সাংসদ পদ অব্যাহত ৰখাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই: আকোইজামৰ পদত্যাগ দাবী মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যিহেতু এজন সাংসদে 'ৰাইজৰ কণ্ঠ'ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেয়েহে তেওঁ সংসদৰ পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।
By PTI
Published : October 10, 2026 at 6:24 PM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে বৰ্খাস্ত কৰা অধ্যাপক তথা কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আংগোমচা বিমল আকোইজামৰ পদত্যাগ দাবী মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই খেমচান্দ সিঙৰ ।
উল্লেখ্য যে জেএনইউৰ স্কুল অব ছ’চিয়েল ছায়েন্সেছৰ অধীনস্থ চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ষ্টাডি অব ছ’চিয়েল ছিষ্টেমছৰ অধ্যাপক আকোইজামক শুকুৰবাৰে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আভ্যন্তৰীণ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বৰ্খাস্ত কৰে । আনহাতে, আকোইজামে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটোক 'ডাইনীহত্যা' বুলি অভিহিত কৰি যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰা হৈছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
STORY | 'Lost moral authority to continue': Manipur CM demands Akoijam's resignation as MP Manipur Chief Minister Y Khemchand Singh on Saturday demanded the resignation of Congress MP Angomcha Bimol Akoijam, who was dismissed by the Jawaharlal Nehru University (JNU) over sexual harassment complaints. READ: https://t.co/tVqDBnkm2I— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
এটা সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইনাৰ মণিপুৰৰ সাংসদ তথা অধ্যাপক আংগোমচা বিমল আকোইজামক জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো অতি বেদনাদায়ক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা । এক চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি আভ্যন্তৰীণ সমিতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰি বৃহৎ শাস্তি প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণৰ পিছত তেওঁক সেৱাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে । এজন সাসংদ আৰু এজন অধ্যাপকৰ এনে গুৰুতৰ অসৎ আচৰণ গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু ই মণিপুৰৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যিহেতু এজন সাংসদে 'ৰাইজৰ কণ্ঠ'ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেয়েহে তেওঁ সংসদৰ পৱিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।
"যেতিয়া ইয়াৰ মৰ্যাদাৰ সৈতে আপোচ কৰা হয়, তেতিয়া জনসাধাৰণৰ আস্থা নোহোৱা হয় । নৈতিকতাৰ ভিত্তিত অধ্যাপক আকোইজামে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আগবাঢ়ি যোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু জনসাধাৰণৰ আৱেগক সন্মান জনাই তেওঁ তৎক্ষণাত লোকসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, যোৱা মে’ মাহত কমেও ১১ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে অধ্যাপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । অভিযোগসমূহত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আকোইজামে ছাত্ৰীসকলক সভা বা সমাৱেশৰ অজুহাতত নিজৰ কেম্পাছৰ বাসগৃহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল । একাংশ ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰেণীত অশ্লীল আৰু অনুপযুক্ত মন্তব্য কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
ইয়াৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য স্বাক্ষৰিত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ সময়ত প্ৰাসংগিক সেৱা নিয়ম আৰু কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক সেৱা (শ্ৰেণী বিভাজন, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আপীল) নিয়মৰ অধিনিয়ম ১১(ix)ৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ।