৫৪৩ খনৰ পৰা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি হ’ব লোকসভাৰ আসন

১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৮ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদত উত্থাপন হ’ব এই বিধেয়ক, যিখন সংসদৰ দুয়োখন সদনে গৃহীত কৰিব লাগিব ।

Lok Sabha Seats To Be Increased From 543 To 850
নতুন সংসদ ভৱনৰ এক দৃশ্য (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 10:29 PM IST

নতুন দিল্লী: বৃদ্ধি হ’ব পাৰে লোকসভাৰ আসন ৷ কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সংবিধান সংশোধন কৰি বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । সংবিধান(এশ একত্ৰিশ সংশোধনী) বিধেয়কৰ জৰিয়তে এই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছে ।

ডিএমকেৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৮ এপ্ৰিললৈ সংসদত উত্থাপন হ’ব সংশোধনী বিধেয়কখন । সংসদৰ নিম্নসদন লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৫৪৩ ৰ পৰা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । শাসকীয় দলৰ আহ্বানমৰ্মে সংসদৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ধিত বাজেট অধিৱেশন ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ৷

সংসদত উত্থাপন হ’বলগীয়া বিধেয়কখনত এনেদৰে লিখা আছে, ‘‘সংবিধান(এশ একত্ৰিশ সংশোধনী) বিধেয়কখন ভাৰতৰ সংবিধান আৰু অধিক সংশোধন কৰিবলৈ এখন বিধেয়ক । ভাৰত গণৰাজ্যৰ সত্তৰ বছৰত সংসদে তলত দিয়াধৰণে প্ৰণয়ন কৰা হওক : এই আইনক সংবিধান (এশ একত্ৰিশ সংশোধনী) আইন, ২০২৬ বুলি ক'ব পাৰি । ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী ৰাজপত্ৰত অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰণ কৰা দিনটোৰ পৰা বলবৎ হ'ব ।’’

এই বিধেয়ক অনুসৰি ৮১ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰা হ’ব । ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘সংবিধানৰ ৮১ নং অনুচ্ছেদত তলত দিয়া দফাটো সলনি কৰা হ'ব, যেনে - জনসাধাৰণৰ সদনত ৰাজ্যসমূহৰ ভূখণ্ডীয় সমষ্টিৰ পৰা পোনপটীয়া নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত আঠশ পোন্ধৰজনতকৈ অধিক সদস্য নাথাকিব আৰু সংঘৰ ভূখণ্ডসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ পঁত্ৰিশজনতকৈ অধিক সদস্য নাথাকিব, যিবোৰ সংসদে আইনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা ধৰণে নিৰ্বাচিত কৰিব ।’’

ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘এই অনুচ্ছেদত 'জনসংখ্যা' শব্দৰ অৰ্থ হৈছে এনে জনগণনা দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত জনসংখ্যা, যি সংসদে আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, যাৰ প্ৰাসংগিক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।’’

সংবিধানৰ ৮২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱো এই বিধেয়কত উল্লেখ কৰা হৈছে । বিধেয়কখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘প্ৰান্তীয় শিৰোনামত প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ পিছত শব্দৰ সলনি সমষ্টিৰ শব্দৰ সলনি কৰা হ'ব । প্ৰতিটো লোকপিয়ল সম্পূৰ্ণ হ'লে আসনৰ আবণ্টন শব্দৰ সলনি কৰা হ'ব । 'এনে কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা আৰু এনেদৰে' শব্দৰ বাবে 'সীমাকৰণ আয়োগৰ দ্বাৰা এনেধৰণে আৰু ভিত্তিত' শব্দৰ সলনি কৰা হ'ব ।’’

উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ বাবে শাসকীয় দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে ।

কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে বিশ্বাস কৰে যে বিষয়টো মহিলা সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত নহয়, কিয়নো সেইটো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ বৰঞ্চ ই সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সৈতেহে জড়িত বিষয় ।

ৰাজনৈতিক কৰ্মী যোগেন্দ্ৰ যাদৱে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । যাদৱে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ আশ্বাসৰ বিপৰীতে এই বিধেয়কখনত এনেকুৱা একো নাই, যিয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে বৰ্তমানৰ আসনৰ অনুপাত বজাই ৰাখিব । এই বিধেয়কখনে বৰ্তমানৰ সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলাইছে(১৯৭১ চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, যিটো ২০২৬ চনৰ পিছলৈও বৃদ্ধি কৰা হৈছে) ৷ আনহাতে চৰকাৰে ইয়াক এৰাই চলিবলৈ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিল ।’’

এই বিধেয়কখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োখন সংসদে গৃহীত কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ই আইনত পৰিণত হ’বলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

