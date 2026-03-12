পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতে পাকঘৰত জ্বলাইছে জুই
একাংশ গ্ৰাহকে অনলাইন, আই ভি আৰ এছৰ জৰিয়তে আনকি মেছেজিং সেৱাৰ জৰিয়তেও চিলিণ্ডাৰ বুক কৰাত সক্ষম হোৱা নাই ৷
Published : March 12, 2026 at 11:01 PM IST
নতুন দিল্লী: এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ যোগানত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ প্ৰভাৱ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ বহু ঠাইত ৰন্ধন গেছৰ উপলব্ধতাক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ গ্ৰাহকসকলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ আনহাতে, ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ বাবে দৈনন্দিন কৰ্মত ব্যাঘাত জন্মা বুলিও সদৰী কৰে ৷
তেল কোম্পানীসমূহে ঘৰুৱা এল পি জিৰ যোগানত কোনোধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মা নাই বুলি দাবী কৰিছে ৷ ইয়াৰ সলনি বুকিং ব্যৱস্থাৰ কাৰিকৰী ত্ৰুটি আৰু ঘৰুৱা গ্ৰাহকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক বিভ্ৰান্তি আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
চেন্নাই, বেংগালুৰু, মুম্বাই আৰু বিহাৰৰ একাংশ অঞ্চলকে ধৰি আগশাৰীৰ কেইবাখনো চহৰৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালসমূহৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলেও প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ একাংশ গ্ৰাহকে অনলাইন, আই ভি আৰ এছৰ জৰিয়তে আনকি মেছেজিং সেৱাৰ জৰিয়তেও চিলিণ্ডাৰ বুক কৰাত সক্ষম হোৱা নাই ৷
একাংশ কাৰিকৰী ত্ৰুটিয়ে চিলিণ্ডাৰ ৰিফিলৰ সময়সীমাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্বন লিমিটেডৰ বিষয়াসকলে স্বীকাৰ কৰিছে ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে ঘৰুৱা এল পি জি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে ।
আই অ’ চি এলৰ মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ অনুৰাগ শুক্লাই ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয়, ‘‘আমি কৰি থকা কামত কিছু কাৰিকৰী বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ অৱশ্যে তাৰ বাবে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ কোনোধৰণৰ অভাৱ নহ’ব । আমাৰ হাতত মজুত থকা চিলিণ্ডাৰসমূহ ইতিমধ্যে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰকাৰীৰ উপলব্ধ কৰাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । এই বিসংগতিৰ ফলত চিলিণ্ডাৰ ৰিফিলৰ সময়ৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ সমাধান হ’ব ।’’
দিল্লীত ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত কাম কৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা সৌৰভ কুমাৰে কয় যে যোৱা নিশা তেওঁৰ চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি অহা হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে ৰিফিল বুকিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
কুমাৰে কয়, ‘‘সাধাৰণতে বুকিং অপচন ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দেখা যায়, কিন্তু এইবাৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নগ'ল । চিলিণ্ডাৰ কেতিয়া আহিব নাজানো বাবে ইণ্ডাকচন ষ্টোভ কিনিলোঁ । যদি মই এল পি জিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰো, তেন্তে হয়তো ভোকত থাকিবলগীয়া হ'ব ।’’
দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰাও আহিছে একেই অভিযোগ ৷ যাৰ ফলত যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকাত গ্ৰাহকে চিলিণ্ডাৰৰ পূৰ্তিকৰণৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে ।
বিহাৰৰ একাংশ অঞ্চলত এল পি জি বিতৰকৰ বাহিৰত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে । দৰভঙাৰ দোকানী দয়া নানা মিশ্ৰই কয় যে বহু লোকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি থকাৰ পিছতো খালী হাতে ঘৰলৈ উভতিছিল ।
তেওঁ কয়, ‘‘এটা চিলিণ্ডাৰ ল’বলৈ মই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছিল । প্ৰায় ২০ জন লোকৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৯ জনেহে চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিছিল ৷ বাকীসকলক কে ৱাই চিৰ সমস্যা বা অন্যান্য কাৰণত ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল । চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ উৰাবাতৰিৰ মাজতো বহুতে চিলিণ্ডাৰ ল’বলৈ শাৰী পাতিছিল । ইয়াত এতিয়াও ইণ্ডিয়ান অইলৰ চিলিণ্ডাৰ উপলব্ধ, কিন্তু মানুহে এইচ পি চি এল চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷’’
পাটনাৰ গাৰ্ডনিবাগৰ সত্য গেছ এজেন্সীৰ বাহিৰত এল পি জিৰ নাটনিৰ খবৰৰ বাবে কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছতে বৃহৎসংখ্যক গ্ৰাহক সমবেত হয় । এজেন্সীটোৱে গেছ নাই বুলি জাননী আঁৰি দিয়াৰ পিছত বাহিৰত ৰৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি লোকসকলে কয় যে কালিলৈকে চিলিণ্ডাৰ বিতৰণ কৰা হৈছিল যদিও আজি হঠাতে কাৰ্যালয়টো বন্ধ হৈ পৰে ।
একাংশ অঞ্চলৰ গ্ৰাহকে চিলিণ্ডাৰৰ ক’লা বজাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । নয়দাত অকলে বাস কৰা বহুজাতিক কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী হোছাং গোভিলে কয়, ‘‘মই কেৱল নিজৰ বাবেহে ৰান্ধো ৷ গতিকে মই এটা সৰু চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰো । যোৱা দুই-তিনি দিন ধৰি চিলিণ্ডাৰত গেছ ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যদিও পৰা নাই ৷ কোনো কোনো ঠাইত প্ৰতি কিলোত ৪০০ টকা দৰত গেছ বিক্ৰী হৈছে আৰু কোনো ঠাইত প্ৰতি কিলোত ২৫০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে । এই দামত ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।’’
চেন্নাইৰ কুন্দ্ৰথুৰৰ বাসিন্দা বালকৃষ্ণনে কয়, ‘‘অৰ্ডাৰ দিওঁতে বাৰে বাৰে ভুলৰ সন্মুখীন হৈছিল । আই ভি আৰ এছৰ জৰিয়তে চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত কাৰিকৰী বিসংগতি হোৱা বুলি দেখুৱাই কলটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । মই যেতিয়া পুনৰ ফোন কৰিলোঁ, তেতিয়া নম্বৰটো বন্ধ হৈ গ’ল । ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাই ।’’
ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে গুৰুতৰ কাৰ্যকৰী সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে
বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত হোৱা ব্যাঘাতে বিশেষভাৱে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু হোটেল উদ্যোগৰ বাবে ক্ষতিকাৰক পৰিচিত হৈছে ৷ কিয়নো এই উদ্যোগে দৈনন্দিন কাম-কাজৰ বাবে বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰকে শক্তিৰ প্ৰধান উৎস হিচাপে নিৰ্ভৰ কৰে ।
সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় ৫ লাখ ৰেষ্টুৰেণ্টক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নেশ্বনেল ৰেষ্টুৰেণ্ট এছ’চিয়েশ্বন অৱ ইণ্ডিয়াই এল পি জি যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ ফলত বৃহৎ সংখ্যক ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে ৷
সংস্থাটোৱে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘ৰেষ্টুৰেণ্ট উদ্যোগটো নিজৰ কাম-কাজৰ বাবে বাণিজ্যিক এল পি জিৰ ওপৰত বহুলাংশে নিৰ্ভৰশীল । যোগানত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মিলে ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ বৃহৎ পৰিসৰত বন্ধ হ'ব পাৰে ।’’
বেংগালুৰুত ৭ মাৰ্চৰ পৰা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ পুনৰ ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা নোহোৱা বুলি গেছ ব্যৱসায়ীসকলে দাবী কৰাৰ পিছত বহু সৰু সৰু খাদ্যৰ বিপণিয়ে চাহ-কফিতে সেৱা সীমিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷ গেইল(ইণ্ডিয়া) লিমিটেডৰ পাইপলাইন গেছ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় ১০-১৫ শতাংশ প্ৰতিষ্ঠানেহে বিনা বাধাই কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বেংগালুৰু হোটেল এছ’চিয়েশ্বনে ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছিল যে যদিহে শীঘ্ৰে এই সেৱা সূচল নহয়, তেন্তে বহু ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ হৈ যাব পাৰে ৷ কাৰণ অধিকাংশ সৰু সৰু খাদ্যৰ বিপণিয়েই প্ৰতিদিনে একাধিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
মুম্বাইৰ ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহো এই সংকটৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’বলৈ ধৰিছে । উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ মতে, এল পি জিৰ নাটনিৰ বাবে চহৰখনৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে যে যদিহে এই পৰিস্থিতি সোনকালে উন্নত নহয়, তেন্তে নাটনিৰ পৰিমাণ ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত ক্ষুদ্ৰ খাদ্য বিক্ৰেতাসকল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । পথৰ কাষৰ খাদ্য বিক্ৰেতা নীতু কুমাৰীয়ে কয় যে বৰ্ধিত মূল্য আৰু চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ বাবে তেওঁৰ ৰন্ধন ব্যয় প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।
খাদ্যৰ এখন ক্ষুদ্ৰ বিপণি চলোৱা নিতু কুমাৰীয়ে কয়, ‘‘মোৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ বাবে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি পোৱা নাই ৷ গতিকে মোৰ সৰু ষ্টলখন চলাবলৈ বাকী থকা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰন্ধা-বঢ়া কৰি আছো । আগতে ২০ প্লেট লাফিং বনাবলৈ প্ৰায় ৭০০ টকা খৰচ হৈছিল, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় ১৩০০ টকা খৰচ হয় । খৰচ প্ৰায় দুগুণ হৈছে । মানুহে ক’লা বজাৰত চিলিণ্ডাৰ কিনিছে ৩০০০-৪০০০ টকাকৈ ৷ ঘৰুৱা এল পি জিৰ দামো প্ৰায় ১৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ।’’
ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলেও মেন্যুৰ সালসলনি কৰাৰ লগতে বিকল্প ৰন্ধন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । হালদ্বাণীৰ মোতি মহল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী অমন সিঙে কয় যে তেওঁ নিজৰ মেন্যুৰ পৰা বহু প্ৰধান খাদ্য সাময়িকভাৱে আঁতৰাইছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমি চীনা খাদ্য আৰু গেছত ৰান্ধিব পৰা অন্যান্য কিছুমান খাদ্য আঁতৰাই পেলাইছো । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি তণ্ডুৰত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য, চেণ্ডুইছ আৰু অন্যান্য কিছুমান খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো ।’’ সিঙে লগতে কয় যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনে কয়লা চালিত চৌকা আৰু ইণ্ডাকচন কুকটপকো অস্থায়ী বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
গাজিয়াবাদৰ কেপ্তেইন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী এইচ এন বাৰ্মাই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘মই একেবাৰেই বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ল’ব পৰা নাই । মোৰ হাতত আজিৰ বাবেহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰহে গেছ আছে । কাইলৈৰ ভিতৰত যদি যোগান লাভ নকৰো, তেন্তে মই মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বন্ধ কৰিব লাগিব ৷ কাৰণ গেছ অবিহনে মই ৰান্ধিব নোৱাৰো বা গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰো ।’’
বিকানেৰৱালা ছুইটছৰ স্বত্বাধিকাৰী বীৰেন্দ্ৰ সিং বিষ্টে কয় যে তেওঁৰ হাতত বৰ্তমান বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মজুত আছে, যিটো মাত্ৰ তিনি-চাৰি দিনহে চলিব ।
চৰকাৰে ঘৰুৱা যোগানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে
ক্ৰমবৰ্ধমান উদ্বেগৰ মাজতে চৰকাৰে ঘৰুৱা এল পি জিৰ যোগান সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি ঘৰসমূহলৈ ৰন্ধন গেছৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে শোধনাগাৰ আৰু পেট্ৰ’কেমিকেল প্লাণ্টসমূহক এল পি জি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । বিষয়াসকলে কয় যে ঘৰুৱা গ্ৰাহকক অগ্ৰাধিকাৰ দি ঘৰুৱা উৎপাদন প্ৰায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ভাৰতে বৰ্তমান ইয়াৰ এল পি জিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰায় ৬০ শতাংশ আমদানি কৰে ৷ এই আমদানিৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ সাধাৰণতে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হয় । পশ্চিম এছিয়াত বৃদ্ধি পোৱা সংঘাতৰ ফলত বিশ্ব শক্তিৰ মূল্যৰ অস্থিৰতা আহি পৰিছে । ফলত ঘৰুৱা শক্তি যোগানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ইণ্ডিয়ান অইল, ভাৰত পেট্ৰ’লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম কৰ্প’ৰেশ্বন লিমিটেডৰ বিষয়াৰে গঠিত তিনিজনীয়া এখন কমিটীও গঠন কৰা হৈছে যাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ এল পি জি আবণ্টন হয় ।
শেহতীয়াকৈ ৬০ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত দিল্লীত ১৪.২ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় ৯১৩ টকা । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ৬১৩ টকা দিবলগীয়া হৈছে ।
অৱশ্যে এই উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ মাজতে বুকিঙৰ মাজৰ ব্যৱধান ২১ দিনৰ পৰা ২৫ দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰন্ধন গেছৰ বাবে ভাৰতীয় ৰে’লত ভোকে-পিয়াহে ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে যাত্ৰীয়ে : ৰে’ল বিভাগৰ ঘোষণা