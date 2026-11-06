মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ বিশেষ স্বীকৃতি
মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পাণ্ডুলিপিসমূহ ইউনেস্কো 'মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত ৷
Published : November 6, 2026 at 7:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত ১১ সংখ্যক মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ সেই বৈঠকতে ভাৰতৰ মহাকাব্য মহাভাৰত, কলহনৰ দ্বাদশ শতিকাৰ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ৰাজতৰংগিনী আৰু কৌটিল্যৰ শাসন তথা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পাণ্ডুলিপিসমূহ ইউনেস্কো (UNESCO)ৰ 'মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি বৃহস্পতিবাৰে বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে ইউনেস্কোৰ ঘোষণাৰ পাছতে পিআইবি কালচাৰে এক্সত কয়, "ভাৰতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ ৷ ৰাজতৰংগিনী, মহাভাৰত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যিয়ে ভাৰতৰ চহকী সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ গোলকীয় স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷"
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚’𝐬 𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐞𝐚𝐫𝐧𝐬 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧! Kalhana’s Rajatarangini, the Mahabharata and Kautilya’s Arthashastra have been included in UNESCO’s Memory of the World Regional Register for Asia and the Pacific. With this recognition, India’s total inscriptions in the regional register rise to six. #UNESCO #MemoryOfTheWorld #IndianHeritage— All India Radio News (@airnewsalerts) November 6, 2026
কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাটে এক্স যোগে কয়,"ভাৰতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ ! UNESCOৰ ‘মেম’ৰী অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড এছিয়া-পেচিফিক ৰিজিয়নেল ৰেজিষ্টাৰ’ত ৰাজতৰংগিনী, মহাভাৰত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি ভাৰতৰ অসাধাৰণ তথ্যচিত্ৰ আৰু সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ এক যুগান্তকাৰী স্বীকৃতি ৷”
From Mahabharata to Arthashastra, 3 Indian classics earn UNESCO recognition https://t.co/G1OmQWCzYm via NaMo App https://t.co/oZBtI4rIZq— PMO India (@PMOIndia) November 6, 2026
লগতে পঢ়ক,"এই ৰচনাসমূহে আমাৰ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, দাৰ্শনিক চিন্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ যাৰ জ্ঞানে মানৱ জাতিক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ সভ্যতাৰ উত্তৰাধিকাৰে অভূতপূৰ্ব গোলকীয় স্বীকৃতি আৰু বিশ্বমঞ্চত ইয়াৰ প্ৰাপ্য স্থান লাভ কৰিছে।”
A proud moment for India's cultural and literary heritage! ✨ The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa (a 12th-century chronicle of Kashmir), the Mahābhārata (a perennial epic of South Asia) and the Arthaśāstra of Kauṭilya (a text on governance and statecraft) have been inscribed on the prestigious @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. This recognition celebrates India's rich legacy of historical documentation, literary excellence, philosophical knowledge traditions that continue to inspire generations across the world. #CultureUnitesAll— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) November 5, 2026
ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰই (IGNCA) জনোৱা মতে, ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত 'মেমৰি অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ৰ একাদশ অধিৱেশনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এগৰাকী বিষয়াৰ মতে, এই তিনিওখন গ্ৰন্থৰ মনোনয়নৰ নথিপত্ৰ (dossiers) প্ৰস্তুত কৰাত IGNCA-ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা