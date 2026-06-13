দেশৰ পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ; ৩০ জুনত গ্ৰহণ কৰিব দায়িত্ব

দেশৰ পৰৱৰ্তী সেনাপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ; ৩০ জুনত গ্ৰহণ কৰিব দায়িত্ব
বৰ্তমান ধীৰাজ শেঠে সেনাবাহিনীৰ ভাইচ চীফ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছে । তেওঁ হৈছে এনডিএৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ এগৰাকী বিষয়া ।
Published : June 13, 2026 at 5:02 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ সেনাবাহিনীৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হ'ব লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ । শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁক সেনাপ্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে । জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীৰ স্থলাভিষিক্ত হ’ব জেনেৰেল শেঠ ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, অহা ৩০ জুনৰ বিয়লিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ।
The Government has appointed Lieutenant General Dhiraj Seth, PVSM, UYSM, AVSM, presently serving as the Vice Chief of the Army Staff, as the next Chief of the Army Staff in the substantive rank of General with effect from the afternoon of 30 June 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) June 13, 2026
An alumnus of the National… pic.twitter.com/RExcCKjWJh
বৰ্তমান ধীৰাজ শেঠে সেনাবাহিনীৰ ভাইচ চীফ (উপ-মুখ্য) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । তেওঁ হৈছে নেচনেল ডিফেন্স একাডেমীৰ (এনডিএ) প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ (আৰ্মৰ্ড ক'ৰ্পছ) বিষয়া । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল শেঠৰ অভিজ্ঞতাত আছে প্ৰায় চাৰি দশকৰ বিশেষ সেৱা । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন অভিযানগত আৰু সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত কমাণ্ড, ষ্টাফ আৰু কৌশলগত নিযুক্তি ।
"লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ নেচনেল ডিফেন্স একাডেমী, খাড়াকৱাছলাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু ১৯৮৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁক আৰ্মৰ্ড ক'ৰ্পছত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।" প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে কয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, "বিষয়াগৰাকীয়ে বিভিন্ন অভিযানগত পৰিৱেশত প্ৰতিটো স্তৰতে কমাণ্ড কৰি আহিছে । তেওঁক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা কমাণ্ডসমূহৰ ভিতৰত আছে মৰুভূমি অঞ্চলত এটা আৰ্মৰ্ড ৰেজিমেণ্ট, পশ্চিমী অঞ্চলত এটা আৰ্মৰ্ড ব্ৰিগেড আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী বল ।"
লগতে কোৱা হৈছে, "লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল হিচাপে তেওঁ ভাৰতীয় সেনাৰ অন্যতম প্ৰধান আক্ৰমণকাৰী গোট সুদৰ্শন চক্ৰ ক'ৰ্পছৰ কমাণ্ড কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ দিল্লী এলেকাৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামৰিক সংঘৰ্ষ আৰু অনুষ্ঠানৰো দায়িত্বৰ তদাৰক কৰিছিল ।"
সেনা কমাণ্ডাৰ পদলৈ উন্নীত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ দক্ষিণ-পশ্চিম কমাণ্ড আৰু দক্ষিণ কমাণ্ডৰ কমাণ্ড কৰিছিল । দুটা অভিযানগত সেনা কমাণ্ডৰ কমাণ্ডিং আৰু ডেৰ-দুবছৰতকৈ অধিক সময়ৰ বাবে জটিল বাহিনীসমূহত কৌশলগত তদাৰকী প্ৰদান কৰাৰ বিৰল গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল । তেওঁ কেইবাটাও মুখ্য পদত আৰু কৌশলগত নিযুক্তি লাভ কৰিছে । ই তেওঁৰ কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা, সেনাবাহিনীৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশত যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "সেনাৰ আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে ব্যাপকভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জেনেৰেলগৰাকীয়ে সেনা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ কৌশলগত পৰিকল্পনা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশ বিভাগত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাম কৰিছে । তেওঁ সেনাৰ আধুনিকীকৰণৰ দিকনিৰ্ণয়, সামৰ্থ্যৰ ৰোডমেপ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সেনাবাহিনী গঠনৰ সৈতে জড়িত পদক্ষেপসমূহক সাকাৰ ৰূপ দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁৰ অৱদানসমূহৰ দ্বাৰা অভিযানগত প্ৰয়োজনীয়তাক নতুন প্ৰযুক্তি আৰু ভৱিষ্যতৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ আৱশ্যকতাৰ সৈতে খাপখুৱাব পৰাকৈ কাৰ্যকৰী কৰাত সহায়ক হৈছে ।"
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, “লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল 'হায়াৰ কমাণ্ড ক'ৰ্ছ' আৰু 'নেচনেল ডিফেন্স কলেজ'ৰ স্নাতক আৰু তেওঁ পেৰিছৰ প্ৰতিষ্ঠিত 'কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ ক'ৰ্ছ'তো অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এইবোৰে তেওঁৰ বিস্তৃত কৌশলগত দৃষ্টিভংগী আৰু সমসাময়িক সামৰিক বিষয়ৰ অভিজ্ঞতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।”