বাঘৰ লগত দবৰা-দবৰিকৈ যুঁজি 'পাইলট' এ বচালে মালিকৰ প্ৰাণ
উত্তৰাখণ্ডৰ মদনপুৰ গাইবুৱা গাঁৱত কৰুণ ঘটনা । মালিকক ৰক্ষা কৰিবলৈ বাঘৰ সৈতে যুঁজি প্ৰাণ হেৰুৱালে পাইলট নামৰ পোহনীয়া কুকুৰে ।
Published : January 11, 2026 at 2:20 PM IST
ৰামনগৰ (উত্তৰাখণ্ড) : কুকুৰক প্ৰভুভক্ত বুলি কোৱা হয় । মানুহৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী বন্ধু বুলিও কুকুৰক কোৱা হয় । এই কথা পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে নাইনিতাল জিলাৰ তেৰাই পশ্চিম বন সংমণ্ডলৰ গাতে লাগি থকা মদনপুৰ গাইবুৱাত পাইলট নামৰ এটা কুকুৰে ।
জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড প্ৰজাতিৰ কুকুৰটোৱে নিজৰ মালিকৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে এটা বাঘৰ মুখামুখি হ'ল । পাইলটে বাঘটোৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি কৰি অৱশেষ প্ৰাণ হেৰুৱালে । কিন্তু কুকুৰটোৱে নিজৰ মালিকৰ কোনো ক্ষতি হ'বলৈ নিদিলে । কুকুৰটোৱে নিজৰ মালিকক শোকস্তব্ধ কৰি গুচি গ'ল । নিজৰ মালিকৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু আনুগত্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে পাইলটে ।
জানিব পৰা মতে ৰাম নগৰৰ মদনপুৰ গাইবুৱা গাঁৱৰ ৰক্ষিত পাণ্ডে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰ পাইলটৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল । য'ত তেওঁ কুঁহিয়াৰ কাটি আছিল । সেই সময়ত ৰক্ষিতে গম পোৱা নাছিল যে জংঘলৰ মাজত এটা বাঘে চিকাৰৰ অপেক্ষাত আছিল ।
পাণ্ডেক ওচৰতে পাই বাঘটোৱে জপিয়াই পৰিল । ইফালে বিপদ অনুভৱ কৰি পাইলটে বাঘটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে । মালিকক বচাবলৈ পাইলটে বাঘৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'ল । বহু সময় বাঘটোৰে যুঁজ দিয়াৰ অন্তত পাইলটৰ মৃত্যু হয় । অৱশ্যে নিষ্ঠাবান পাইলটৰ বীৰত্বৰ বাবে পাণ্ডে ৰক্ষা পৰে । এই ঘটনাৰ পিছতে পাণ্ডেই ততাতৈয়াকৈ পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীক খবৰ দিয়ে । গাঁওবাসীক বাঘটোৰ উপস্থিতিৰ বিষয়েও সকীয়াই দিয়ে ।
এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে গাঁৱৰ লোকসকল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা বিপিন কাণ্ডপালক এই বিষয়ে অৱগত কৰাত তেওঁ লগে লগে সংমণ্ডল বন বিষয়া প্ৰকাশ চন্দ্ৰ আৰ্যক বিষয়টো অৱগত কৰে ।
খবৰ পোৱাৰ পিছতে বন বিভাগৰ বিষয়াৰ এটা দলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃত কুকুৰটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে । বিভাগীয় বিষয়াসকলে গাঁওবাসীক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকে অঞ্চলটোত টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বাঘটোৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব ।
বিজেপি নেতা কাণ্ডপালে প্ৰকাশ কৰে যে অঞ্চলটোত বাঘৰ অৱস্থিতিয়ে গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছে গাঁওবাসীয়ে । তেওঁ সেয়ে বন বিভাগক শীঘ্ৰে বাঘটোক জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ দাবী জনাইছে ।
বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে গাঁওবাসীক আশ্বাস দিছে যে বাঘটোৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে এটা দল নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । গাঁওবাসীক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু অকলে পথাৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
বন বিষয়া আৰ্যই প্ৰকাশ কৰে যে বন বিভাগৰ দলসমূহে অবিৰতভাৱে অঞ্চলটোত টহল দি আছে ।
লগতে পঢ়ক :লোহাৰ ৰডেৰে মৰিয়াই ভাঙি পেলোৱা হৈছিল এঞ্জেলৰ মেৰুদণ্ড, পেটত ঘপিয়াইছিল দাৰে