নন্দনীলৈ উভতি আহিল 'মহাদেৱী': পুষ্পবৰ্ষণেৰে ভক্তৰ বিপুল আদৰণি
অনন্ত আম্বানীৰ পৰিকল্পনাত বিগত পোন্ধৰ মাহ ধৰি কোলহাপুৰৰ মৰমৰ হাতী মহাদেৱীয়ে গুজৰাটৰ বনতাৰা হাতী পুনৰবাসন কেন্দ্ৰত বিশেষ শুশ্ৰূষা লাভ কৰে ।
Published : September 12, 2026 at 2:59 PM IST
কোলহাপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ) : মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ কৰ্ণাটকৰ লাখ লাখ ভক্তৰ শ্ৰদ্ধাৰ স্থান হৈছে নন্দনীৰ স্বস্তিশ্ৰী ভট্টাৰাক পট্টাচাৰ্য মহাস্বামী সংস্থান মঠ । এই মঠটোৰে এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে এটা হাতী ।
কিন্তু বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি এই হাতীটোৰ দৰ্শন আৰু প্ৰতিপালনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল ভক্তসকলৰ লগতে মঠৰ পৰিচালকসকল । 'মহাদেৱী' বা 'মাধুৰী' নামেৰেও পৰিচিত এই মাইকী হাতীজনী ৪০৯ দিনৰ মূৰত এতিয়া পুনৰ নন্দনীলৈ উভতি আহিছে ।
শুকুৰবাৰে মাজনিশা ১.৩০ বজাত 'নিশিধিকা' চৌহদত হাতীজনীয়ে ভৰি দিয়াৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই মাধুৰীক পুষ্পবৰ্ষণ কৰি অতি আনন্দৰে আদৰণি জনায় ।
মঠটোৰ চৌপাশ 'লাডকী মহাদেৱী' (প্ৰিয় মহাদেৱী) ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈ উঠে । এবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি থকা সংগ্ৰামৰ অন্তত মহাদেৱী এতিয়া নন্দনীলৈ উভতি অহাত ভক্তসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ।
এই আৱেগিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ 'সংস্থান'ৰ মুৰব্বী স্বস্তিশ্ৰী ভট্টৰাক পট্টাচাৰ্য মহাস্বামীয়ে চকুলো টোকে । উল্লেখ্য যে মহাদেৱীক আদৰিবলৈ আৰু ৰাখিবলৈ এটা পৃথক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তাতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
৪২ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মাজনিশা নন্দনীত উপস্থিত মহাদেৱী
গুজৰাটৰ জামনগৰৰ হাতী পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা মহাদেৱী নামৰ হাতীজনী ৪২ জনীয়া কৰ্মচাৰীৰ দলৰ সৈতে মাজনিশা ১.৩০ বজাত নন্দনীত উপস্থিত হয় । নন্দনী মঠ চৌহদৰ ভিতৰত থকা ‘মাধুৰী নিৱাস’ত বন বিভাগ, 'বনতাৰা'ৰ দল আৰু চিকিৎসকৰ এটা দলে মহাদেৱীক নিৰাপদে নমাই আনে ৷
কিনি টোল নাকাৰ পৰা নন্দনী গাঁৱৰ গান্ধী চ'কলৈ যোৱা পথত শ শ ভক্তই সমবেত হৈ মহাদেৱীক আদৰণি জনায় । বাসিন্দাসকলে ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ৰংগুলীৰে ডিজাইন অংকন কৰি আদৰণি জনায় ।
পশু এম্বুলেন্সখন গান্ধী চ’কত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ভক্তসকলে পুষ্পবৃষ্টি কৰি এবছৰৰো অধিক সময়ৰ অন্তত পুনৰ ঘূৰি অহা মহাদেৱীক আদৰণি জনাই একপ্ৰকাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰে ।
এই উপলক্ষে 'বনতাৰা'ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিহান কাৰ্ণি, নন্দনী মঠৰ স্বস্তিশ্ৰী জিনসেনা ভট্টৰাক পট্টাচাৰ্য মহাস্বামী, বৰুৰ মঠৰ স্বস্তিশ্ৰী ধৰ্মসেন ভট্টৰক, কোলহাপুৰ মঠৰ স্বস্তিশ্ৰী লক্ষ্মীণ ভট্টৰক মহাস্বামী, সাংসদ ধৈৰ্যশীল মানে, বিধায়ক ৰাহুল আৱাদে আৰু কৃষ্ণৰাজ মহাদিককে ধৰি কে ধৰি গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।
মিঠাই বিতৰণ
মহাদেৱীৰ আগমনৰ লগে লগে নন্দনী গাঁৱত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আনকি মাজনিশা ১.৩০ বজাতো শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে বাসিন্দাসকলে ৰাস্তালৈ ওলাই আহি আনন্দ-উল্লাস কৰে । ডেকা-বুঢ়া সকলোৱে মহাদেৱীক এবাৰ চাবলৈ বা ফটো এখন নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ হেতা-ওপৰা লগায় ।
এবছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত গাঁৱলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে পৰম্পৰাগত ঢোল বজাই নন্দনীবাসীয়ে আনন্দ উদযাপন কৰে, ট্ৰেক্টৰৰ পৰা মিঠাই বিতৰণ কৰি নিজৰ সুখানুভূতি প্ৰকাশ কৰে ।
নন্দনীত আৰক্ষীৰ বিশাল নিৰাপত্তা
হাতী ‘মহাদেৱী’ক আদৰণি জনাবলৈ নন্দনী গাঁৱত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমবেত হয় । সেয়ে কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা আৰক্ষী বাহিনীয়ে বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰে । ২৫ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, শতাধিক আৰক্ষী জোৱান আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যৰে গঠিত এটা দল গাঁওখনত নিয়োজিত কৰা হয় ।
'বনতাৰা'ত এবছৰৰ বেছি শুশ্ৰূষা
বিগত পোন্ধৰ মাহ ধৰি কোলহাপুৰৰ মৰমৰ হাতী মহাদেৱী, যাক মাধুৰী বুলিও কোৱা হয়— গুজৰাটৰ 'বনতাৰা' হাতী অভয়াৰণ্যত সৰ্বাংগীণ যত্ন গ্ৰহণ কৰে, যিটো পদক্ষেপৰ কথা অনন্ত আম্বানীয়ে কল্পনা কৰিছিল ।
প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ পিছত এতিয়া মাধুৰী সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিছে । নন্দনী মঠতো মহাদেৱীৰ বাবে একেধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সা-সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা চিকিৎসা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে ।
'বনতাৰা'ৰ চিইঅ’ বিহান কাৰ্ণিয়ে উল্লেখ কৰে যে অনন্ত আম্বানীয়ে এবছৰৰ ভিতৰত মহাদেৱীক নন্দনী মঠলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেয়া পূৰণ কৰিছে ।