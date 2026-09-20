ETV Bharat / bharat

LPG আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক

আধাৰ ভিত্তিক এলপিজিই-কেৱাইচি হৈছে এটা পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, যিয়ে বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ আধাৰৰ বিৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰে ।

LPG KYC Rule: Know How To Complete Your LPG Aadhaar Biometric Verification Before October 1
এল পি জি আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 6:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে যে ১ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তিৰ সুবিধা ল’বলৈ সকলো ঘৰুৱা এলপিজি গ্ৰাহকে বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ (বিএএ) বা ই-কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে পৰীক্ষণক সুশৃংখলিত কৰা আৰু এল পি জি সংযোগসমূহ যাতে পৰীক্ষিত পৰিচয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰা ।

আধাৰ ভিত্তিক এল পি জি ই-কে ৱাই চি

আধাৰ ভিত্তিক এল পি জি ই-কে ৱাই চি হৈছে এটা পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া, যিয়ে বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি এল পি জি সংযোগসমূহ সংযোগ কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ আধাৰৰ বিৱৰণ ব্যৱহাৰ কৰে । সমৰ্থিত এপসমূহৰ জৰিয়তে মুখ চিনাক্তকৰণ হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহৃত আটাইতকৈ সাধাৰণ পদ্ধতি ।

LPG KYC Rule
এইচ পি পে এপৰ ইণ্টাৰফেচ (Screengrab/ETV Bharat)

চৰকাৰে এই বৈশিষ্ট্য সক্ষম কৰি তুলিছে যাতে ডুপ্লিকেচন হ্ৰাস পায়, হিতাধিকাৰী চিনাক্তকৰণ উন্নত হয় আৰু এল পি জি সেৱাৰ সঠিক ডেলিভাৰী নিশ্চিত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গ্ৰাহকে কিছুমান সহজ পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰিব লাগিব । হয় মোবাইল এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰে, নহ’লে তেওঁলোকৰ এল পি জি বিতৰকৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব পাৰে ।

পদ্ধতি ১: মোবাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰি এল পি জি ই-কে ৱাই চি

  • এজন প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান থকা গ্ৰাহকে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে নিজৰ পৰিচয় নিৰাপদে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।
  • এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় এপসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব । অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী (OMC) এপ (ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে ইণ্ডিয়ানঅইল ৱান, ভাৰত গেছৰ বাবে হেলো বিপিচিএল বা এইচপি গেছৰ বাবে এইচপি পে’) আৰু মুখ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এটা সহায়ক এপ আদি । অফিচিয়েল UIDAI আধাৰ ফেচআৰডি এপে এই প্ৰক্ৰিয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড ফেচিয়েল স্কেনাৰ হিচাপে কাম কৰে ।
  • পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হ’ল পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীয়ন বা লগ ইন কৰা, তাৰ পিছত মূল মেনু বা প্ৰফাইল অংশত e-KYC / Re-KYC বিকল্পত টেপ কৰা ।
  • গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ আধাৰ লিংক কৰিবলৈ সন্মতি দিব লাগিব । অ’এমচি এপটোৱে আধাৰ ফেচআৰডি এপ্লিকেচনৰ জৰিয়তে কেমেৰাটো লঞ্চ কৰিব । তেওঁলোকে পৰ্দাত দিয়া নিৰ্দেশনাসমূহ অনুসৰণ কৰিব লাগিব (যেনে আপোনাৰ চকু টিপিওৱা বা আপোনাৰ মূৰটো স্থিৰ কৰি ৰখা)।
  • এবাৰ প্ৰমাণীকৰণ সফল হ’লে তেওঁলোকৰ আপডেট কৰা কে ৱাই চি অৱস্থা এপটোৰ ভিতৰত প্ৰতিফলিত হ’ব ।

পদ্ধতি ২: আপোনাৰ ওচৰৰ এল পি জি বিতৰকৰ কাৰ্যালয়লৈ যাওক

  • যদি কোনো গ্ৰাহকে অফলাইন পৰীক্ষণ পছন্দ কৰে, তেন্তে তেওঁ তলৰ পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এজেন্সীৰ কাৰ্যালয়ত আঙুলিৰ ছাপ বা আইৰিছ প্ৰমাণীকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ৷
  • নিজ নিজ গেছ বিতৰকৰ স্থানীয় কাৰ্যালয়লৈ যাওক ।
  • লগত আধাৰ কাৰ্ড আৰু এল পি জি কনজিউমাৰ নম্বৰ/পাছবুক লৈ যাব ।
  • কাৰ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহীয়ে আপোনাৰ পৰিচয় তৎক্ষণাত প্ৰমাণীকৰণ কৰিবলৈ বায়’মেট্ৰিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা আইৰিছ স্ক্যানাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ।

পদ্ধতি ৩: চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰীৰ সময়ত

বহু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰী কৰ্মীসকলক বায়’মেট্ৰিক ক্ষমতাৰে সজ্জিত কৰিছে । যেতিয়া আপোনাৰ ডেলিভাৰী এজেণ্টে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰ লৈ আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হয়, তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল স্মাৰ্টফোন এপ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বায়’মেট্ৰিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা ফেচ স্কেন ঠাইতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে ।

যদি গ্ৰাহকে ই-কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ নকৰে তেন্তে কি হ’ব ?

যিসকল গ্ৰাহকে বিএএ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অক্ষম, তেওঁলোকেও এলপিজি লাভ কৰিব পাৰে । কিন্তু তেওঁলোকে এই পছন্দ তেওঁলোকৰ অ’এমচিৰ ডিজিটেল চেনেল যেনে গ্ৰাহক ৱেব পৰ্টেল, মোবাইল এপ, হোৱাটছএপ চেটবট, আইভিআৰএছ বা অন্যান্য উপলব্ধ চেনেলত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ।

এই গ্ৰাহকসকলক প্ৰযোজ্য বজাৰ মূল্যত, কোনো ৰাজসাহায্য অবিহনে, ৫ কিলোগ্ৰাম বা ১০ কিলোগ্ৰামৰ চিলিণ্ডাৰত, অ’এমচিৰ সৈতে স্থানীয় উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এলপিজি যোগান ধৰা হ’ব । ঘৰুৱা এল পি জি খৰচতকৈ কম বিক্ৰী হয় । ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ বাবে অন্তৰ্নিহিত ৰাজসাহায্য প্ৰতি ১৪.২ কেজি চিলিণ্ডাৰত প্ৰায় ২১০ টকা ।

ঘৰুৱা এলপিজি সুলভ কৰি ৰাখিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত অ’এমচিক ২২ হাজাৰ কোটি টকা ক্ষতিপূৰণ দিছিল আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষ আৰু ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত ৩০ হাজাৰ কোটি টকা দি আছে ।

লগতে পঢ়ক: LPG চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ নিয়ম সলনি, ৰাজসাহায্যৰ বাবে ১ অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক আধাৰ বায়’মেট্ৰিক্স

TAGGED:

ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰ
এল পি জি চিলিণ্ডাৰ
অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানী
LPG AADHAAR BIOMETRIC VERIFICATION
LPG KYC RULE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.