সুৰাই মাতিলে কাল : মধ্যপ্ৰদেশত ৯ জনৰ মৃত্যু, একাধিক চিকিৎসাধীন
আক্ৰান্তসকলৰ শৰীৰত চাইন’ছিছৰ অৱস্থিতি ৷ বিগত ২৪-৪৮ ঘণ্টাত সুৰা সেৱন কৰা লোকসকলক শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান ৷ প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ৷
Published : September 6, 2026 at 1:22 PM IST
সাগৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : বিষাক্ত সুৰাই প্ৰাণ ল’লে কেইবাজনো লোকৰ ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰ জিলাত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি ৯ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বিপৰীতে প্ৰায় ৩৫ জন লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হৈছে ৷ দেওবাৰে এই খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷
চিকিৎসাধীন একাংশৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বুণ্ডেলখণ্ড চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু সাগৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগতে বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি জিলা আয়ুক্ত প্ৰতিভা পালে জানিবলৈ দিয়ে ৷
জিলা আয়ুক্ত পালে কয়, ‘‘পুৱাৰ পৰাই বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰা লোকসকল অসুস্থ হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ বিষয়টোৰ তদন্ত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চলি আছে ।’’ নৌৰা আৰু ঘুগুৰু গাঁৱকে ধৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত চিকিৎসা বিষয়াৰ দল আৰু কৰ্মীসকল উপস্থিত হৈ সুৰা সেৱন কৰা ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ।
চিকিৎসকে আক্ৰান্তৰ শৰীৰত চাইন’ছিছ(শৰীৰ নীলা ৰঙৰ হোৱা) ৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ লগতে পেশীৰ জঠৰতা আদি সমস্যাসমূহে দেখা দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে । বিগত ২৪-৪৮ ঘণ্টাত যিসকল লোকে সুৰাপান কৰিছে নাইবা এনেধৰণৰ কোনো লক্ষণ যদি তেওঁলোকৰ শৰীৰত দেখা দিছে, তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ কাষ চপাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷
চিকিৎসকে কয়, ‘‘আমাৰ চিকিৎসকৰ দলৰ লগতে এছডিএমৰ দলটোৱেও নৌৰা আৰু ঘুগ্ৰু গাঁৱৰ আশে-পাশে থকা এলেকাসমূহত উপস্থিত হৈ স্ক্ৰীনিং কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে ৷ ২৪-৪৮ ঘণ্টাত সুৰাপান কৰা যিসকল লোকে নিজৰ শৰীৰত এনেধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণ প্ৰত্যক্ষ কৰে, সেইসকলে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰক ৷’’
জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এইসকল লোকে অসামৰিক চিকিৎসালয় বা আন যিকোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ স্ক্ৰীনিঙৰ কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে । সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে অঞ্চলটোৰ ছখন সুৰাৰ বিপণি ছীল কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি সন্দেহজনক বিষাক্ত সুৰাৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, সাগৰৰ জিলা আয়ুক্ত, মহাপৰিদৰ্শক, আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে নৌৰা আৰু ঘুগ্ৰু খুৰদ গাঁৱত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে ৷ লগতে চিকিৎসাধীন লোকসকলৰ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে । এই বিষাক্ত সুৰাৰ উৎসৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু ইয়াৰ যোগানৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । তদুপৰি অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । মৃতদেহসমূহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে এই মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ পোহৰলৈ আহিব বুলি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
অৱশ্যে সুৰা সেৱনৰ পিছত বমি, মূৰৰ বিষ বা জ্বৰ আদি লক্ষণ দেখা দিলে, সেইসকল ব্যক্তিকো শীঘ্ৰে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাগৰ জিলা প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ পৰা লাডাখলৈ... ২৩ দিনত ২০টা শৃংগ আৰোহণেৰে অভিলেখ