মকৰ সংক্ৰান্তিত ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰিলে ৯ লাখৰো অধিক ভক্তই

পবিত্ৰ গংগা আৰু ত্ৰিবেণী সংগমত ৯ লাখৰো অধিক ভক্তৰ স্নান । ১.৫ কোটিৰো অধিক ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা ।

Magh Mela
মকৰ সংক্ৰান্তিত ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰিলে ৯ লাখৰো অধিক ভক্তই (PTI)
By PTI

Published : January 14, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
প্ৰয়াগৰাজ: আজি পবিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি । এই পবিত্ৰ দিনটিত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হিচাপে বিভিন্ন ধৰণেৰে উদযাপন কৰিছে । একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশতো বৃহস্পতিবাৰে উদযাপন কৰা হ'ব মকৰ সংক্ৰান্তি । মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱাই পবিত্ৰ গংগা আৰু সংগমত ৯ লাখৰো অধিক ভক্তই স্নান কৰে ।

বৰ্তমান মাঘ মেলাৰ দ্বিতীয় তথা মুখ্য কাৰ্যসূচী মকৰ সংক্ৰান্তি বৃহস্পতিবাৰে উদযাপন হ'ব । আৰক্ষী অধীক্ষক নীৰজ পাণ্ডেই জনাই যে ভক্তসকলে ঘাটসমূহত যথেষ্ট ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

পাণ্ডেই কয়, "পুৱা ৬ বজালৈকে ৯ লাখৰো অধিক ভক্তই গংগা আৰু সংগমত স্নান কৰিছে । মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অৰ্থাৎ বুধবাৰে বিয়লিলৈকে তীৰ্থযাত্ৰীৰ সংখ্যা ১.৫ কোটি স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

তেওঁ কয় যে ভক্তৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মেলাৰ চৌদিশে নিৰাপত্তা আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ ১০,০০০ ৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে । কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে পুহৰ পূৰ্ণিমাৰ স্নানৰ উৎসৱৰ সময়ত ৩১ লাখৰো অধিক ভক্তই পবিত্ৰ স্নান কৰিছিল । ইফালে মাঘ মেলা ২০২৪ ৰ সময়ত পুহ পূৰ্ণিমা স্নানত ২৮.৯৫ লাখৰো অধিক তীৰ্থযাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

মাঘমেলা এগৰাকী কৰ্তৃপক্ষ ঋষিৰাজে জনাই যে ভক্তৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু সূচাৰুৰূপে যাতায়ত ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এই বছৰ ৪২ টা অস্থায়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, য'ত একলাখৰো অধিক বাহন ৰখাৰ সুবিধা আছে । তেওঁ কয় যে মাঘমেলা ২০২৫-২৬ৰ বাবে প্ৰায় ১২,১০০ ফুট দৈৰ্ঘৰ স্নান ঘাটৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । য'ত কাপোৰ সলোৱা ঘৰ আৰু শৌচালয় আদিৰ দৰে প্ৰাথমিক সুবিধা উপলব্ধ ।

কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে মেলাৰ সময়চোৱাত গংগাক পৰ্যাপ্ত জলস্তৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কানপুৰস্থিত গংগা বান্ধৰ পৰা ৮,০০০ কিউচেক পানী এৰি দিয়া হ'ব । মাঘ মেলা ৪৪ দিন ধৰি চলা এক আধ্যাত্মিক আয়োজন । এই মেলা প্ৰতিবছৰে হিন্দু ধৰ্মৰ পবিত্ৰ মাঘ (জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী) মাহত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ত্ৰিবেণী সংগমত হয়, যি গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতী নদীৰ সংগমস্থলী ।

প্ৰয়াগৰাজত এই মাঘ মেলা ২০২৬ ৰ ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আয়োজন কৰা হৈছে । পবিত্ৰ মাঘ মেলা বহু বৰ্ষ পুৰণি পৰম্পৰাৰ এক অংশ, য'ত কল্পবাস আৰু পঞ্চকৌশী পৰিক্ৰমা অন্তৰ্গত । এই মাঘ মেলাৰ বাবে প্ৰধানত স্নান তিথি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী(মকৰ সংক্ৰান্তি), ১৮ জানুৱাৰী(মৌনি অমাৱস্যা), ২৩ জানুৱাৰী(বসন্ত পঞ্চমী), ১ ফেব্ৰুৱাৰী(মাঘী পূৰ্ণিমা) আৰু ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী (মহা শিৱৰাত্ৰি) পবিত্ৰ তিথি হিচাপে বিবেচিত হয় ।

