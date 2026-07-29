ETV Bharat / bharat

দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰটোলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী, নুৰে এখনো বিমান

দেশৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ অথচ যাত্ৰী নোযোৱা বিমান বন্দৰটো ক'ত আছে ? বিমান বন্দৰটোলৈ কিয় যাত্ৰী নাযায় ?

KHAJURAHO AIRPORT
দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী (ETV Bharat MP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছটৰপুৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : দেখাত আটক-ধুনীয়া ৷ মুম্বাই, দিল্লীৰ বিমান বন্দৰতকৈ কোনো গুণে কম নহয় প্ৰযুক্তি, সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৷ সেয়ে দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ বুলি পৰিচিত সেই বিমান বন্দৰটো ৷ কিন্তু মুম্বাই, দিল্লীৰ বিমান বন্দৰৰ দৰে আটক-ধুনীয়া হলেও সেই বিমান বন্দৰটোৰ আছে এটা বিশেষত্ব ৷

বিশেষত্বটো হ'ল- এই বিমান বন্দৰটোৰ পৰা এখনো বিমানে উৰা নামাৰে ৷ বিমান বন্দৰটোলৈ কোনো যাত্ৰীও নাযায় ৷ তেতিয়াহ'লে ই কেনেকৈ দেশৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ হ'ল ? দেশৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ অথচ যাত্ৰী নোযোৱা বিমান বন্দৰটো ক'ত আছে ? বিমান বন্দৰটোলৈ কিয় যাত্ৰী নাযায় ? আপুনিও জানিবলৈ নিশ্চয় ব্যাকুল হৈ আছে, তেন্তে জানো আহক দেশৰ ভিতৰতে এই 'শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ'টোৰ বিষয়ে ৷

দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী (ETV Bharat MP)

দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ :

মধ্যপ্ৰদেশৰ ছটৰপুৰ জিলাত অৱস্থিত খাজুৰাহো বিমান বন্দৰ ৷ বিমান বন্দৰটোৰ পৰা এখনো যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচল নকৰে, অথচ ই দেশৰ ভিতৰত এক নম্বৰ তথা শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ ৷ যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে যিটো বিমানবন্দৰৰ পৰা এখনো বিমান চলাচল নকৰে তেনে বিমান বন্দৰটোৱে কেনেকৈ দেশৰ এক নম্বৰ স্থান লাভ কৰিলে ?

দেশৰ ভিতৰত এক নম্বৰ তথা শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ বুলি ৰাইজে স্বীকৃতি দিয়া নাই, এই স্বীকৃতি দিছে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আৰু গ্ৰাহক সন্তুষ্টি সূচকাংক সমীক্ষাত ছটৰপুৰ জিলাৰ খাজুৰাহো বিমান বন্দৰক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভূপালৰ ৰাজা ভোজ বিমানবন্দৰক তৃতীয় স্থান প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

এয়াই প্ৰথম নাছিল, খাজুৰাহো বিমান বন্দৰে ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহতো প্ৰকাশ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আৰু গ্ৰাহক সন্তুষ্টি সূচকাংক সমীক্ষাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰিছিল ৷

খাজুৰাহো বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে :

খাজুৰাহো বিমান বন্দৰৰ সঞ্চালক সন্তোষ সিঙে কয়,"খাজুৰাহোৱে আকৌ এবাৰ শীৰ্ষস্থান নিশ্চিত কৰাটো সমগ্ৰ কৰ্মচাৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু যাত্ৰীসকলৰ আস্থাৰ ফল । যাত্ৰীৰ সুবিধা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু সেৱাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খাজুৰাহোৱে এই ৰেংকিং লাভ কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "খজুৰাহো বিমান বন্দৰে পুনৰবাৰ এক নম্বৰ স্থান লাভ কৰাটো আনন্দৰ বিষয় । বৰ্তমান বিমানবন্দৰত কাম চলি আছে, গতিকে দুমাহলৈকে কোনো বিমান চলাচল কৰিব নোৱাৰিব । এই শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ সূচনা কৰা সমীক্ষাটো সেই সময়ত কৰা হৈছিল যেতিয়া বিমান সেৱা চলি আছিল ৷ এই সমীক্ষাটো আগৰ সময়ৰ, যদিও ফলাফল এতিয়াহে ঘোষণা কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ চনত বিমান বন্দৰটোৰ টাৰ্মিনেল সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও ১৯৭৮ চনৰ পৰা বিমান সেৱা আৰম্ভ হৈছিল ৷ বিশেষকৈ খজুৰাহো বিমান বন্দৰৰ পৰা দিল্লী আৰু বাৰাণসীলৈ চলাচল কৰিছিল যাত্ৰীবাহী বিমান ৷ কিন্তু ১ জুলাইৰ পৰা সেই সেৱাও বন্ধ হৈ আছে ৷ সকলোকে আচৰিত কৰি খাজুৰাহো বিমান বন্দৰে এই স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: UNSC ত পেলেষ্টাইনক ভাৰতৰ সমৰ্থন, হৰমুজ প্ৰণালীত জাহাজত আক্ৰমণক গৰিহণা

TAGGED:

মধ্যপ্ৰদেশ
খজুৰাহো বিমানবন্দৰ
ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বিমানবন্দৰ
ETV BHARAT ASSAM
KHAJURAHO AIRPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.