LPG চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ নিয়ম সলনি, ৰাজসাহায্যৰ বাবে ১ অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক আধাৰ বায়’মেট্ৰিক্স
১ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ পুনৰ ভৰাবলৈ ঘৰুৱা এলপিজি গ্ৰাহকৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ বাধ্যতামূলক হ'ব ।
By PTI
Published : September 20, 2026 at 8:46 AM IST
নতুন দিল্লী : ১ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ বুকিং অব্যাহত ৰাখিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহকসকলে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (বি এ এ) সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছ যাতে প্ৰকৃত ঘৰুৱা পৰিয়াললৈ যায় আৰু ইয়াক বাণিজ্যিক বা ঔদ্যোগিক কামত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ।
পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ১৯ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ২৭৪.৩ মিলিয়ন ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহকে (মুঠ গ্ৰাহকৰ ৮৯.৯%) বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে । তেওঁলোকৰ ৰিফিল বুকিং কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলি থাকিব ।
আনহাতে যিসকল গ্ৰাহকে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰিফিলৰ বুকিং প্ৰমাণীকৰণৰ পিছতহে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হ’ব ।
গ্ৰাহকে ৰন্ধন গেছ ডেলিভাৰীৰ সময়ত, তেওঁলোকৰ বিতৰকৰ শ্ব’ৰুমত বা চৰকাৰী মালিকানাধীন তেল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডিয়ান অইল ৱান এপ ব্যৱহাৰ কৰি ইণ্ডেন গ্ৰাহকে নিজেই ই-কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, ভাৰত গেছৰ গ্ৰাহকে হেলো বিপিচিএল এপ ব্যৱহাৰ কৰি, এইচ পি গেছৰ গ্ৰাহকে এইচ পি পে এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ পৰ্টেলতো এই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা ভিডিঅ’ টিউটৰিয়েল উপলব্ধ কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যিসকল গ্ৰাহকে বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ কৰিব নিবিচাৰে বা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে এতিয়াও এল পি জি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, কিন্তু ৰাজসাহায্য লাভ নকৰে ।
এনে গ্ৰাহকে অ’এমচিৰ ডিজিটেল চেনেলৰ জৰিয়তে নিজৰ পছন্দৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব—যেনে ৱেব পৰ্টেল, মোবাইল এপ, হোৱাটছএপ চেটবট বা আই ভি আৰ এছ ৷ তেওঁলোকক স্থানীয় উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বজাৰ মূল্যত ৫ কেজি বা ১০ কেজি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা প্ৰথমে ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও পিছত কেইবাবাৰো সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা দেশজুৰি প্ৰমাণীকৰণ অভিযান চলি আছে । তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে ১২ কোটিৰো অধিক এছ এম এছ আৰু হোৱাটছএপ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বিতৰক, ডেলিভাৰী কৰ্মী, বিশেষ শিবিৰ, আই ভি আৰ এছ প্ৰমপ্ট আৰু অন্যান্য চেনেলৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ।