ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰেম, আদালতত বিয়া আৰু ৯ মাহতে কৰুণ পৰিণতি

ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰেম, আদালতত বিয়া আৰু ৯ মাহতে কৰুণ পৰিণতি
বিহাৰৰ সুপৌল জিলাত নৃশংস ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে । অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু । স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : October 26, 2026 at 4:47 PM IST
পাটনা : বিহাৰৰ পাটনাত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । বিবাহৰ ৯ মাহৰ ভিতৰতে এজন লোকে পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জীৱ শ্বাহে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে । ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে দুয়ো ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈছিল । তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । তাৰ পিছত তেওঁলোকে আইনীভাৱে বিবাহ সম্পন্ন কৰে ।
কিন্তু আচৰিতভাৱে শনিবাৰে নিশা ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । অভিযোগ অনুসৰি সঞ্জীৱ শ্বাহে পত্নীৰ দেহত অগ্নিসংযোগ কৰে । যাৰ ফলত পত্নীৰ শৰীৰৰ অধিকাংশ জ্বলি যায় । হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও দেওবাৰে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।
পাটনাৰ পৰা প্ৰায় ২৬০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে বিহাৰৰ সুপৌল জিলাৰ ৰতনপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত এই নৃশংস ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ইফালে ঘটনাটোৰ পিছতে কোধলী গাঁৱৰ সঞ্জীৱ শ্বাহে ভপ্টিয়াহী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।
জানিব পৰা মতে পূৰ্বে সঞ্জীৱে হায়দৰাবাদৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰিছিল । যোৱা বছৰ মুজাফ্ফৰপুৰ জিলাৰ মৰৱান গাঁৱৰ কুমাৰী উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনাকি হৈছিল আৰু প্ৰেমত পৰিছিল ।
এই সম্পৰ্কৰ কেইমাহমানৰ পিছতে দুয়ো বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সুপৌলৰ এখন আদালতত তেওঁলোকে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । কেইমাহমানলৈ সকলো ঠিকে চলি আছিল । কিন্তু তাৰ পিছত লাহে লাহে বৈবাহিক সম্পৰ্কত বিভিন্ন অসন্তুষ্টি আহিবলৈ ধৰিলে ।
বীৰপুৰৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া পৱন কুমাৰে ইটিভিক ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "দুয়োৰে বিয়া হৈছিল যদিও সঞ্জীৱে কেতিয়াও পত্নীক নিজৰ জন্ম গাঁৱলৈ লৈ যোৱা নাছিল । তাত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু ভাতৃ থাকে । এই কাৰণতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিল । পত্নীয়ে শহুৰ-শাহুক লগ পাবলৈ গাঁৱলৈ যাব বিচাৰিছিল । কিন্তু সঞ্জীৱে লৈ যোৱা নাছিল । এই কাৰণতে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সঞ্জীৱে পত্নীক আন ঠাইলৈ লৈ গৈছিল, কিন্তু কেতিয়াও নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা নাছিল । যাৰ ফলত পত্নীৰ মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সঞ্জীৱক বাৰে বাৰে হেঁচা দিবলৈ ধৰিলে । তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া ইমানেই বাঢ়িল যে এই মাহৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ।
ইফালে মৃত্যুৰ পূৰ্বে সুপৌল জিলা চিকিৎসালয়ত পত্নীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে । চিকিৎসকৰ সন্মুখত পত্নীয়ে এনেদৰে কৈছিল, "বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় নথি-পত্ৰত চহী কৰিবলৈ সঞ্জীৱে মোক সুপৌললৈ মাতিছিল । শনিবাৰে দুপৰীয়া মই তেওঁৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈছিলো । তেওঁ মোক মটৰ চাইকেলেৰে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিল । নিশা তেওঁ এখন কৃষি পামৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু মটৰ চাইকেলৰ পৰা পেট্ৰ'ল উলিয়াই মোৰ ওপৰত ছটিয়াই মোক জুই লগাই দিয়ে ।"
অভিযোগ অনুসৰি শৰীৰত জুই লৈয়ে মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰি চিঞৰি ওচৰৰে ৰতনপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত লালমানপট্টি গাঁৱৰ ফালে দৌৰিছিল । গাঁৱৰ একাংশ লোকে চিঞৰ শুনি তেওঁৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল । কিন্তু ওচৰ পোৱালৈ ইতিমধ্যে তেওঁৰ শৰীৰৰ বেছি অংশই জ্বলি গৈছিল । পিছত কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰি গাঁৱৰ ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।
আৰক্ষী বিষয়া পৱন কুমাৰে কয়, "আমাৰ দলটোৱে গাঁৱত উপস্থিত হৈ এম্বুলেঞ্চেৰে মহিলাগৰাকীক সুপৌল জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । দেওবাৰে পুৱা তেওঁ মৃত্যুক সাবটি লয় । ইফালে সঞ্জীৱে ভপ্টিয়াহী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে । তেওঁৰ পিতৃ কিন্নু শ্বাহকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ।"
ইফালে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সুপৌলত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত ৰতনপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । সঞ্জীৱৰ পিতৃ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু বৌয়েকৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সঞ্জীৱৰ পৰিয়ালে মৃত মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । পিতৃয়ে অভিযোগ কৰিছে যে কেইমাহমানৰ আগতে এবাৰ স্বামীৰ গাঁৱলৈ গৈছিল যদিও অকথ্য নিৰ্যাতনৰ ফলত তেওঁৰ কন্যা তাৰ পৰা আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল । সঞ্জীৱৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ঘটনা তদন্ত অব্যাহত আছে । ফৰেনছিকৰ দলেও বিভিন্ন নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
হোৱাটছএপত চিনাকি হৈয়েই বিদেশী মহিলাক ভাৰতৰ সামৰিক তথ্য দিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই