লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ এতিয়া আৰু লণ্ডনলৈ যাব নালাগে : শিক্ষাৰ্থীলৈ এটা ভাল খবৰ

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ এতিয়া আৰু লণ্ডনলৈ যাব নালাগে : শিক্ষাৰ্থীলৈ এটা ভাল খবৰ
হায়দৰাবাদেই হ'ব দেশৰ একমাত্ৰ চহৰ, য'ত বিদেশী শিক্ষানুষ্ঠানৰ কেম্পাছ মুকলি হ'ব ৷ চহৰখনত নিজৰ কেম্পাছ মুকলি কৰিবলৈ লোৱা এইখনেই হ'ব প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।
Published : April 15, 2026 at 7:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: এক সুখবৰ ৷ এতিয়াৰে পৰা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বিদেশলৈ যাব নালাগে ৷ বিদেশৰ পঢ়াৰ সুবিধা ভাৰততে উপলব্ধ হ’ব ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ অচিৰেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হায়দৰাবাদত মুকলি কৰিব নিজৰ কেম্পাছ ৷ যাৰ বাবে শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্যতম চহৰখন ৷
প্ৰায়খিনি সময়ত দেখা যায় যে উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বেংগালুৰু, নতুন দিল্লীৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহলৈ ঢাপলি মেলে ৷ কিন্তু হায়দৰাবাদত এনে এটি কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলে বেংগালুৰু, দিল্লীৰ সলনি আহিব হায়দৰাবাদলৈ ৷ যাৰ বাবে শিক্ষাৰ নতুন দ্বীপত পৰিণত হ’ব নিজামৰ চহৰখন ৷
হায়দৰাবাদেই হ’ব দেশৰ একমাত্ৰ চহৰ, য’ত বিদেশী শিক্ষানুষ্ঠানৰ কেম্পাছ মুকলি হ’ব ৷ হায়দৰাবাদত নিজৰ কেম্পাছ মুকলি কৰিবলৈ লোৱা এইখনে হ’ব প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভৱিষ্যতে চহৰখনত এটা স্থায়ী কেম্পাছ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
হায়দৰাবাদৰ লেক ভিউ গেষ্ট হাউছক অস্থায়ী কেম্পাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনক তেলেংগানা চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে ২০২৭-২৮ শিক্ষাবৰ্ষত শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগত আৱেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব । সকলো ক্ষেত্ৰতে তেলেংগানা আগবাঢ়ি যোৱাৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে বিগত সময়ছোৱাত সময়ে সময়ে বিষয়াসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি আহিছিল । চৰকাৰখনৰ সেই সপোন আজি বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷
হায়দৰাবাদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ছফটৱেৰ, জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু জীৱ বিজ্ঞানৰ বাবে এক আগশাৰীৰ কেন্দ্ৰ ৷ খবৰ ওলাইছে যে ব্ৰিটেইনৰ আন একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েও চহৰখনত কেম্পাছ স্থাপন কৰিবলৈ আগ্ৰহী । শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটেইনৰ ১৩ খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণ কৰি কেম্পাছ স্থাপনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে শিক্ষা আৰু অন্যান্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক সাক্ষাৎ কৰিছিল ।
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ব্ৰিটেইনৰ অন্যতম পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় । ১৮৩৬ চনত স্থাপিত ই এখন ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়খন ১৭ খন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ এক সংঘ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অন্তৰ্গত ১৭ খন মহাবিদ্যালয়(কেম্পাছ) আছে । ইয়াত সকলোৱে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰে । লণ্ডন বিজনেছ স্কুল, কিংছ কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্ছিটি কলেজ অৱ লণ্ডন(ইউচিএল) আদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱল QS World Ranking 500 ৰ ভিতৰত স্থান পোৱা বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানকহে আমাৰ দেশত কেম্পাছ স্থাপনৰ অনুমতি দিছে ।
