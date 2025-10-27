ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত লুণ্ঠন কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বিহাৰলৈ চালান ! নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰৰ আশংকা

শেহতীয়াকৈ 'নিয়া'ই বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ এজন অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰত তালাচী চলাই কেইবাটাও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰে ।

BIHAR ELECTION 2025
মণিপুৰত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসহ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গৌতম দেবৰয়

নতুন দিল্লী: মণিপুৰত লুণ্ঠন কৰা কেইবাটাও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য বিহাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰে এই কথা । কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰ তদন্তত নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ গভীৰ শিপাই থকা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ চক্ৰৰ সন্ধান পোৱা গৈছে । শেহতীয়াকৈ বিহাৰৰ বৈশালী জিলাত ২০২৪ চনৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ গোচৰৰ এজন অভিযুক্তৰ ঘৰত তালাচী অভিযানৰ সময়ত নিয়াই আন আন অপৰাধমূলক সামগ্ৰীৰ লগতে কেইবাটাও অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ।

সন্দীপ কুমাৰ সিনহা ওৰফে ছ’তু লালাৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা ৯ এম এম পিষ্টল, ১৮টা লাইভ ৯ এম এম কাৰ্টিজ, দুটা পিষ্টল মেগজিন, এটা ডাবল বেৰেল ১২ ব’ৰ বন্দুক আৰু ৩৫টা লাইভ ১২ ব’ৰ কাৰ্টিজ । লগতে নিয়াই নগদ ৪.২১ লাখ টকা জব্দ কৰে ।

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, "মণিপুৰৰ পৰা লুণ্ঠন কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বৃহৎ পৰিমাণ ইতিমধ্যে বিহাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সকলো সম্ভাৱনা আছে ।"

BIHAR ELECTION 2025
মণিপুৰত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসহ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ (ETV Bharat)

২০২৪ চনত নিয়াই আৰম্ভ কৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ গোচৰৰ তদন্তত সন্দীপ ধৃত প্ৰধান অভিযুক্ত বিকাশ কুমাৰৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী আৰু আৰ চি-১১/২০২৪/নিয়া/ডি এল আই গোচৰৰ সৈতে জড়িত অস্ত্ৰ সৰবৰাহ নেটৱৰ্কৰ সক্ৰিয় সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "এই গোচৰটো প্ৰথমে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে এ কে ৪৭ ৰাইফল আৰু গোলাবাৰুদ উদ্ধাৰৰ পিছত ৰুজু কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত নিয়াই এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰিছিল, যিটো গোচৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা বিহাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগান ধৰাৰ বাবে অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত ।"

তদন্তৰ সময়ত চাৰিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় । তেওঁলোকক বিকাশ কুমাৰ, সত্যম কুমাৰ, দেৱমণি ৰায় ওৰফে অনিশ আৰু মহম্মদ আহমেদ আনছাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

আন এজন অভিযুক্ত মনজুৰ খানকো শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ পাটনাৰ বেউৰ কাৰাগাৰত আছে ।

২০২৩ চনৰ মে’ মাহত মণিপুৰত জনগোষ্ঠীয় সংঘাতৰ সূচনা হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বেৰেকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ লুট কৰা হৈছে, য’ত ৬,০০০ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ৬ লাখ ৰাউণ্ড গোলাবাৰুদৰ লগতে মৰ্টাৰ, গ্ৰেনেড, বুলেটপ্ৰুফ জেকেট, আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম ইত্যাদি লুটপাত কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ বিহাৰলৈ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীয়ে যোগান ধৰিছে ।"

BIHAR ELECTION 2025
মণিপুৰত উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰসহ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ (ETV Bharat)

বিহাৰত এনে অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত সোধাত আন এজন বিষয়াই কয় যে এই অস্ত্ৰসমূহ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখনত অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে অপৰাধীয়ে বুথ কেপচাৰিঙৰ দৰে অপৰাধত চোৰাং অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল বুলি বিবেচিত বিহাৰৰ একাংশ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ভোটকেন্দ্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদানৰ সময় সংশোধন কৰিছে ।বেছিভাগ অঞ্চলতে ভোটদান সাধাৰণতে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজালৈ হয় । কিন্তু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত ভোটদানৰ সময় এঘণ্টা হ্ৰাস কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ১৩০০টা ভোটকেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত আছে, ইয়াৰে অধিকাংশই দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটদান কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এ আইৰ ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব: ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ

বিহাৰ নিৰ্বাচন: তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ মহাজোঁটবন্ধনৰ

লগতে পঢ়ক : বিহাৰ নিৰ্বাচন: নিবনুৱা আৰু উন্নয়নক লৈ এতিয়াও তীব্ৰ অসন্তুষ্ট সমস্তিপুৰক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল কৰ্পুৰী ঠাকুৰে

TAGGED:

ILLEGAL WEAPONS BIHAR ELECTIONS
ILLEGAL WEAPONS BIHAR
ILLEGAL WEAPONS MANIPUR
ইটিভি ভাৰত অসম
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.