প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ
‘এণ্টি পেপাৰ লিক বিলে’ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে । লোকসভাত এই দাবী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ৷
Published : July 28, 2026 at 6:30 PM IST
নতুন দিল্লী: নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিতৰ্ক আৰু দিল্লীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিক্ষিপ্ত প্ৰতিবাদ ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ পিছত এই প্ৰতিবাদৰ সামৰণি পৰিছে ৷ এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলোৱাৰো এক অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰ পৰা উত্থাপিত হৈছিল ৷
এই সকলোবোৰ কাৰকৰ বাবে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ কাম-কাজত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী(সংশোধনী) বিধেয়কক লৈ লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মঙলবাৰৰ পৰা এই সকলো অচলাৱস্থাৰ অন্ত পৰে ।
परीक्षा-प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा और गंभीर विचार-विमर्श आवश्यक है।— Om Birla (@ombirlakota) July 28, 2026
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के लिए सहमत हुए… pic.twitter.com/1yEgV7wsB8
ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) আইন, ২০২৪ সংশোধন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি বৰ্তমানৰ আইনখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অন্যান্য অনিয়মৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰাটোৱে ইয়াৰ লক্ষ্য হয় ৷
লোকসভাত বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰস্তাৱিত আইনখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ কল্যাণ আৰু ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ দাবী কৰে । সিঙে কয় যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।
বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ২০২৪ চনত ‘ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) আইন’ প্ৰণয়ন কৰি মোদী চৰকাৰে পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অনিয়ম ৰোধৰ বাবে আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক দীৰ্ঘদিনীয়া দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
বৰ্তমানৰ আইনখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী উত্থাপন কৰা হৈছে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিধেয়কখনৰ সংশোধনীৰে এই আইনখন আৰু অধিক কঠোৰ কৰি তোলা হৈছে বুলি মন্ত্ৰী সিঙে কয় ।
আৰএছপিৰ সাংসদ এনকে প্ৰেমচন্দ্ৰনে বিধেয়কখন ১ ডিচেম্বৰলৈকে সাংসদসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব বুলি এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ৷ সোমবাৰে সিঙে নিম্ন সদনত ‘ৰাজহুৱা পৰীক্ষা(নীতি বহিৰ্ভুত উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’ উত্থাপন কৰে ।
আনহাতে, বিগত ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী(চিজেপি)ৰ নেতৃত্বত সংসদ অভিমুখে যোৱা প্ৰতিবাদী সমদলৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যি অমানৱীয় ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই বিষয়টো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে মঙলবাৰে সদনত বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া দেখা যায় ৷
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল(সংশোধনী) বিধেয়কত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাত হোৱা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হ’লে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ এই শাস্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস, ১০ কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আদিৰ দৰে একাংশ গুৰুতৰ শাস্তি । ইয়াৰোপৰি পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ ৰায়দান তিনিমাহৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থাও প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে বিধেয়কখনত প্ৰস্তাৱিত পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে কঠোৰ আইনী নীতি-নিয়মৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা আৰু ন্যায়পৰায়ণতা বৃদ্ধি কৰা ৷ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটোও বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য ।
এই অচলাৱস্থাৰ অন্ত পৰাৰ পাছত মঙলবাৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিধেয়কখনৰ ওপৰত হ’বলগীয়া আলোচনাৰ সময়সীমা ১০ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু ।
সদনত ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘মই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, কংগ্ৰেছৰ মুখ্য হুইপ, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুখ্য হুইপ, ডিএমকে আৰু এনচিপিৰ নেতাসকলৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ ৷ তেওঁলোক আটায়ে এই আলোচনা ছয় ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । আমি সকলোৱে এই বিষয়ত একমত হৈছো ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে আলোচনাৰ বাবে অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’লে তাত চৰকাৰৰ কোনো আপত্তি নাই ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই দিয়া ভাষণত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু স্বচ্ছতা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ সৈতে সংযোজিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এই বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচনা অতি প্ৰয়োজন । সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে বিচাৰে যে সকলো সন্মানীয় সাংসদে এই বিষয়ত যুক্তিপূৰ্ণ বিতৰ্কত ভাগ লওঁক আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতা, পৰামৰ্শ আৰু মতামত সদনৰ সন্মুখত দাঙি ধৰক ৷ যাতে প্ৰণয়ন কৰা আইনখনে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: ২০২৪ ত আইন প্ৰণয়ন কৰা সত্ত্বেও প্ৰশ্নকাকত ফাদিল অব্যাহত আছে : লোকসভাত গৌৰৱ গগৈ