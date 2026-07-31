ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত খহি পৰিল চাৰি মহলীয়া অট্টালিকা: ৯ জনৰ মৃত্যু
উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে যদিও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
Published : July 31, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 12:01 PM IST
মুম্বাই: ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে এটা চাৰি মহলীয়া অট্টালিকাৰ এটা অংশ ভাঙি পৰিল । এই ঘটনাত বাতৰি লিখা পৰলৈকে ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বৰ্তমানেও আন কেইবাজনো লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিৱাণ্ডীৰ বালাজী নগৰ অঞ্চলৰ কহিনুৰ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
উদ্ধাৰকাৰী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভিৱাণ্ডী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, স্থানীয় আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (NDRF)ৰ জোৱান সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । তেওঁলোকে লগতে কয় যে ড’গ স্কোৱাড, চাৰিখন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী, দুখন এম্বুলেঞ্চ আৰু বহু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি উক্ত স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে ।
এই ঘটনাৰ ফলত প্ৰথম অৱস্থাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু যিমানে সময় পাৰ হৈছে সিমানেই উদ্ধাৰকাৰী দলে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিয়েই আছে ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা মুঠ ৯ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
VIDEO | Maharashtra: Rescue operations continue after four-storey building collapses in Bhiwandi; several labourers feared trapped.#BhiwandiBuildingCollapse #MaharashtraNews— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/JrDFZztkFr
শুকুৰবাৰে পুৱা সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত ভিৱাণ্ডী-নিজামপুৰ পৌৰ নিগমৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া বিজয় যাদৱে জনোৱা মতে, ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা এটা মৃতদেহ উলিয়াই অনাৰ লগতে এজন আহত কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰি ওচৰৰে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ধ্বংসাৱশেষৰ তলত এতিয়াও কেবাজনো লোকে আবদ্ধ হৈ আছে ৷ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: A four-storey building partially collapses in Bhiwandi. Several people are feared trapped. Rescue operations are currently underway.— ANI (@ANI) July 30, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/P1fzwmSHcU
ভিৱাণ্ডীৰ মেয়ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো প্ৰশাসনৰ বাবে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ । পৌৰসভাৰ সকলো সংস্থাৰ বিষয়াক ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰি এনে কৰুণ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে দুৰ্বল অট্টালিকাবোৰ খালী কৰিবলৈ বাসিন্দাসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।’’
#UPDATE | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi building collapse incident increases to nine: NDRF https://t.co/7kr7uGjxGQ— ANI (@ANI) July 31, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "দুৰ্বল অট্টালিকাসমূহৰ বিদ্যুৎ আৰু পানীৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছতো তাত কিছু লোকে বাস কৰিয়েই আছে । সেই বাসিন্দাসকলক এতিয়া আৰক্ষীৰ সহায়ত খালী কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও অট্টালিকা ভঙাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে ওচৰৰ বিদ্যালয়সমূহত অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, অট্টালিকাটোত মুঠ ৪৮টা কোঠা আছিল । প্ৰতিটো মহলাত থকা কোঠাৰ সংখ্যা ১২টা । পৌৰ নিগমে পূৰ্বে অট্টালিকাটোক ‘কেটেগৰী চি’ বা বিপজ্জনক আৰু জৰাজীৰ্ণ গঠন হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছিল আৰু খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026
পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই দিয়া জাননী লাভ কৰাৰ পাছতেই অধিকাংশ বাসিন্দাই অট্টালিকাটো খালী কৰি দিয়ে ৷ কিন্তু এটা পৰিয়াল উক্ত স্থানতে থাকি যায় । হঠাতে অট্টালিকাটোৰ এটা অংশ ভাঙি পৰাত শ্ৰমিকৰ লগতে তাত উপস্থিত থকা লোকো আহত আৰু নিহত হয় ৷