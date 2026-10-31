লক্ষ্ণৌত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ : আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন !
লক্ষ্ণৌত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ ঘটনাই জোকাৰিছে দেশ ৷ দোষীক শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ ৷
Published : October 31, 2026 at 6:18 PM IST
লক্ষ্ণৌ : চলিত মাহৰ ২৬ তাৰিখ, সোমবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ লক্ষ্ণৌ সাদাতগঞ্জ থানা এলেকাৰ এক অঞ্চলত গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আৰু ঘৰৰ সন্মুখত এক বেদী নিৰ্মাণ কৰাৰ কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা এটা সামান্য বিবাদৰ পৰিণতিতে একেটা পৰিয়াল তিনিজন সদস্যক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ।
এই গুলীচালনাৰ সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এটা ভয়ংকৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য’ত ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তই ২২ ছেকেণ্ডত ৫ জাই গুলী চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । জানিব পৰা মতে, সামান্য বিবাদৰ ফলতে ঋষভ শুক্লা (৩০) নামৰ লোকজনে তিনিজন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ।
Lucknow, Uttar Pradesh: The Lucknow Development Authority (LDA) has launched bulldozer action against a house belonging to the family of Rishabh Shukla, the accused in the Saadatganj triple murder case in Lucknow. The action began after the house was sealed by the authorities. The development triggered celebrations among local residents in Saadatganj, with people expressing happiness over the action against the property— IANS (@ians_india) October 27, 2026
মৃত লোককেইজন হৈছে -
- সচিবালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী তথা আৰএছএছৰ জিলা মুৰব্বী শিৱাজী তিৱাৰী (৬২),
- শিৱাজীৰ ভাতৃ শিৱেন্দ্ৰ তিৱাৰী ওৰফে শম্ভু, তেওঁ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰিছিল,
- শিৱাজীৰ পুত্ৰ সুয়শ (৩০), বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় চলাইছিল
আগন্তুক ৫ ডিচেম্বৰত সুয়শৰ বিবাহৰ দিনো ঠিক কৰা হৈছিল ৷ এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে ঋষভ ৷ তেওঁ পূৰ্বে এটা ছিপিং কোম্পানী এটাত কাম কৰিছিল । এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে লক্ষ্ণৌৰ সাদাতগঞ্জ এলেকাত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ লগতে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে দাবী জনাইছে ৷
ঘটনাৰ কাৰণ :
বহুদিনৰ পৰাই তিৱাৰী পৰিয়াল আৰু ঋষভ শুক্লাৰ মাজত বিবাদ চলি আছিল ৷ কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সমুখত অলপ খালি মাটি আছিল ৷ সেই মাটিখিনিত গাড়ী পাৰ্কিং কৰা আৰু এটা বেদী নিৰ্মাণক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিবাদ চলি আছিল । সেয়ে সোমবাৰে পুৱা সুয়শে সেই ঠাইডোখৰত গাড়ী এখন পাৰ্ক কৰিছল ৷
গাড়ীখন পাৰ্ক কৰাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰথমে বাকবিতণ্ডাত লিপ্ত হয় আৰু খঙৰ ভমকত ঋষভে এটা পিষ্টলেৰে চুবুৰীয়া পৰিয়ালটোৰ ওপৰত জধেমধে গুলীচালনা কৰে ৷ ঋষভ শুক্লাৰ গুলীচালনাত শিৱাজী তিৱাৰী, শিৱেন্দ্ৰ তিৱাৰী আৰু সুয়শ তিৱাৰীৰ মৃত্যু হয় ৷
ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰা বন্দুকটোসহ অভিযুক্তক আটক কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, অভিযুক্তই ব্যৱহাৰ কৰা বন্দুকটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাছিল ৷
অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
এই হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে মূল অভিযুক্ত ঋষভ শুক্লা, তেওঁৰ পিতৃ দীনেশ শুক্লা, ককাক সতীশ শুক্লা, গিৰীশ শুক্লাকে ধৰি ছয়জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ পৰিয়াইছে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেযুক্ত আন দুজন পলাতক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে পলাতক দুজনৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছে ।
মূল অভিযুক্ত সন্দৰ্ভত
চুবুৰীটোৰ বাসিন্দা দেৱেশ দ্বিবেদীয়ে ঋষভ শুক্লা সম্পৰ্কত কয়, ‘‘ঋষভ অলপ আধিপত্যশীল স্বভাৱৰ আছিল । তেওঁ প্ৰায়ে পিষ্টল লৈ শূণ্যলৈ গুলীচালনা কৰি চুবুৰীৰ মানুহক ভয় দেখুৱাই থাকে ৷"
আন এজন স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে, ঋষভে প্ৰায়ে ডিঙিত সাপ মেৰিয়াই বা সাপৰ লগতে খেলি থকা দেখা গৈছিল । তেওঁ এই আচৰণবোৰ আনক ভয় খুৱাবলৈ কৰিছিল । ঋষভে ঘৰত দুটা কুকুৰ ৰাখিছিল ।
আনহাতে ঋষভৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ অসংখ্য পোষ্ট আছে ৷ খবৰ অনুসৰি তেওঁৰ একাউণ্টত প্ৰায় ৩৮ হাজাৰ ফ’ল’ৱাৰ আছে আৰু তেওঁ ৬৯ জন লোকক ফ’ল’ কৰে । তেওঁৰ একাউণ্টত ৫০টাতকৈও অধিক পোষ্ট আছে, য’ত তেওঁ অস্ত্ৰ বা বিলাসী বাহন লৈ দেখা গৈছে ।
আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন
হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে পুৰণি বিবাদবোৰক লৈ আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে দুয়োটা দলৰ মাজত হোৱা বিবাদ সন্দৰ্ভত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । গতিকে পূৰ্বৰ অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল নে নাই ? যদি দাখিল কৰা হৈছিল তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ? সেয়া তদন্তৰ বিষয় ।
এই ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগৰ মাজতে আৰক্ষী আয়ুক্ত তৰুণ গাবাই সাদাতগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সন্তোষ কুমাৰ আৰিয়া আৰু কাশ্মীৰী মহল্লা আউটপোষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অজয় কুমাৰ চৌৰাছিয়াক নিলম্বন কৰে । দুয়োৰে বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ইফালে অভিযুক্ত ঋষভৰ ঘৰৰ বিৰুদ্ধেও লক্ষ্ণৌ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । ঘৰটো ছীল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সীমা দেৱালৰ এটা অংশ ভাঙি পেলোৱা হয় । বিষয়াসকলৰ মতে, অট্টালিকাটো নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো অনুমতি লোৱা নাছিল আৰু ঘৰটো অবৈধভাৱে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷