খাৰুৱা তেলৰ পৰ্যাপ্ত মজুতকৰণৰ বিপৰীতে এলপিজিত চিন্তা আছে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়

খাৰুৱা তেলৰ পৰ্যাপ্ত মজুতকৰণৰ বিপৰীতে এলপিজিত চিন্তা আছে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়
দেশত ঘৰুৱা এলপিজি উৎপাদন ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । LPGৰ বিষয়টো এতিয়াও চিন্তনীয় । অনলাইন বুকিঙৰ পৰিস্থিতি সামান্য স্বাভাৱিক হৈছে ।
By ANI
Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ খাৰুৱা তেলৰ উপলব্ধতা পৰ্যাপ্ত হৈ থকাৰ বিপৰীতে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজত এলপিজিৰ স্থিতি উদ্বেগজনক হৈ আছে বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে । পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব (বিপণন আৰু তেল শোধনাগাৰ) সুজাতা শৰ্মাই এক প্ৰেছ বৈঠকত কয় যে, ‘‘আমাৰ খাৰুৱা তেলৰ উপলব্ধতা স্বাভাৱিক, আৰু আমাৰ শোধনাগাৰসমূহে অনুকূল স্তৰত কাম কৰি আছে ।’’
সুজাতা শৰ্মাই কয় যে LPGৰ বিষয়টো এতিয়াও চিন্তনীয় । অনলাইন বুকিঙৰ পৰিস্থিতি সামান্য স্বাভাৱিক হৈছে । কিন্তু বিতৰকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দীঘলীয়া শাৰী থকাটোও সঁচা । এই কেইদিনত ঘৰুৱা LPG উৎপাদন ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । খুচুৰা বিপণীত কোনো ধৰণৰ ড্ৰাই আউটৰ মানে মজুতকৰণ নথকাৰ খবৰ পোৱা নাই বুলি চৰকাৰে আশ্বস্ত কৰি মানুহক খৰখেদাকৈ ক্ৰয় নকৰিবলৈ কয় ।
ভাৰতত বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ পৰ্যাপ্ত মজুত আছে আৰু তেল কোম্পানীসমূহে মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই বুলিও কয় সুজাতা শৰ্মাই । পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা উত্তেজনা আৰু শক্তি যোগানক লৈ বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগৰ মাজতে ভাৰতৰ পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে পাইপড নেচাৰেল গেছ (পাইপেৰে যোগান ধৰা গেছ) গ্ৰহণৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে চিটি গেছৰ আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ধাৰাবাহিক ব্যৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ।
এই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে চৰকাৰে গ্ৰাহকসকলক বিশেষকৈ ডাঙৰ আৰু সৰু চহৰাঞ্চলৰ বাণিজ্যিক LPG ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পিএনজিলৈ সলনি হ’বলৈ উৎসাহিত কৰিছে । কেবাখনো চহৰৰ গেছ বিতৰণ (CGD) সংস্থাই পিএনজিৰ সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে সুবিধা আগবঢ়াইছে, কিয়নো কৰ্তৃপক্ষই বিশ্বজুৰি অনিশ্চয়তাৰ সময়ছোৱাত গতানুগতিক LPG যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব বিচাৰিছে ।
সোমবাৰে কেন্দ্ৰই এক যোগাযোগৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক অনুমোদন ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আৰু CGD পাইপলাইন স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াগত বটলনেক আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । এলপিজি যোগানৰ ওপৰত চাপ কমোৱাৰ বাবে হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টকে ধৰি কিছুমান খণ্ডৰ বাবে কেৰাচিন আৰু কয়লাৰ দৰে বিকল্প ইন্ধন সক্ৰিয় কৰা হৈছে।
