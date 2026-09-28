অনলাইন গেমিঙৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন: কেৱল প্ৰচাৰৰ বাবেই ১,০৩৫ কোটি ব্যয়

অনলাইন গেমিঙৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন: কেৱল প্ৰচাৰৰ বাবেই ১,০৩৫ কোটি ব্যয়
ইডিৰ তদন্তত ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
Published : September 28, 2026 at 2:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: অনলাইন গেমিং এপৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ৷ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷
প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়(ইডি) ৰ তদন্তত কেতবোৰ নতুন তথা আচৰিত তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ এনেধৰণৰ গেমিং এপৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও কোম্পানীয়ে স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰগ্ৰেম আৰু এলগৰিডম বিশেষকৈ ‘বট’ ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা অসৎ উপায়েৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
তদুপৰি এই অনলাইন গেমসমূহৰ বিপণন আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে ১,০৩৫ কোটি টকা ব্যয় কৰা বুলি তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে । প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে দক্ষিণৰ ৰাজ্য তেলেংগানাত পঞ্জীয়নভুক্ত এনে কেইবাটাও গোচৰৰ ভিত্তিত ধন সৰবৰাহৰ দিশটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ তাৰপিছতে ইডিয়ে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত ‘হাৱালা ৰেকেট’ ধ্বংস কৰে ।
ইডিয়ে গেমস্ক্ৰাফ্ট টেকন’ল’জিছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ প্ৰমোটাৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ট্ৰাষ্ট আৰু সহযোগী কোম্পানীসমূহৰ শ্বেয়াৰ হ’ল্ডাৰসকলৰ সম্পত্তিৰ তথ্যও লাভ কৰিছিল ৷ য’ত ফিক্সড ডিপ’জিট, বাণিজ্যিক চৌহদ, এটা ভিলা আৰু ফ্লেটকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা-সম্পত্তিও আছিল । এই সম্পত্তিসমূহৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় ৪৪২.৩৫ কোটি টকা ৷
শেহতীয়াকৈ চলিত বৰ্ষৰ ৭-১৪ মে’ আৰু ২০-২১ জুনত গেমস্ক্ৰাফ্ট টেকন’ল’জিছৰ পৰিচালক আৰু মূল কৰ্মচাৰীসকলৰ বাসগৃহত ইডিয়ে চলোৱা অভিযানৰ পিছত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ জব্দ কৰা হয় । বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ২,৮৪৩ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি ইডিয়ে জব্দ কৰিছে ।
ইডিৰ তদন্ত অনুসৰি, গেমস্ক্ৰাফ্ট টেকন’ল’জিছ আৰু ৰামিটাইম টেকন’ল’জিছ নামৰ কোম্পানী দুটাই অনলাইন ৰিয়েল মানি গেমসমূহ পৰিচালনা কৰিছিল ৷ সমগ্ৰ দেশতে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তি আছিল প্ৰায় ৩ কোটি ৷
তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ দৰে ৰাজ্যসমূহত এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যসমূহৰ বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই গেমিং এপসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জমা কৰা ধনৰ ১০%-১৫% প্লেটফৰ্ম কমিচন হিচাপে এপ অপাৰেটৰসকলে লয় ।
কিন্তু যেতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপটোৰ পৰা ধন উলিয়াইছিল, তেতিয়া ৫–১০% লেভি (মাচুল) আৰোপ কৰা হৈছিল । ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে ‘ছুপাৰবুষ্টাৰ’ অফাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ধন ‘গেমকেছ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ অপাৰেটৰসকলে প্ৰৰোচিত কৰিছিল ।
এনে কৰাত অনলাইন গেমৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ আসক্তি বৃদ্ধি পাইছিল ৷ যাৰ ফলত অপাৰেটৰসকলে প্লেটফৰ্ম কমিচনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰিছিল ।
এই ধনসমূহৰ লাভ্যাংশ আৰু শ্বেয়াৰ বাইবেকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰসকলক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ধন মিউচুৱেল ফাণ্ড, বণ্ড, ইকুইটি শ্বেয়াৰ আৰু ৰিয়েল ইষ্টেটত বিনিয়োগ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ ‘ভুৱা’