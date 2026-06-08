সংঘাতৰ মাজতো সম্ভাৱনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু লোকটক হ্ৰদ, স্বাভাৱিক ছন্দৰ আশা জাগ্ৰত: কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিং
মণিপুৰৰ হিংসা আৰু দেশৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী লোকটক হ্ৰদত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সৈতে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ বাৰ্তালাপ ।
Published : June 8, 2026 at 5:11 PM IST
তেজপুৰ : ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জাতিগত সংঘাতৰ ফলত মণিপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’লেও ৰাজ্যখনৰ অন্যতম প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য লোকটক হ্ৰদত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সমাগম । এই পৰিৱৰ্তনে ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন খণ্ডত পুনৰুদ্ধাৰৰ ইতিবাচক সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মণিপুৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে কয় যে সংঘাতজনিত পৰিস্থিতিৰ মাজতো লোকটক হ্ৰদে ৰাজ্যৰ ভিতৰ-বাহিৰৰ ভ্ৰমণকাৰীক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ মতে, পাহাৰীয়া জিলাসমূহৰ বহু পৰ্যটনস্থলীলৈ যাতায়াত কঠিন হৈ পৰাৰ ফলত লোকটক হ্ৰদ পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম সুবিধাজনক আৰু নিৰাপদ গন্তব্যস্থল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মইৰাঙৰ ওচৰত অৱস্থিত লোকটক হ্ৰদ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ মিঠাপানীৰ হ্ৰদ বুলি জনা যায় । প্ৰায় ২৮৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত এই হ্ৰদ ইয়াৰ অনন্য ‘ফুমদি’ৰ বাবে বিশ্বজুৰি পৰিচিত । ফুমদি হৈছে পানীৰ ওপৰত ভাঁহি থকা উদ্ভিদ, মাটি আৰু জৈৱ পদাৰ্থৰ সমষ্টি, যিয়ে হ্ৰদটোক এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে ।
মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে কয়, "বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ কিছুমান সীমান্তৱৰ্তী এলেকা সংঘাতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’লেও লোকটক পৰ্যটন অঞ্চল আৰু সংলগ্ন কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মূলতঃ শান্তিপূৰ্ণ আৰু পৰ্যটকৰ বাবে উন্মুক্ত হৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে কেইবুল লামজাও বিশ্বৰ একমাত্ৰ ভাসমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বিপন্নপ্ৰায় সাংগাই হৰিণৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক আবাসস্থলী ।
তেওঁ কয়, “লোকটক হ্ৰদ কেৱল পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, হাজাৰ হাজাৰ মৎস্যজীৱী আৰু স্থানীয় পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰো মূল আধাৰ । ইয়াৰ জলাহভূমি পৰিৱেশ বহু পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান ।”
তেওঁৰ মতে, মণিপুৰলৈ অহা বহু পৰ্যটক, ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰী বিষয়াই লোকটক হ্ৰদ আৰু কেইবুল লামজাও উদ্যান ভ্ৰমণ কৰাটো এক পৰম্পৰাৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । অঞ্চলটোৰ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশে স্থানীয় অৰ্থনীতিকো যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াই আহিছে ।
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ সংঘাতৰ পটভূমি
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা মণিপুৰত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভূমিৰ অধিকাৰ, পৰিচয় আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি জাতিগত সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল । এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু, হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন আৰু স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু প্ৰশাসনে শান্তি আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
মণিপুৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ উজ্জ্বল প্ৰতীক
ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বসম্পন্ন জলাহভূমি হিচাপে লোকটক হ্ৰদে মণিপুৰৰ পৰিৱেশ, অৰ্থনীতি আৰু সংস্কৃতিত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । মৎস্য উৎপাদন, পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু স্থানীয় জীৱিকাৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই হ্ৰদ আজিও মণিপুৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ এক শক্তিশালী প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে । বৰ্তমান বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ সমাগমে ৰাজ্যখনত শান্তি আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহাৰ আশা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
পৰ্যটকৰ সমাগমে পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিছে লোকটক হ্ৰদ, উদ্ভাসিত হৈছে মণিপুৰৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য
মণিপুৰৰ ঐতিহাসিক তথা বিশ্ববিখ্যাত লোকটক হ্ৰদত অব্যাহত আছে পৰ্যটকৰ আগমন । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাকৃতিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিচিত এই হ্ৰদে পুনৰবাৰ মণিপুৰৰ সমৃদ্ধ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য আৰু সৌন্দৰ্যক উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে । লোকটক হ্ৰদ উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মিঠাপানীৰ হ্ৰদ । ইয়াৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে ‘ফুমদি’ নামে জনাজাত ভাসমান দ্বীপসমূহ, যিবোৰ উদ্ভিদ, মাটি আৰু জৈৱিক পদাৰ্থৰ সমাহাৰেৰে গঠিত । এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই লোকটকক বিশ্বজুৰি এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।
হ্ৰদটোৰ বুকুতে অৱস্থিত বিশ্বৰ একমাত্ৰ ভাসমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান— Keibul Lamjao National Park । এই উদ্যানেই বিলুপ্তপ্ৰায় ‘সাংগাই’ হৰিণৰ শেষ প্ৰাকৃতিক আবাসস্থলী হিচাপে পৰিচিত । সমৃদ্ধ জীৱ-বৈচিত্ৰ্য, মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্বৰ বাবে লোকটক হ্ৰদ দীৰ্ঘদিন ধৰি মণিপুৰৰ পৰিচয়ৰ এক প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বসম্পন্ন জলাহভূমি হিচাপে Ramsar Convention-ৰ অধীনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত লোকটক হ্ৰদে ৰাজ্যখনৰ পৰিৱেশ আৰু অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । মাছধৰা, পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ জীৱিকাৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই হ্ৰদে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জীৱন-জীৱিকাক সহায় কৰি আছে ।
বিভিন্ন পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’লেও লোকটক হ্ৰদ আজিও মণিপুৰৰ প্ৰাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতা, সৌন্দৰ্য আৰু চিৰন্তন আকৰ্ষণৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে বিবেচিত হৈ আছে ।