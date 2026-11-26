শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতা আজিও বোকা-মাটিৰ মাজৰ পৰাই আৰম্ভ হয় : ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপক সাংবাদিক এম সুচিত্ৰা
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাবিজয়ী এম সুচিত্ৰাই জলবায়ু সংকট আৰু জনজাতীয় অধিকাৰৰ ওপৰত কৰা তেওঁৰ ৩৭ বছৰীয়া সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
Published : November 26, 2026 at 1:45 PM IST
কাস্মিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ
বিজয়ৱাড়া : আপুনি যদি এম সুচিত্ৰাক প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁ কেনেকৈ চাৰিটা দশকৰো অধিক কাল কেৰালাৰ অতি জটিল পৰিৱেশ আৰু মানৱ অধিকাৰ সংকটৰ মাজত সোমাই পৰিল, তেন্তে তেওঁ আপোনাক কোনো চিনেমাৰ দৰে নাটকীয় আৰম্ভণিৰ কাহিনী নকয় । তেওঁ ভাগ্যৰ কোনো অকস্মাৎ পৰিৱৰ্তনৰ কথাও নকয় ।
তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ আপোনাক কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সত (পাৰমাণৱিক পদাৰ্থ বিজ্ঞান) স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ কথা, এগৰাকী উপ-সম্পাদক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰাৰ কথা আৰু তেওঁ শান্তভাৱে বৰ্ণনা কৰা এক 'স্বাভাৱিক অগ্ৰগতি'ৰ কথা ক’ব ।
অভিজ্ঞ সাংবাদিকগৰাকীৰ কথা-বতৰাত এক অতি সহজ-সৰল আৰু বাস্তৱবাদী ভাব দেখা যায় । ২০২৬ চনৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা উপলক্ষে তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে এক বাৰ্তালাপত মিলিত হয় । এই বঁটা 'ডাউন টু আৰ্থ' (Down To Earth) আৰু 'দ্য নিউ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'দ্য ৱায়াৰ' (The Wire) আৰু 'দ্য কেৰাভান'লৈকে (The Caravan) ছপা, ডিজিটেল মাধ্যম আৰু স্বতন্ত্ৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগবঢ়োৱা দীঘলীয়া কৰ্মজীৱনৰ এক বৃহৎ স্বীকৃতি ।
২০২৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চি এইচ কিৰণৰ লগতে আন বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত সুচিত্ৰাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ হাতৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
ভাৰতীয় সাংবাদিকতাৰ জগতখনত, য’ত টেলিভিছনৰ এংকৰসকলে কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰা ক্ষোভৰ ওপৰত চিঞৰি-বাখৰি ডিঙি ফুলাই দিয়ে, তাত কিন্তু সুচিত্ৰা ঠিক তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ।
তেওঁ এগৰাকী পুৰণি ধাৰাৰ সাংবাদিক, যিয়ে বিশ্বাস কৰে যে শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কাৰ্যালয়ত বহি আপুনি এটা বাতৰিৰ গভীৰতা বুজিব নোৱাৰে । তেওঁ স্থিৰ আৰু ধীৰ কণ্ঠেৰে কয়, “যেতিয়া আপুনি ফিল্ডলৈ (ক্ষেত্ৰ) যাব, তেতিয়া আপুনি সেই অনুভৱ, সেই গোন্ধ, সেই ৰং পাব আৰু ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা বহুতৰে কণ্ঠস্বৰ শুনিবলৈ পাব ।”
কথাটো শুনিবলৈ সহজ । ঠাইখনলৈ যাওক । মানুহৰ সৈতে কথা পাতক । প্ৰকৃততে কি ঘটি আছে সেয়া লিখক । তথাপিও যিকোনো কঠিন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰতিজন লোকেই জানে যে আটাইতকৈ সহজ নিয়মবোৰ মানি চলাটোৱেই সাধাৰণতে আটাইতকৈ কঠিন হয়; বিশেষকৈ যেতিয়া সেই 'গোন্ধ'টো কোচিৰ আকাশত ১২ দিন ধৰি ওলমি থকা বিষাক্ত ধোঁৱাৰ হয় আৰু সেই 'ক্ষেত্ৰ'খন এনে লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক অবৈধ বালি খননস্থলী হয়, যিয়ে আপুনি পুনৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয়ৰ মেজলৈ উভতি যোৱাটো নিবিচাৰে ।
সহানুভূতিৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান
আপুনি হয়তো আচৰিত হ’ব পাৰে যে নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সৰ দৰে বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ লোৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ জনজাতীয় গাঁওসমূহত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । কিন্তু যদি আপুনি তেওঁৰ কথা অলপ সময় মনোযোগেৰে শুনে, তেন্তে ইয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অতি স্পষ্ট হৈ পৰে ।
পদাৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে কাৰণ আৰু প্ৰভাৱৰ বিজ্ঞান— অৰ্থাৎ কোনো বস্তু ভাঙি নোযোৱালৈকে তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা অদৃশ্য শক্তিসমূহৰ অধ্যয়ন । সুচিত্ৰাই জননীতিৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগী প্ৰয়োগ কৰে ।
তেওঁৰ বাবে 'পৰিৱেশ' মানে কেৱল গছ-গছনি, নদ-নদী আৰু কাৰ্বনৰ হিচাপ-নিকাচৰ এক বিমূৰ্ত সমষ্টি নহয় । ই এক মানৱ অধিকাৰৰ বিষয় । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে, “জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বিশেষকৈ সেইসকল লোকক বেছিকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে যিসকলে এই সমস্যা সৃষ্টিত আটাইতকৈ কম অৰিহণা যোগাইছে— যেনে কৃষক, জনজাতীয় লোক আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো মহিলা আৰু শিশুসকল ।”
বিপৰ্যয়সমূহক নিজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ আমি প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা নম্ৰ আৰু পৰিশোধিত ভাষাক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে । তেওঁ জোৰ দি কয়, “ইয়াক জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বুলি নক’ব; ইয়াক জলবায়ু জৰুৰীকালীন অৱস্থা বুলি কওক ।”
৩৭ বছৰ ধৰি তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতত জলবায়ু সংকটৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আহিছে । কেৰালাৰ একমাত্ৰ জনজাতীয় খণ্ড অট্টাপ্পাড়িত তেওঁ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পুষ্টিহীনতা, ব্যৰ্থ স্বাস্থ্যসেৱা আৰু প্ৰসূতি তথা শিশুৰ মৃত্যুৰ ভয়াৱহ সংযোগৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিছিল । এই কামৰ বাবেই তেওঁ ২০০৬ চনত মেনিলাত অনুষ্ঠিত 'ডেভেলপিং এছিয়া জাৰ্নেলিজম এৱাৰ্ডছ'ত (Developing Asia Journalism Awards) 'অ'ভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট জাৰ্নেলিষ্ট অৱ দ্য ইয়েৰ' (Overall Development Journalist of the Year) সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
তেওঁ 'নিলপু সমৰম'ৰ (Nilpu Samaram) সময়ত আদিবাসী ভূমি আন্দোলনকাৰীসকলৰ কাষত থিয় দিছিল, নীলাম্বুৰৰ চোলানায়ক (Chola Nayaka) জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ সংকুচিত হৈ অহা জগতখনৰ অনুসন্ধান কৰিছিল আৰু নক্সালবাৰী তথা শ্ৰীকাকুলাম বিদ্ৰোহৰ মহিলা বিদ্ৰোহীসকলৰ পাহৰণিৰ গৰ্ভত লুকাই থকা মৌখিক ইতিহাস খুঁচৰি উলিয়াইছিল ।
কুট্টানাড়ত তেওঁ “সাগৰ পৃষ্ঠৰ তলত তৃষ্ণা” (thirst below sea level) শীৰ্ষক লেখা লিখিছিল— য’ত চাৰিওফালে পানীৰে আগুৰি থকা সত্ত্বেও লুণীয়া পানী আৰু কৃষিৰ আৱৰ্জনা মিহলি হোৱাৰ বাবে খোৱাৰ বাবে এটোপাল বিশুদ্ধ পানী নোপোৱা জনসাধাৰণৰ দুৰ্দশাৰ কথা দাঙি ধৰা হৈছিল ।
২০২৩ চনত কোচিৰ ব্ৰহ্মপুৰম আৱৰ্জনাৰ দ’মত জুই লাগি প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি চহৰখনৰ বায়ু বিষাক্ত কৰি তোলাৰ সময়ত সুচিত্ৰাই ইয়াক কেৱল এটা সাধাৰণ পৌৰ নিগমৰ ভুল বুলি গণ্য কৰা নাছিল । আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা বিশেষজ্ঞ চি সুৰেন্দ্ৰনাথৰ সৈতে লগ লাগি তেওঁ 'চকিং অন টক্সিক স্ম'ক' (Choking on Toxic Smoke) নামৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন যুটীয়াভাৱে ৰচনা কৰিছিল । প্ৰতিবেদনত এই অগ্নিকাণ্ডক কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আইনৰ পদ্ধতিগত আৰু প্ৰায় অপৰাধমূলক উলংঘনৰ এক অনিবাৰ্য পৰিণতি হিচাপে উদঙাই দিয়া হৈছিল ।
অন্যায়ৰ ভূগোল
সুচিত্ৰাৰ সৈতে কথা পাতোতে আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল— তেওঁ অতি সোনকালেই আমাৰ মনত থকা সুবিধাজনক ভ্ৰমবোৰ নোহোৱা কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, এখন আদৰ্শ তথা 'আৱৰ্জনামুক্ত' ৰাজ্য হিচাপে থকা কেৰালাৰ সুনামৰ কথাকেই লওক । সুচিত্ৰাই কিন্তু এই কথা মানি নলয় । তেওঁ স্পষ্টভাৱে কয়, “কেৰালাই নিজৰ আৱৰ্জনাবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াইছে ।”
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে পাহাৰসদৃশ জাবৰ-জোঁথৰ আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিক আৱৰ্জনাবোৰ সীমান্ত পাৰ কৰি তামিলনাডু আৰু তাৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় । তেওঁৰ মতে, আৱৰ্জনা কেৱল পৰিবহণ বা ব্যৱস্থাপনাৰ সমস্যা নহয়; ই এক শ্ৰেণী আৰু জাতিগত সমস্যা । ধনী দেশবোৰে দৰিদ্ৰ দেশবোৰত নিজৰ আৱৰ্জনা পেলায়; ধনী অঞ্চলবোৰে নিজৰ আৱৰ্জনা শোধন প্ৰকল্পবোৰ দৰিদ্ৰ এলেকালৈ ঠেলি দিয়ে ।
তেওঁ কয়, “আপুনি য’তেই আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্প স্থাপন নকৰক কিয়, সেয়া অনিবাৰ্যভাৱে এটা দৰিদ্ৰ এলেকাতেই হ’ব । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হয়, জীৱিকা প্ৰভাৱিত হয় । গতিকে ই এক ন্যায়ৰো প্ৰশ্ন ।”
তেওঁ পশ্চিমঘাট পৰ্বতমালাতো একেই সংঘাত দেখা পায়, য’ত গেডগিল (Gadgil) আৰু কস্তুৰীৰংগন (Kasturirangan) সংৰক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ বিতৰ্কই পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটোক স্থানীয় কৃষকসকলৰ তাৎক্ষণিক জীৱিকাৰ সৈতে মুখামুখি কৰাইছিল । ২০২১ চনত ড° লাৱণ্য সুৰেশৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে লিখা তেওঁৰ গৱেষণা-পত্ৰ 'ছুইচাইডেল ৰেজিষ্টেন্স'ত (Suicidal Resistance) তেওঁ এই জটিল সমস্যাটোৰ বিশ্লেষণ কৰিছে ।
"আপুনি চৰকাৰী মন্ত্ৰণালয়ত বহি মানচিত্ৰত কেৱল এডাল ৰেখা টানি দি মানুহৰ জীৱনবোৰ সেই ৰেখাডালৰ চাৰিওফালে সুশৃংখলভাৱে সলনি হৈ যাব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে ।" তেওঁৰ যুক্তি ।
সত্য উদঙাই দিয়াৰ মূল্য
হাতত এখন টোকাবহী লৈ শক্তিশালী ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া এগৰাকী অকলশৰীয়া, স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকৰ জীৱনটোক কল্পনাবিলাসী ৰূপত চোৱাটো সহজ । কিন্তু বাস্তৱটো, যিদৰে সুচিত্ৰাই অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে, বহুত বেছি নিঃসংগ আৰু যথেষ্ট বিপজ্জনক।
তেওঁ কয়, “এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিক হোৱাটো সহজ নহয় । কাৰণ আপোনাৰ কোনো সহায়কাৰী নাথাকে বা কোনো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমৰ্থন নাথাকে । আপুনি অকলেই কাম কৰিব লাগে ।”
তেওঁ নিজৰ বৃত্তিটোৰ এক ভয়াৱহ পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰে: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা 'ৰিপ’ৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ'ৰ (Reporters Without Borders) মতে, ২০২৬ চনৰ বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সূচকাংকত (World Press Freedom Index) ১৮০ খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰত ১৫৭ নম্বৰ স্থানত আছে । ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দেশত ২৮ জন সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে প্ৰায় আধাসংখ্যকক (অন্ততঃ ১৩ জনক) অবৈধ খনন আৰু বালি মাফিয়াৰ দৰে পৰিৱেশজনিত অপৰাধৰ অনুসন্ধান কৰি থকাৰ সময়ত হত্যা কৰা হৈছিল । অবুলাপুৰমত অবৈধ লোৰ আকৰ খনন আৰু সমগ্ৰ দক্ষিণ ভাৰতত নদীৰ বালি খননৰ ওপৰত বিস্তৃত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সুচিত্ৰাই সেই বিপদসমূহৰ ওপৰত চাক্ষুস অভিজ্ঞতা আছে ।
তেন্তে এই সাহস ক’ৰ পৰা আহে ? তেওঁ জানো জন্মগতভাৱেই নিৰ্ভীক আছিল ? এয়া কোনো জন্মগত অলৌকিক শক্তি বুলি ভবা ধাৰণাটোক তেওঁ হাঁহি উৰুৱাই দিয়ে । তেওঁ কয়, “মই সাহস লৈ জন্ম হৈছিলোঁ নে নাই নাজানো । কিন্তু যেতিয়া আপুনি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি নিজৰ কামটো নিষ্ঠাৰে কৰি যাব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে, স্বাভাৱিকতেই আপুনি সেই সাহস লাভ কৰিব ।”
সুচিত্ৰাৰ বাবে সাহস মানে ভয় নথকাটো নহয়; বৰঞ্চ ই অভ্যাসৰ এক পৰিণতিহে মাত্ৰ । আপুনি আপোনাৰ তথ্যবোৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰে, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মুখপাত্ৰ হ’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে, জটিল প্ৰশ্নবোৰ সুধি থাকে আৰু অৱশেষত নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকাটো আপোনাৰ স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তিত পৰিণত হয় ।
ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা লাভ কৰাৰ বিষয়ে কথা পাতোতে তেওঁক কোনো বঁটা পাবৰ বাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিৰ দৰে লগা নাছিল । বৰঞ্চ তেওঁক এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ দৰে লাগে, যাৰ কান্ধত মাত্ৰ এটা গধুৰ বোজা তুলি দিয়া হৈছে । তেওঁ কয়, “মই ইয়াক এক অতিৰিক্ত বা নতুন দায়িত্ব হিচাপে চাওঁ— যাতে সৎ আৰু জনস্বাৰ্থজড়িত সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু জনসাধাৰণক প্ৰভাৱিত কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত নিৰন্তৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ ।”