ সহায়ত খালী কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও অট্টালিকা ভঙাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে ওচৰৰ বিদ্যালয়সমূহত অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, অট্টালিকাটোত মুঠ ৪৮টা কোঠা আছিল । প্ৰতিটো মহলাত থকা কোঠাৰ সংখ্যা ১২টা । পৌৰ নিগমে পূৰ্বে অট্টালিকাটোক ‘কেটেগৰী চি’ বা বিপজ্জনক আৰু জৰাজীৰ্ণ গঠন হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছিল আৰু খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।

পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই দিয়া জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই অধিকাংশ বাসিন্দাই অট্টালিকাটো খালী কৰি দিয়ে ৷ কিন্তু এটা পৰিয়াল উক্ত স্থানতে থাকি যায় । হঠাতে অট্টালিকাটোৰ এটা অংশ ভাঙি পৰাত শ্ৰমিকৰ লগতে তাত উপস্থিত থকা লোকো আহত আৰু নিহত হয় ৷

লগতে পঢ়ক : আবেদনখন অস্পষ্ট, ই পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়
Last Updated : July 31, 2026 at 12:01 PM IST

TAGGED:

ভাঙি পৰিল চাৰি মহলীয়া অট্টালিকা
খহি পৰিল অট্টালিকা
মহাৰাষ্ট্ৰত অট্টালিকাৰ তলত আৱদ্ধ
উদ্ধাৰ অভিযান
BHIWANDI BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.