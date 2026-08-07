ইউপিআইৰ জৰিয়তে কৰা লেনদেনত ভৰিব লাগিব নেকি অতিৰিক্ত ধন ? লোকসভাত বিধেয়ক গৃহীত

ইউপিআইৰ জৰিয়তে কৰা লেনদেনত ভৰিব লাগিব নেকি অতিৰিক্ত ধন ? লোকসভাত বিধেয়ক গৃহীত
দিনৰ ২ বজাত অধিৱেশন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে লোকসভাত ধ্বনিভোটত বিধেয়কখন গৃহীত হয় ৷
Published : August 7, 2026 at 12:35 AM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাই কৰ আৰু অন্যান্য আইন(সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ ত বৃহস্পতিবাৰে অনুমোদন জনায় । এই বিধেয়কখনে ২০০৭ চনৰ পেমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমছ এক্ট সংশোধনৰ আধাৰত প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ৷
এই নতুন সংশোধনীৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বেংক আৰু পেমেণ্ট সেৱা প্ৰদানকাৰী (পিএছপি)ক ইউপিআই আৰু অন্যান্য ডিজিটেল পেমেণ্ট পদ্ধতিৰ বাবে মাচুল ল’বলৈ অনুমতি দিয়াৰ আইনী কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখন লোকসভাত উত্থাপন কৰাৰ সময়তে এক হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই হুলস্থুলৰ মাজতেই কোনো বিতং আলোচনা অবিহনে ধ্বনিভোটৰ জৰিয়তে বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হয় ৷
সদনৰ কাম-কাজ কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ পিছত দিনৰ ২ বজাত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷ সদনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা অনুসৰি অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বিধেয়কখন বিবেচনা আৰু গৃহীত কৰাৰ বাবে সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰে ।
বৰ্তমানলৈকে পেমেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট চিষ্টেমছ এক্ট, ২০০৭ ৰ ১০এ ধাৰাৰ অধীনত বেংক অথবা যিকোনো ডিজিটেল পেমেণ্ট প্লেটফৰ্মে গ্ৰাহক বা ব্যৱসায়ীৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱাটো সম্পূৰ্ণ নীতি বহিৰ্ভুত বুলি গণ্য কৰিছিল । তদুপৰি পুৰণি আয়কৰ আইনখনে ৫০ কোটি টকাতকৈ অধিক(প্ৰায় ৫০ কোটি ডলাৰ) টাৰ্ণঅভাৰ থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত RuPay ডেবিট কাৰ্ড আৰু BHIM-UPI ৰ দৰে বিনামূলীয়া ডিজিটেল পেমেণ্ট সেৱা আগবঢ়োৱাটো বাধ্যতামূলক কৰি তুলিছিল ।
কিন্তু এই নতুন সংশোধনীৰ লগে লগে পূৰ্বে চলিত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । এতিয়াৰে পৰা জাননীৰ জৰিয়তে কোনটো ডিজিটেল মাধ্যমত কিমান পৰিমাণৰ মাচুল লোৱা হ’ব আৰু কোনটো বিনামূলীয়া হ’ব, সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷
বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাই এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ মালহোত্ৰাই কয় যে ইউপিআইৰ দৰে এক বিস্তৃত প্লেটফ’ৰ্মৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে মাচুল আৰোপ কৰাটো অপৰিপক্ক সিদ্ধান্ত ৷ কিন্তু এই বৃহৎ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ ধনৰ প্ৰয়োজন ।
আৰবিআইৰ গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে 'ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ধন পৰিশোধ কৰিব’ শীৰ্ষক আৰ্হিটোক সমৰ্থন আগবঢ়াই কয়, ‘‘আমাৰ হাতত দুটা বিকল্প আছে - হয় দেশৰ জনসাধাৰণে এই ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যয় কৰৰ যোগেদি বহন কৰিব নাইবা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াৰ বাবে মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট(এমডিআৰ)ৰ ৰূপত ইয়াক পৰিশোধ কৰিব । যিহেতু চৰকাৰেই এই সংশোধনী আনিছে, গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰা উচিত ।’’
এই খবৰে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে । কিন্তু বেংকিং আৰু বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই পৰিৱৰ্তনে সাধাৰণ নাগৰিকসকলক পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত নকৰে ৷
উল্লেখ্য যে, আৰটিজিএছ আৰু এনইএফটিৰ জৰিয়তে ধনৰ অনলাইন লেনদেনৰ বিনিময়ত মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ যদিও বৰ্তমানলৈকে ইউপিআইৰ জৰিয়তে কৰা লেনদেন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া । দেশত ইউপিআইৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত বেংক আৰু ধন পৰিশোধ কৰা কোম্পানীসমূহৰ চাৰ্ভাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু নতুন প্ৰযুক্তিৰ সৈতে জড়িত ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে । এই ডিজিটেল ব্যৱস্থাটোক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ বেংকিং উদ্যোগে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰক এমডিআৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছিল । তাৰে ফলশ্ৰুতিতে এই বিধেয়ক লোকসভাই গৃহীত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰেপো ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ