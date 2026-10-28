নাগৰিকত্ব নোপোৱাকৈ কিদৰে ভাৰতীয় ভোটাৰ হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী ? পুনৰ হ’ব গোচৰৰ শুনানি

নাগৰিকত্ব নোপোৱাকৈ কিদৰে ভাৰতীয় ভোটাৰ হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী ? পুনৰ হ’ব গোচৰৰ শুনানি
ইয়াৰ পূৰ্বে ২১ ছেপ্টেম্বৰত বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগণে বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰি যুক্তিসংগত আদেশ জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দি দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল ।
Published : October 28, 2026 at 10:46 PM IST
নতুন দিল্লী: পুনৰ আদালতত হাজিৰ হ’ব লাগিব পাৰে ছোনিয়া গান্ধী ৷ দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ৬ নৱেম্বৰত ১৯৮০ চনত ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এফআইআৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব । অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বিনোদ যোশীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত নতুনকৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২১ ছেপ্টেম্বৰত বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগণে বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰি যুক্তিসংগত আদেশ জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দি দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল । ন্যায়াধীশ গগণে লক্ষ্য কৰিছিল যে দণ্ডাধীশ আদালতৰ পূৰ্বৰ আদেশত উপযুক্ত যুক্তিৰ অভাৱ আছে । অধিবক্তা বিকাশ ত্ৰিপাঠীয়ে দণ্ডাধীশ আদালতৰ এই নিৰ্দেশক সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ১১ ছেপ্টেম্বৰত অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বৈভৱ চৌৰাছিয়াই আবেদন খাৰিজ কৰিছিল । আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে ১৯৮৩ চনতহে ছোনিয়া গান্ধী ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ পিছতো ১৯৮০ চনত তেওঁৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাত সংযোজন কৰা হৈছিল ।
বিশেষকৈ, ইয়াত দাবী কৰা হৈছিল যে ১৯৮০ চনত নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ নাম আছিল ৷ যি সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮২ চনত তেওঁৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয়, আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছত ১৯৮৩ চনত পুনৰ সংযোজন কৰা হয় ।
আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে ১৯৮৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ছোনিয়া গান্ধীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছিল । ইয়াত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে যিহেতু তেওঁ ১৯৮৩ চনতহে ভাৰতীয় নাগৰিক হৈছিল, গতিকে ১৯৮০ চনত তেওঁৰ নাম নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগত নিশ্চয় জাল নথি-পত্ৰ দাখিল কৰাটো জড়িত হৈ আছিল, যিটো কাৰ্যক এক জ্ঞাত অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত ।
ফলস্বৰূপে আবেদনখনত ছোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ পঞ্জীয়নৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে দণ্ডাধীশ আদালতে এই বিষয় সন্দৰ্ভত ছোনিয়া গান্ধী বা দিল্লী আৰক্ষী কোনো পক্ষকে কোনো জাননী জাৰি কৰা নাছিল ।