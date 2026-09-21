ETV Bharat / bharat

মহিলা কাউন্সিলাৰৰ শাৰীৰিক অৱয়বত বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ মন্তব্য: কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

"সন্ধ্যা দিদিৰ ওজন কিছু বৃদ্ধি হৈছে" বুলি মহিলা কাউন্সিলাৰৰ শাৰীৰিক গঠনক লৈ মন্তব্য কৈলাশ বিজয়বৰ্গিয়াৰ ।

Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya
মধ্য প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইন্দোৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গিয়াই নিজৰ দলৰেই এগৰাকী মহিলা কাউন্সিলাৰক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ এগৰাকী মহিলা কাউন্সিলাৰৰ শাৰীৰিক গঠনক লৈ মন্তব্য কৰিছিল । ইয়াৰ পিচতেই এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈ পৰিছে ।

মহিলা কাউন্সিলাৰৰ শাৰীৰিক অৱয়বক লৈ বিজেপিৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাত কৈলাশ বিজয়বৰ্গিয়াক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰে ইন্দোৰত উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সময়ত বিজয়বৰ্গিয়াই এইদৰে মন্তব্য কৰে । মঞ্চৰ ফালে আগুৱাই অহা বিজেপিৰ কাউন্সিলাৰগৰাকীলৈ আঙুলিয়াই বিজয়বৰ্গিয়াই "সন্ধ্যা দিদিৰ কিছু ওজন বৃদ্ধি হৈছে" বুলি মন্তব্য কৰাত কংগ্ৰেছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে ।

বিজয়বৰ্গিয়াই এইদৰে মন্তব্য কৰাত হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই যদিও সেই সময়ত মঞ্চত বহি থকা বিজেপিৰ এজন সাংসদকে ধৰি বিশিষ্ট নেতাসকলক অস্বস্তিত পেলায় । এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে যেতিয়া কাউন্সিলাৰগৰাকীয়ে থিয় হৈ আছিল তেতিয়া এজন দলীয় কৰ্মীয়ে তেওঁৰ পিচফালে থিয় হৈ থকাত সন্মুখৰ ফালে ভালদৰে দেখা নোপোৱা মুহূৰ্ততে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল ।

কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্য়ম আৰু ডিজিটেল শাখাৰ অধ্যক্ষ সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটে বিজয়বৰ্গীয়াৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে, “পুৰুষৰ বাবে কিমান সহজ আৰু স্বাভাৱিক যে এগৰাকী মহিলাক শৰীৰিক অৱয়বৰ বৰ্ণনা কৰাটো হাঁহিৰ খোৰাক হৈছে । এইটো কোৱা বাবে তেওঁ কেৱল এজন অমাৰ্জিত ৰাজনীতিবিদ নহয়,আমি হাঁহিৰ খোৰাক জগোৱা কথাটো সমাজে ইয়াক স্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰাৰ বাবেহে আচৰিত হৈছো ।”

ইপিনে,সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া সমন্বয়ক নীলভ শুক্লায়ো মন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে সদায় নাৰীক অপমান কৰি আহিছে ।"

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা তেলেংগানাৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ড৹ গিৰিজা শ্বেটকাৰে এক্সত এটা পোষ্টত এইদৰে মন্তব্য কৰিছে, "এয়া সঁচাকৈয়ে স্বাভাৱিক নেকি ? পিতৃতন্ত্ৰই এজন পুৰুষক এই অধিকাৰবোধ প্ৰদান কৰে আৰু সেইবাবেই ৰাহুল গান্ধীয়ে পিতৃতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ কথা কয় ।"

লগতে পঢ়ক:দিল্লীত এছ আই আৰ: আদৱানীৰ পৰা জয়শংকৰলৈ বহু হাইপ্ৰফাইল ব্যক্তিৰ তথ্যত অমিল

তৃণমূলৰ নাম-চিহ্ন ব্যৱহাৰত বাধা: নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে মমতাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ শুনানি ল'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

TAGGED:

মধ্যপ্ৰদেশ
ইটিভি ভাৰত অসম
কংগ্ৰেছ
WOMAN BJP COUNCILLOR
KAILASH VIJAYVARGIYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.