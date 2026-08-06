পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত কুখ্যাত গেংষ্টাৰৰ পুত্ৰ
তীব্ৰবেগী বাহনেই হ’ল কাল ৷ প্ৰয়াগৰাজৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত গেংষ্টাৰ আতিক আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ থিতাতে নিহত ৷
Published : August 6, 2026 at 5:04 PM IST
ঝান্সী(উত্তৰ প্ৰদেশ): গেংষ্টাৰ তথা পূৰ্বৰ সাংসদ আতিক আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আবান আহমেদৰ মৃত্যু ৷ বৃহস্পতিবাৰে এক পথ দুৰ্ঘটনাত আবান আহমেদে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ বুধবাৰে মাজনিশা ঝান্সী-কানপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত আবানৰ এজন বন্ধুৰো মৃত্যু ঘটে ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাহনখনত থকা আন তিনিজন বন্ধু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ খবৰটো লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় ৷
আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, আবানে আন চাৰিজন বন্ধুৰ সৈতে ঝান্সী কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা ভাতৃ আলী আহমেদক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল । ভাতৃক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে আদবাটতে পুঞ্চ অঞ্চলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
পাঁচোগৰাকী বন্ধুৱে যাত্ৰা কৰা বাহনখনৰ তীব্ৰবেগে কাল হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷ উল্লেখ্য যে, তীব্ৰবেগত ঘৰমুৱা হোৱা বাহনখনে ঘাইপথটোৰ এটা ডিভাইদাৰত খুন্দা মাৰে আৰু থিতাতে দুজনৰ মৃত্যু ঘটে ৷
স্থানীয় লোকৰ লগতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাকী জীৱিত লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ আনহাতে, আবানৰ লগতে আনটো মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ দুটা সমীপৱৰ্তী স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ দুৰ্ঘটনাটোোৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত কিছু সময়ৰ বাবে যান-জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল যদিও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত শীঘ্ৰে পথছোৱা মুকলি কৰা হয় ৷
আৰক্ষীৰ মতে, তীব্ৰবেগী বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ নিহত আবান আহমেদ আছিল আতিক আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ । আবানৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আলী আহমেদ সম্প্ৰতি ঝান্সী কাৰাগাৰত আৰু আতিক আহমেদৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ওমৰ আহমেদ লক্ষ্ণৌ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । এগৰাকী ৰিয়েল ইষ্টেট ব্যৱসায়ীক অপহৰণৰ লগতে আক্ৰমণ কৰাৰ গোচৰত অভিযুক্ত ওমৰ সম্প্ৰতি কাৰাবন্দী হৈ আছে ৷
আনহাতে, দ্বিতীয় পুত্ৰ আলী আহমেদ বৰ্তমান ঝান্সী কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ৷ পূৰ্বে তেওঁক প্ৰয়াগৰাজৰ নাইনী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল । ২০২৩ চনত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আতিকৰ তৃতীয় পুত্ৰ আছাদ আহমেদ নিহত হৈছিল । তেওঁৰ চতুৰ্থ পুত্ৰৰ নাম আহজাম আহমেদ, যাক ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহত প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ পিছত কিশোৰ সংশোধনী গৃহৰ পৰা মুকলি কৰি আত্মীয়ৰ সৈতে থাকিবলৈ পঠিৱাই দিয়া হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৫ এপ্ৰিলত প্ৰয়াগৰাজত আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতে গেংষ্টাৰ আতিক আহমেদ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আশ্ৰফ আহমেদক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে দুয়োকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে কলভিন হাস্পতাললৈ নিয়াৰ সময়তে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ মাজতে আততায়ীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ তিনিজনকৈ আততায়ীয়ে সাংবাদিকৰ বেশত আহি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা আতিক আহমেদৰ মূৰত গুলীয়াইছিল ৷ পিছত তিনিওটাকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত আতিক আৰু আশ্ৰফৰ হত্যাকাণ্ডত তুৰ্কী জিগানা পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা যায় । ২০০৫ চনৰ ৰাজু পাল হত্যাকাণ্ডৰ মূল সাক্ষী উমেশ পালৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত শুনানিৰ বাবে আতিক আৰু আশ্ৰফক প্ৰয়াগৰাজলৈ অনা হৈছিল । আতিক আহমেদৰ বিপৰীতে হত্যা, অপহৰণ, ধন দাবীৰ অভিযোগকে ধৰি ১০০ৰো অধিক গোচৰ আছিল ৷ তেওঁ সাংসদ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ সোণ জব্দ বিমানবন্দৰত, এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীসহ পাঁচজনক আটক