মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমৰাৱতীত চকলেটেৰে নিৰ্মাণ গণেশ মূৰ্তি, ভক্তৰ ভীৰ
মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমৰাৱতীৰ ৰতংগঞ্জত অভিনৱ দৃশ্য, ১৫,৫০০ চকলেট ব্যৱহাৰেৰে গণেশৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ ৷
Published : September 20, 2026 at 10:34 PM IST
মুম্বাই :দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানো দেখা গৈছে সিদ্ধি বিনায়ক গণেশৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা ৷ আনহাতে ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন সামগ্ৰীৰে গণেশৰ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ ঠিক একেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আমৰাৱতীৰ ৰতংগঞ্জ অঞ্চলত দেখা গ'ল ভগৱান গণেশৰ বিশেষ মূৰ্তি ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমীকৈ সজোৱা হয় গণেশৰ প্ৰতিমা ৷ কেতিয়াবা মুকুতা আৰু শংখ, মছলা, নাৰিকল, আনকি মাটিৰ লেম্পৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা হয় ।
বিগত ৩২ বছৰে এই অনন্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ৰতংগঞ্জ গণেশ উৎসৱ পালন কৰা কমিটিয়ে ৷ এই স্বকীয় প্ৰথা অব্যাহত ৰাখি এই বছৰ মুঠ ১৫,৫০০ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰি ভগৱান গণেশৰ এক মনোমোহা মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই পৰম্পৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল মাৰ্বলৰ পৰা নিৰ্মিত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিৰ পৰা ।
প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন গণপতি মূৰ্তি প্ৰস্তুতৰ বাবে নতুন সামগ্ৰী আৰু নতুন নতুন ধাৰণা ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছিল । এইবাৰৰ গণেশ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চকলেট বাছি লৈছিল ৷ গণপতি বাপ্পাৰ এই ৰূপটোক শোভা বঢ়াবলৈ মুঠ ১৫,৫০০ চকলেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ মূৰ্তিটোৰ মূল গঠন মাটিৰে নিৰ্মিত, যাৰ ওপৰত চকলেটক সুন্দৰভাৱে সজাই ভগৱান গণেশৰ চূড়ান্ত ৰূপ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
এই ‘চকলেট গণেশ’ চাবলৈ সকলো বয়সৰ ভক্তই সমাগম ঘটিছে ৷ এইবাৰৰ চকলেটৰ গণপতিৰ বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াও যথেষ্ট অনন্য । যিহেতু মূৰ্তিটোৰ মূল গঠন মাটিৰে নিৰ্মিত, সেয়েহে ই বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছত পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হয় । মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে মাটিৰ অংশটো পানীত মিহলি হৈ যাব আৰু মূৰ্তিটো ঢাকি ৰখা চকলেটটোও সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হৈ যাব ।
এই অনন্য পৰম্পৰাক জীৱন্ত কৰি তোলাত ভাস্কৰ্য শিল্পী ৰাকেশ সাহুৱেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । তেওঁ কয়," বিগত ৩২ বছৰ ধৰি গণেশৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি আহিছো ৷"
পূজা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া বিশাল গুপ্তাই 'ইটিভি ভাৰত'ক কয় যে, "ৰাকেশ সাহুৱে প্ৰতি বছৰে নতুন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি বাপ্পাৰ মূৰ্তি সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷ তেওঁৰ সৃষ্টিক সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এই পৰম্পৰাক ধাৰাবাহিকভাৱে ৰক্ষা কৰি আহিছে । আমি বিশ্বাস কৰো যে প্ৰতিটো বস্তু আৰু প্ৰতিটো কণাতে ঐশ্বৰিক বাস কৰে । সেয়েহে আমি প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি সৃষ্টিৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিম ।"
লগতে পঢ়ক: হায়দৰাবাদৰ খৈৰাতাবাদত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৬৯ ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিৰ,৩০ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা