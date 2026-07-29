লোকসভাত গৃহীত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, কঠোৰ হ’ব শাস্তি প্ৰণালী
বুধবাৰে লোকসভাই ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে গৃহীত কৰে ।
Published : July 29, 2026 at 6:18 PM IST
নতুন দিল্লী: পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল আৰু সংগঠিত পৰীক্ষাৰ জালিয়াতি অধিক কঠোৰভাৱে দমন কৰাৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰে লোকসভাই ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে গৃহীত কৰে । সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ আৰু শ্লোগান দিয়াৰ মাজতে বিধেয়কখনত অনুমোদন জনায় ।
২৫ জুলাইত বিধেয়কখনৰ প্ৰতিলিপি সংসদৰ সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে ২৭ জুলাইত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে । এই আইনখনে সংগঠিত প্ৰতাৰণা নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি বৃদ্ধি আৰু বিধানসমূহ কঠোৰ কৰি বৰ্তমানৰ কাকত ফাদিল বিৰোধী আইনখনক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে । NEET ৰ কাকত ফাদিল বিতৰ্কক লৈ চলি থকা ৰাজনৈতিক বিবাদৰ মাজতে এই বিধেয়ক অনা হৈছে ।
#MonsoonSession2026#LokSabha passes the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026.— SansadTV (@sansad_tv) July 29, 2026
The Bill amends the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, with the objective of further strengthening the legal framework to prevent paper… pic.twitter.com/vKdvn6RWN4
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NEET ৰ কাকত ফাদিল গোচৰত ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ২০২৪ চনত বলৱৎ হোৱাৰ পৰাই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি আইনী কাঠামো শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
চৰকাৰী তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০২৪ চনৰ পৰা কাকত ফাদিল বিৰোধী আইনখনৰ অধীনত ৫২ খন এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে যোৱা কিছু বছৰত কাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, ইয়াক আইনখনৰ প্ৰভাৱৰ উৎসাহজনক লক্ষণ বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।
সংশোধিত আইনত কঠোৰ শাস্তি
সংশোধিত আইনখনে পৰীক্ষাৰ জালিয়াতিৰ লগত জড়িতসকলৰ শাস্তি বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব । কাকত ফাদিলৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিক এতিয়া ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু ৫০ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে এনে অপৰাধৰ সৈতে জড়িত সংগঠিত অপৰাধ ছিণ্ডিকেটক ৭ৰ পৰা দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ১০ কোটিৰো অধিক টকাৰ জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ।
গোপন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা সকল অধিক জৰিমনা আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত দীৰ্ঘদিনীয়া নিষেধাজ্ঞাকে ধৰি কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । সহযোগী বুলি ধৰা পৰা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহীসকলেও কাৰাদণ্ড আৰু আৰ্থিক শাস্তিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
এই বিধেয়কখনত তদন্ত আৰু বিচাৰ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাও উত্থাপন কৰা হৈছে । তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে ৬০ দিনৰ ভিতৰত তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ৷ আনহাতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে এনে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে বিশেষ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰিব । এই আদালতসমূহে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ তিনিমাহৰ ভিতৰত ৰায়দান দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষাৰ জালিয়াতিৰ জৰিয়তে অধিগ্ৰহণ কৰা সম্পত্তি সংলগ্ন আৰু জব্দ কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই অনুমতি দিয়ে ।
ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অনিয়ম প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ ত ইউপিএছচি, নীট, জেইই, চিইউইটি আৰু এছএছচিকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰৱেশ আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও পৰীক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ এআই ভিত্তিক প্ৰক্টৰিং, ব্লকচেইন সমৰ্থিত প্ৰশ্নকাকত সুৰক্ষা আৰু তৃতীয় পক্ষৰ সুৰক্ষা অডিটৰ দৰে উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিতৰ্কৰ সময়ত জিতেন্দ্ৰ সিঙে বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁৰ সংসদীয় পদ্ধতি আৰু চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ বিষয়ে বুজাবুজিৰ অভাৱ । বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে লোকসভা দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত আশ্বস্ত ৰাহুল: লোকসভাত শাসকপক্ষৰে খকা-খুন্দা