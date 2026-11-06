ETV Bharat / bharat

মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ বিশেষ স্বীকৃতি

মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পাণ্ডুলিপিসমূহ ইউনেস্কো 'মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত ৷

Mahabharata Rajatarangini and Arthashastra
মহাভাৰত, ৰাজতৰংগিনী আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ বিশেষ স্বীকৃতি (All India Radio News X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত ১১ সংখ্যক মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ সেই বৈঠকতে ভাৰতৰ মহাকাব্য মহাভাৰত, কলহনৰ দ্বাদশ শতিকাৰ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ৰাজতৰংগিনী আৰু কৌটিল্যৰ শাসন তথা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পাণ্ডুলিপিসমূহ ইউনেস্কো (UNESCO)ৰ 'মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি বৃহস্পতিবাৰে বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে ইউনেস্কোৰ ঘোষণাৰ পাছতে পিআইবি কালচাৰে এক্সত কয়, "ভাৰতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ ৷ ৰাজতৰংগিনী, মহাভাৰত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰক ইউনেস্কোৰ মেমৰি অব্ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যিয়ে ভাৰতৰ চহকী সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ গোলকীয় স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷"

কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাটে এক্স যোগে কয়,"ভাৰতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ ! UNESCOৰ ‘মেম’ৰী অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড এছিয়া-পেচিফিক ৰিজিয়নেল ৰেজিষ্টাৰ’ত ৰাজতৰংগিনী, মহাভাৰত আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি ভাৰতৰ অসাধাৰণ তথ্যচিত্ৰ আৰু সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ এক যুগান্তকাৰী স্বীকৃতি ৷”

লগতে পঢ়ক,"এই ৰচনাসমূহে আমাৰ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, দাৰ্শনিক চিন্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ চহকী পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ যাৰ জ্ঞানে মানৱ জাতিক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ সভ্যতাৰ উত্তৰাধিকাৰে অভূতপূৰ্ব গোলকীয় স্বীকৃতি আৰু বিশ্বমঞ্চত ইয়াৰ প্ৰাপ্য স্থান লাভ কৰিছে।”

ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰই (IGNCA) জনোৱা মতে, ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত 'মেমৰি অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড এচিয়া-পেচিফিক ৰিজনেল ৰেজিষ্টাৰ'ৰ একাদশ অধিৱেশনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এগৰাকী বিষয়াৰ মতে, এই তিনিওখন গ্ৰন্থৰ মনোনয়নৰ নথিপত্ৰ (dossiers) প্ৰস্তুত কৰাত IGNCA-ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা

TAGGED:

মহাভাৰত
ৰাজতৰংগিনী
কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ
ইউনেস্কোৰ স্বীকৃতি
মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাট

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.